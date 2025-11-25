Obavijesti

Lifestyle

Estetika bez kompromisa

Sve o ulozi cirkonskih krunica u modernoj stomatologiji

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Sve o ulozi cirkonskih krunica u modernoj stomatologiji
2
Foto: DentalMed Pierobon

Cirkonske krunice postale su standard za estetsku i funkcionalnu rekonstrukciju zuba zahvaljujući spoju čvrstoće, biokompatibilnosti i prirodnog izgleda

U DentalMed Pierobon u Pakracu svakom pacijentu pristupamo individualno, birajući vrstu krunice i protetsko rješenje koje najbolje odgovara osmijehu, zagrizu i očekivanjima.

Zašto odabrati cirkonske krunice

Zubni cirkon (cirkonijev oksid) ističe se kao materijal koji omogućuje preciznu izradu i dugotrajnost. Krunica može izdržati visoka žvačna opterećenja, otporna je na trošenje i ne utječe na okolna tkiva. Osim mehaničke stabilnosti, važna je i visoka estetska kvaliteta: krunice vjerno oponašaju boju prirodnog zuba i svjetlosne prijelaze.

Prednosti koje pacijenti najčešće ističu:

  • izuzetno prirodan izgled i mogućnost fine prilagodbe nijanse
  • minimalno brušenje zdravih struktura u usporedbi s tradicionalnim rješenjima
  • biokompatibilnost i iznimno nizak rizik od alergijskih reakcija
  • visoka otpornost na pucanje i habanje kroz dug niz godina

Estetika bez kompromisa

Cirkonske krunice omogućuju translucenciju sličnu caklini pa se skladno stapaju s osmijehom. U DentalMed Pierobon koristimo CAD/CAM tehnologiju i digitalno skeniranje u sklopu naših usluga kako bismo od prvog koraka uskladili nijansu, oblik i proporcije. Zahvaljujući tome, krunica se uklapa u zubni niz neprimjetno, a rubna zatvorenost ostaje precizna i glatka, što olakšava održavanje higijene.

U slučajevima visoko zahtjevne estetike (npr. u prednjoj regiji) možemo odabrati slojevane cirkonske krunice s keramičkom fasetom za dodatnu dubinu boje. Za intenzivna žvačna opterećenja često preporučujemo monolitne cirkonske krunice, čija je čvrstoća optimalna za stražnje zube i bruksizam.

Funkcija i dugotrajnost

Pravilno planirana cirkonska krunica stabilizira oslabljeni zub, vraća točne kontaktne točke te čuva parodontalno zdravlje jer ne zadržava plak. Materijal je kemijski stabilan i ne potamnjuje, a krunica može izdržati promjene temperature i svakodnevne navike bez promjene boje. Uz redovitu kontrolu i profesionalno čišćenje, pacijenti očekuju pouzdane rezultate kroz mnoge godine.

Kako izgleda postupak u DentalMed Pierobon

  • Dijagnostika i plan: digitalno snimanje, analiza zagriza i procjena potrebnog brušenja.
  • Minimalno invazivna priprema: čuvamo što više zdravog tkiva zuba.
  • Digitalni otisak: skeniranje bez neudobnih klasičnih otisaka.
  • Izrada u CAD/CAM sustavu: precizno glodanje cirkona i individualno bojenje.
  • Proba i cementiranje: provjera zagriza, estetike i udobnosti prije trajnog fiksiranja.

Za pacijente iz udaljenijih područja organiziramo fleksibilne termine, smještaj i po potrebi prijevoz, a prvi pregled je besplatan, uz mogućnost online konzultacija i naručivanja.

Cirkonske krunice na implantatima: zašto koristimo Norris Medical

Kada je zub izgubljen, cirkonska krunica na implantatu daje prirodan izgled i stabilnu funkciju. U DentalMed Pierobon odlučili smo se za implantološki sustav Norris Medical jer pruža kombinaciju pouzdanosti, precizne protetike i predvidivog cijeljenja.

Što nam je važno i koje prednosti vidimo:

  • Stabilnost u različitim tipovima kosti: agresivna geometrija navoja i dizajn vrha doprinose visokoj primarnoj stabilnosti, što je ključno za sigurno opterećenje i miran postoperativni tijek.
  • Površinska obrada optimizirana za osteointegraciju: mikrostruktura površine potiče prianjanje koštanih stanica i stabilnu integraciju.
  • Platform switching i kvalitetna veza implantata i nadogradnje: kontroliran prijelaz promjera čuva marginalnu kost i podržava zdravu gingivu, što je bitno za dugoročnu estetiku krunice.
  • Širok raspon protetskih komponenti: precizno obrađene abatmente (titanske i estetske opcije) osiguravaju točno sjedenje, pravilnu emergenciju mekih tkiva i stabilan spoj s cirkonskom krunicom.
  • Digitalna kompatibilnost: sustav je usklađen s vođenim kirurškim planiranjem i CAD/CAM protetikom, pa je prijenos podataka iz dijagnostike u izradu krunice brz i točan.
  • Predvidivost i sigurnost postupka: standardizirani instrumentarij i protokoli pomažu nam smanjiti vrijeme zahvata i postoperativnu osjetljivost, uz visoku razinu kontrole u svakoj fazi.
Foto: DentalMed Pierobon

Odlučili smo se za Norris Medical jer u praksi daje ono što pacijenti očekuju: stabilan implantat, zdravu i urednu gingivu oko abatmenta i krunicu koja izgleda kao prirodan zub. Cirkon na protetskoj strani dodatno doprinosi estetici, posebno u vidljivim zonama, a mehanička otpornost cirkona čini rješenje sigurnim u svakodnevnoj funkciji.

Tko je idealan kandidat

Cirkonske krunice preporučujemo kada je potrebno vratiti veći dio strukture zuba nakon karijesa ili frakture, pri promjeni starih metal-keramičkih radova, kao i na implantatima u zoni osmijeća. Zbog biokompatibilnosti i odsutnosti metala, pogodne su i za pacijente osjetljive na metale te za one koji žele stabilnu nijansu bez sivih rubova. Nakon pregleda i analize zagriza zajednički biramo monolitni ili slojevani cirkon, nijansu i oblik koji najvjernije prate prirodan izgled.

Održavanje i navike

Redovito četkanje, interdentalna higijena i profesionalno čišćenje ključni su za dugotrajnost svakog protetskog rada. Preporučujemo kontrolu najmanje jednom godišnje kako bismo provjerili zagriz, rubnu zatvorenost i stanje mekih tkiva, osobito kod krunica na implantatima. Takav pristup omogućuje da cirkonska krunica zadrži svoju estetiku, a funkcija ostane pouzdana kroz dug niz godina, uz osmijeh koji izgleda prirodno i samouvjereno.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti

Svaki roditelj voli svoje dijete, no nema svatko isti pristup odgoju. Tako će Jarac i Djevica inspirirati dijete kritikom, Rakovi pretjerivati sa zaštitom, a Ovnovi prijetiti
Da ih četnici ne popiju i unište: 1991. zazidao 2000 boca vina
PREVIŠE VRIJEDI

Da ih četnici ne popiju i unište: 1991. zazidao 2000 boca vina

Ranko Radeta nije jedini koji je zakopao alkohol. Slično je 1991. učinio i umirovljeni podrumar Iločkih podruma Franjo Volf, koji je sakrio čak 2000 boca vrhunskog vina
Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica
OTKRIVAJU JEANS EXPERTICE

Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica

Čim vas vide, Jeans Experti posebno educirani stručnjaci za odabir traperica, znaju koji ste broj i dužina te koji vam 'fit' najbolje odgovara. Pomoći će vam pronaći savršeni par traperica u minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025