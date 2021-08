Za vrijeme boravka na plaži, more ili pijesak mogu iziritirati oko, pa se kod mnogih češće javljaju crvenilo oka, neugodan osjećaj i svrbež, koji podsjećaju na upalu. No najčešće je riječ o blagim simptomima iritacije koji će proći u roku od 24 sata i bez intervencije mastima ili lijekovima. Ako je potrebno, možete si pomoći fiziološkom otopinom iz apoteke, ili umjetnim suzama, koje će isprati oko od pijeska ili prašine koja vam je mogla uletjeti u oko i olakšati neugodu. No odlazak liječniku najčešće nije potreban, kaže oftalmolog dr. sc. Igor Knezović, iz Poliklinike Knezović.