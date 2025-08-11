Sve što trebate znati o All-on-4 dentalnim implantatima

Ova metoda koristi četiri implantata kako bi podržala cijelu protezu jedne čeljusti, nudeći učinkovit i trajan rezultat uz minimalan broj potrebnih implantata.

Što je All-on-4?

All-on-4 je dentalni postupak osmišljen za potpunu obnovu zuba na jednoj ili obje čeljusti pomoću samo četiri implantata. Ključne prednosti ovog zahvata uključuju brz postupak ugradnje, stabilnost implantata i mogućnost oporavka izgubljenog osmijeha unutar jednog posjeta. Zahvaljujući posebnom kutu pod kojim se zadnja dva implantata postavljaju, postiže se bolja stabilnost i eliminira potreba za dodatnim kirurškim zahvatom za rekonstrukciju kosti.

Tko je kandidat za All-on-4?

Ova metoda je idealna za pacijente koji su izgubili sve zube ili čiji su preostali zubi u vrlo lošem stanju, uključujući slučajeve uznapredovale agresivne parodontoze. Čak i u slučajevima kada se otkrije nedostatak kosti za tradicionalne implantate, All-on-4 može biti odgovarajuće rješenje. Za pacijente koji su informirani da nemaju dovoljno kosti, postoje i napredne alternative kao što su zigomatični implantati, pterigoidni implantati, subperiostalni implantati i transnazalni implantati, koji omogućuju sigurno postavljanje čak i u zahtjevnijim anatomskim uvjetima.

Proces ugradnje All-on-4

Pregled i planiranje

Prvi korak uključuje detaljan pregled i dijagnostiku, kako bi se procijenilo stanje kosti i izradila precizna procjena potrebnog zahvata. Ovaj sveobuhvatan proces uključuje:

Maksilofacijalnu analizu

Korištenje 2D i 3D digitalne RTG dijagnostike

Uzimanje digitalnih otisaka

Slijedi specijalistička obrada i izrada terapijskog koncepta prilagođenog individualnim potrebama pacijenta. Na kraju, pacijentu se prezentira personalizirani plan terapije, što omogućuje optimalno donošenje odluke. Rezervirajte svoj prvi specijalistički dijagnostički pregled kako biste saznali više o mogućnostima koje vam stoje na raspolaganju.

Ugradnja implantata

Sam proces ugradnje započinje pripremom čeljusti, nakon čega slijedi postavljanje četiri implantata na strateški odabrane lokacije. Postupak se obavlja u intravenskoj analgosedaciji, što pacijentima pruža maksimalnu udobnost.

Postavljanje privremene proteze

Odmah nakon ugradnje implantata, pacijentu se postavlja privremena proteza koja omogućuje normalnu funkcionalnost tijekom razdoblja oporavka. Ovaj korak omogućuje pacijentima povratak svakodnevnim aktivnostima gotovo odmah nakon zahvata.

Prelazak na trajnu protezu

Nakon razdoblja zarastanja koje obično traje nekoliko mjeseci, privremena proteza zamjenjuje se trajnom koja osigurava dugotrajnu stabilnost i prirodan izgled zuba.

Prednosti i iskustva pacijenata

Efikasnost i brzina All-on-4 metode čine je popularnim izborom među pacijentima koji traže brzo rješenje s minimalno invazivnim postupcima. Zahvaljujući stručnosti i iskustvu dr. Zdenka Trampuša, pacijenti u Ortoimplant DENTAL SPA imaju dodatnu sigurnost tijekom cijelog procesa, od prve konzultacije do završnog pregleda.

Prilikom odlučivanja o All-on-4 metodi, važno je znati da postoji učinkovito postoperativno praćenje koje uključuje redovite kontrole i specijalizirane tretmane za optimizaciju rezultata. Više o tome možete saznati u odjeljku iskustva naših pacijenata.

Dental SPA iskustvo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA pruža jedinstven tretman zahvaljujući integraciji SPA usluga s dentalnim procedurama. Ovaj protokol uključuje ne samo relaksaciju, već i sveobuhvatni postoperativni program koji osigurava optimalan oporavak i uspjeh zahvata. Korištenje najnovijih tehnoloških dostignuća, personalizirane analgosedacije i postoperativne njege značajno doprinose cjelokupnom zadovoljstvu pacijenata. Dodatno, postoperativna njega osigurava maksimalnu sigurnost i trajnost rezultata.

Transformacija osmijeha uz All-on-4

All-on-4 implantati donose brzu funkcionalnu obnovu osmijeha. Zbog svoje inovativne konstrukcije, pacijenti se vraćaju svakodnevnim aktivnostima i uživaju u većem samopouzdanju. Ovaj zahvat u Ortoimplant DENTAL SPA klinici izvode vrhunski stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom, osiguravajući izvrsne rezultate i zadovoljstvo pacijenata. Više o rješenju za bezubost možete pročitati na našem blogu.

Za pacijente koji se suočavaju s izazovima uznapredovalih dentalnih problema, kao što je agresivna parodontoza, All-on-4 pruža oporavak osmijeha, vraćanje funkcije i kvalitete života, omogućujući im da uživaju u transformacijskom iskustvu koje donosi sigurnost i dugotrajan uspjeh.