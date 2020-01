Sve mi se ruši - zaljubila sam se, a on me iskorištava i krade

Dragi Mevludine,

ne znam od kuda bih počela jer sve mi ide nizbrdo. Bolesna sam, a željela bih ozdraviti. Hoću li u životu naći dragog čovjeka kako bi i meni sunce zasjalo. Dragi Mevludine, u jednog sam se zaljubila, no on me samo iskorištava, i novac mi uzima. Ne razumijem zašto se meni sve to događa. Za oca ste mi istinu rekli, no zašto me mrze majka, sestre i braća, to mi je neshvatljivo.

šifra: tužna

Odgovor:

Vrlo ste emotivni i osjetljivi. Trebate više brinuti o sebi, a manje se zamarati drugima. Vidim da nikad niste bili sretni u ljubavi, ali to nije kraj svijeta i situacija će krenuti nabolje. Bolje je ponekad biti i sam, nego s bilo kime. Istina je da imate problema, no u ovoj godini vam vidim poboljšanje. No važno je da ne mislite negativno, izađite iz tog kruga. Uključite se u neku aktivnost, dodatni rad, možda i volonterski. Ne vidim vam nikakvu opasnost, niti po zdravlje niti po život. Također vidim vam novo poznanstvo sa solidnim gospodinom, družit ćete se i vidim ljubav u ovoj godini. Bit ćete ispunjeniji na svim poljima. Za četiri godine vidim stabilizaciju i ostvarenje mnogih vaših želja. Imajte više optimizma. Sretno.

Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: