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PLAĆE, CIJENE, KAVA Ovo je 10 razloga zašto volim Norvešku i pet zbog kojih je Hrvatska bolja

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 6 min
PLAĆE, CIJENE, KAVA Ovo je 10 razloga zašto volim Norvešku i pet zbog kojih je Hrvatska bolja
Foto: PRIVATNA ARHIVA
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Mnogo je stvari zbog kojih bi se u Norveškoj živjelo bez kidanja živaca - od toga da je sve uredno, posloženo, pa do toga da je sunca malo, ali uživa se u njemu maksimalno

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Molim vas, vežite se, jer je to kod nas obavezno. Kazne su velike, ali mi i volimo poštovati svoja pravila, važna su nam..., govorio je ljubazno vozač norveškog autobusa kojim smo kretali s aerodroma prema Oslu. Na savršenom engleskom, kakav govore svi Norvežani, bez obzira na dob. Kao da su svi studirali na Oxfordu. Vozač se smješkao ispod zafitiljenog, carskog brka, obučen u finu košulju i lajbek, kao da zna da je strancima važan prvi dojam o Norvežanima, koji ćemo svi pamtiti.

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