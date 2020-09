- Dugo sam planirala njenu izvedbu. Kako je dio serije sniman u Dubrovniku, a sama serija me odu\u0161evila, nije me trebalo nagovarati da je poku\u0161am napraviti - ka\u017ee\u00a0Marijela koja je ponosna na sve svoje torte, ali posebno na svadbenu tortu 'Labudovi' koju je napravila za vjen\u010danje svoje\u00a0k\u0107eri.

<p>Marijelu su oduvijek zanimale slastice pa je tako svoj prvi kolač napravila s nepunih 10 godina. </p><p>- Ljubav prema slasticama otkrila sam kao dijete tako što sam gledala rodicu u izradi raznoraznih jednostavnih kolača. Onda sam počela znatiželjno prikupljati recepte i savjete domaćih slastičara. One s kojima sam bila zadovoljna zapisala bih u svoju posebnu bilježnicu. U tom razdoblju sam postavila temelj svog znanja o slasticama – rekla je Marijela koja najviše voli raditi torte, a počela ih je raditi za rođendane svoje djece.</p><p>- Moja prva torta je bila Barbie torta na kat. Bila je čokoladna jer djeca takve najviše vole. Na katu torte, koju sam ukrasila cvjetićima, čokoladom i šlagom, je stajala Barbi kojoj je haljina bila torta. Djeca su bila oduševljena – ispričala je.</p><p>Sve što vidi ona može pretvoriti u tortu koje radi isključivo iz hobija obitelji i prijateljima koji su i prvi primijetili njen talent.</p><p>- Najviše volim raditi one koje sa sobom donose nove izazove, gdje pomičem vlastite granice prateći svjetske trendove. Osim na vanjski izgled istu pažnju posvećujem okusima u torti. Nastojim postići savršeni balans izgleda i okusa – kaže Marijela koja je ozbiljnije torte počela raditi prije samo godinu dana.</p><p> Najpopularnije su joj Harry Potter, Igra prijestolja i Violinistica.</p><p>- Prva ozbiljna torta mi je bila Harry Potter koju sam napravila za moju prijateljicu odnosno njezinu kćer koja obožava Harry Pottera. Ova torta je također izazvala oduševljenje svih – otkrila je ova ekonomistica.</p><p>Inspiraciju za torte pronalazi u slikama, savjetima i receptima poznatih svjetskih slastičara.</p><p>- Sastavljam i svoje recepte za koje se nadam da će ih osim mojih najbližih imati priliku kušati i drugi ljudi – dodala je.</p><p>Iza njenih torti osim talenta stoji jako puno truda, rada i učenja.</p><p>- Za kompliciraniju tortu treba mi tri dana rada, ali ne konstantnog. Torta se radi u četiri etape: izrada torte, hlađenje, obloga i dekoracije. Za manje zahtjevne mi je potrebno dva dana rada - rekla je.</p><p>Najviše vremena joj je oduzela tematska torta 'Igre prijestolja'.</p><p>- Dugo sam planirala njenu izvedbu. Kako je dio serije sniman u Dubrovniku, a sama serija me oduševila, nije me trebalo nagovarati da je pokušam napraviti - kaže Marijela koja je ponosna na sve svoje torte, ali posebno na svadbenu tortu 'Labudovi' koju je napravila za vjenčanje svoje kćeri.</p><p>Njene torte ne ostavljaju nikoga ravnodušnim, a na prvi pogled se i ne čini da je riječ o torti. Međutim, na njenim tortama je baš sve jestivo.</p><p>- Dekoracije radim od jestivih namirnica kao što su fondan, gum pasta, marcipan, rižin papir, čokoladne dekoracije, šećerne dekoracije i ostalo. Često su dekoracije i razni keksići, macaronsi, puslice. Na tortu se može staviti i živo cvijeće, što je dozvoljeno u slastičarstvu – objašnjava Marijela koja već ima neke ideje za buduće torte.</p><p>- Želim napraviti tortu 'crkvu Sv. Vlaha', 'Onofrijevu česmu' i sam Dubrovnik u rukama sv. Vlaha te također tortu neke znamenitosti meni jako dragog grada Zagreba. Međutim, to su veliki i zahtjevni projekti pa će mi trebati malo vremena - dodala je.</p><p>Njena želja je jednog dana i otvoriti svoju slastičarnu.</p><p>- Imam neke planove, ali prije svega bih željela raditi i steći iskustvo u nekoj inovativno orijentiranoj slastičarni na području Hrvatske. Imala sam i dvije izvrsne ponude. Prva je bila za posao glavnog slastičara u jednom renomiranom hotelskom kompleksu, a druga van granica. Također sam bila pozvana na jedno natjecanje u Engleskoj nakon što je tora Harry Potter izazvala pravi 'bum'. Nažalost natjecanje i posao u hotelu su propali zbog COVIDA, a posao u inozemstvu sam odbila jer moja želja je uvijek bila i ostala živjeti i raditi u svojoj domovini - rekla je za kraj Marijela.</p><p>Njene torte možete pogledati na njenoj službenoj Facebook stranici '<a href="https://www.facebook.com/Iz-%C5%A1kafetina-100172611511989/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGBDMvHD4cZk4GouvnKv7fyEZRhcCsgiXtWbqJO_IRABYnUwU9mQ9SxhMsN0rBT_bIntZWOR5Q">Iz Škafetina</a>.' ili na Instagram stranici '<a href="https://www.instagram.com/iz.skafetina/?fbclid=IwAR1FNdOVpaVw9exo6tRw2DMeNkmxdb5GnAR39H0gxFsVmaU7JXSg0Pstm0Y">iz.skafetina</a>'.</p>