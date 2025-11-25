Sve o ulozi cirkonskih krunica u modernoj stomatologiji

U DentalMed Pierobon u Pakracu svakom pacijentu pristupamo individualno, birajući vrstu krunice i protetsko rješenje koje najbolje odgovara osmijehu, zagrizu i očekivanjima.

Zašto odabrati cirkonske krunice

Zubni cirkon (cirkonijev oksid) ističe se kao materijal koji omogućuje preciznu izradu i dugotrajnost. Krunica može izdržati visoka žvačna opterećenja, otporna je na trošenje i ne utječe na okolna tkiva. Osim mehaničke stabilnosti, važna je i visoka estetska kvaliteta: krunice vjerno oponašaju boju prirodnog zuba i svjetlosne prijelaze.

Prednosti koje pacijenti najčešće ističu:

izuzetno prirodan izgled i mogućnost fine prilagodbe nijanse

minimalno brušenje zdravih struktura u usporedbi s tradicionalnim rješenjima

biokompatibilnost i iznimno nizak rizik od alergijskih reakcija

visoka otpornost na pucanje i habanje kroz dug niz godina

Estetika bez kompromisa

Cirkonske krunice omogućuju translucenciju sličnu caklini pa se skladno stapaju s osmijehom. U DentalMed Pierobon koristimo CAD/CAM tehnologiju i digitalno skeniranje u sklopu naših usluga kako bismo od prvog koraka uskladili nijansu, oblik i proporcije. Zahvaljujući tome, krunica se uklapa u zubni niz neprimjetno, a rubna zatvorenost ostaje precizna i glatka, što olakšava održavanje higijene.

U slučajevima visoko zahtjevne estetike (npr. u prednjoj regiji) možemo odabrati slojevane cirkonske krunice s keramičkom fasetom za dodatnu dubinu boje. Za intenzivna žvačna opterećenja često preporučujemo monolitne cirkonske krunice, čija je čvrstoća optimalna za stražnje zube i bruksizam.

Funkcija i dugotrajnost

Pravilno planirana cirkonska krunica stabilizira oslabljeni zub, vraća točne kontaktne točke te čuva parodontalno zdravlje jer ne zadržava plak. Materijal je kemijski stabilan i ne potamnjuje, a krunica može izdržati promjene temperature i svakodnevne navike bez promjene boje. Uz redovitu kontrolu i profesionalno čišćenje, pacijenti očekuju pouzdane rezultate kroz mnoge godine.

Kako izgleda postupak u DentalMed Pierobon

Dijagnostika i plan: digitalno snimanje, analiza zagriza i procjena potrebnog brušenja.

Minimalno invazivna priprema: čuvamo što više zdravog tkiva zuba.

Digitalni otisak: skeniranje bez neudobnih klasičnih otisaka.

Izrada u CAD/CAM sustavu: precizno glodanje cirkona i individualno bojenje.

Proba i cementiranje: provjera zagriza, estetike i udobnosti prije trajnog fiksiranja.

Za pacijente iz udaljenijih područja organiziramo fleksibilne termine, smještaj i po potrebi prijevoz, a prvi pregled je besplatan, uz mogućnost online konzultacija i naručivanja.

Cirkonske krunice na implantatima: zašto koristimo Norris Medical

Kada je zub izgubljen, cirkonska krunica na implantatu daje prirodan izgled i stabilnu funkciju. U DentalMed Pierobon odlučili smo se za implantološki sustav Norris Medical jer pruža kombinaciju pouzdanosti, precizne protetike i predvidivog cijeljenja.

Što nam je važno i koje prednosti vidimo:

Stabilnost u različitim tipovima kosti: agresivna geometrija navoja i dizajn vrha doprinose visokoj primarnoj stabilnosti, što je ključno za sigurno opterećenje i miran postoperativni tijek.

doprinose visokoj primarnoj stabilnosti, što je ključno za sigurno opterećenje i miran postoperativni tijek. Površinska obrada optimizirana za osteointegraciju: mikrostruktura površine potiče prianjanje koštanih stanica i stabilnu integraciju.

potiče prianjanje koštanih stanica i stabilnu integraciju. Platform switching i kvalitetna veza implantata i nadogradnje: kontroliran prijelaz promjera čuva marginalnu kost i podržava zdravu gingivu, što je bitno za dugoročnu estetiku krunice.

čuva marginalnu kost i podržava zdravu gingivu, što je bitno za dugoročnu estetiku krunice. Širok raspon protetskih komponenti: precizno obrađene abatmente (titanske i estetske opcije) osiguravaju točno sjedenje, pravilnu emergenciju mekih tkiva i stabilan spoj s cirkonskom krunicom.

(titanske i estetske opcije) osiguravaju točno sjedenje, pravilnu emergenciju mekih tkiva i stabilan spoj s cirkonskom krunicom. Digitalna kompatibilnost: sustav je usklađen s vođenim kirurškim planiranjem i CAD/CAM protetikom , pa je prijenos podataka iz dijagnostike u izradu krunice brz i točan.

, pa je prijenos podataka iz dijagnostike u izradu krunice brz i točan. Predvidivost i sigurnost postupka: standardizirani instrumentarij i protokoli pomažu nam smanjiti vrijeme zahvata i postoperativnu osjetljivost, uz visoku razinu kontrole u svakoj fazi.

Foto: DentalMed Pierobon

Odlučili smo se za Norris Medical jer u praksi daje ono što pacijenti očekuju: stabilan implantat, zdravu i urednu gingivu oko abatmenta i krunicu koja izgleda kao prirodan zub. Cirkon na protetskoj strani dodatno doprinosi estetici, posebno u vidljivim zonama, a mehanička otpornost cirkona čini rješenje sigurnim u svakodnevnoj funkciji.

Tko je idealan kandidat

Cirkonske krunice preporučujemo kada je potrebno vratiti veći dio strukture zuba nakon karijesa ili frakture, pri promjeni starih metal-keramičkih radova, kao i na implantatima u zoni osmijeća. Zbog biokompatibilnosti i odsutnosti metala, pogodne su i za pacijente osjetljive na metale te za one koji žele stabilnu nijansu bez sivih rubova. Nakon pregleda i analize zagriza zajednički biramo monolitni ili slojevani cirkon, nijansu i oblik koji najvjernije prate prirodan izgled.

Održavanje i navike

Redovito četkanje, interdentalna higijena i profesionalno čišćenje ključni su za dugotrajnost svakog protetskog rada. Preporučujemo kontrolu najmanje jednom godišnje kako bismo provjerili zagriz, rubnu zatvorenost i stanje mekih tkiva, osobito kod krunica na implantatima. Takav pristup omogućuje da cirkonska krunica zadrži svoju estetiku, a funkcija ostane pouzdana kroz dug niz godina, uz osmijeh koji izgleda prirodno i samouvjereno.