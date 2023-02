Sve više i više žena prakticira neobavezni seks - evo koje su prednosti, a koji su nedostaci

Ako imate seksualnu volju, povremeni seks može biti užitak za muškarce i žene. Nisu sve veze zamišljene kao ozbiljne i postoje trenuci u životima kada ili ne želite ili nemate vremena za njih. Nikada nije bilo lakše imati neobavezan seks..., a većina to i čini.

Sedamdeset i dva posto ljudi u jednoj studiji imalo je barem jedan susret bez obaveza. Muškarci u prosjeku ukupno deset, žene sedam.

Ima dosta kritika na račun ovakve veze. Seks bez intimnosti i predanosti očito će dovesti do problema, no kao i sve, ima i neke pozitivne, kao i negativne strane.

Ono o čemu se rijeko govori, posebno za žene, su plusevi.

Što istraživanja kažu?

Istina je da ako ste netko tko ima seksualnu slobodu i sposobni ste odvojiti ljubav od seksa, i imate snažno samopoštovanje, povremeni seks može biti vrlo ugodan.

Prije tri godine, istraživači su pregledali 71 studiju o povremenom seksu i, suprotno mišljenju javnosti, zaključili da su ishodi za većinu bili uglavnom pozitivni - emocionalno. Bilo da se radi o jednoj noći sa strancem, s bivšim, dogovoru o 'prijateljima s povlasticama' ili seksu s vremena na vrijeme s nekim koga poznajete, povremeni seks odgovara mnogima u određenom razdoblju života.

Vjerojatnije je da će mlade žene danas biti poučene da je zdravo istraživati seks, sve dok je, bez ikakve sumnje, sporazuman s obje strane i ako to radite na siguran način.

Foto: Dreamstime

Evo neosuđivanog pogleda na prednosti i nedostatke 'spavanja uokolo':

Ne odšuljaju se sve žene kući obješene glave, mnogi se osjećaju osnaženo jer...

Prednosti seksa bez obveza

1. Seks je dobar za vas

Svima je potreban redoviti intimni kontakt i povezanost s drugim ljudskim bićima. Seks ima mnoge fizičke i emocionalne prednosti, uključujući sve - od oslobađanja od stresa i smanjenog rizika od srčanog udara do toga da se osjećamo sretno i da koža blista. Zašto biste propustili sve ovo samo zato što niste u ozbiljnoj vezi...

2. To je seks s nekim novim

To je početak koji ne želite završiti - uzbudljiv seks vođen požudom. Novosti aktiviraju centre zadovoljstva u mozgu, zbog čega se osjećate euforično. Neka bude ležerno i ovo ćete iskusiti uvijek iznova i iznova.

3. To je još uvijek mali tabu

Bez obzira na to koliko ste seksualno sofisticirani, obično postoji mali, konzervativni dio vas koji potajno misli da se zapravo ne bi trebali seksati s onima koje ne volite. Vaš erotski mozak voli ono što je zabranjeno, što dodatno pojačava želju.

4. Možete se opustiti bez straha od osude

Osjećaj koji nudi neobavezni seks intenzivno je oslobađajući. Oduvijek ste željeli isprobati taj seksualni čin, a s kim je bolje to učiniti nego s nekim koga više nikad nećete vidjeti. Možete istraživati bez osude, bez straha od posljedica - što je posebno privlačno ženama.

Foto: Dreamstime

5. Nećete zaglaviti u lošem seksualnom ciklusu

Ako je seks ležeran i postane dosadan, otiđite i okušajte sreću negdje drugdje.

6. Osjećaj želje je odličan

To je kompliment koji treba poželjeti. Biti poželjan od strane nekoga novog i privlačnog, to je veliki poticaj za ego.

7. Neobavezni seks često vodi u vezu

Samo zato što je netko za usputni seks, ne znači da ne želi vezu. Neki ljudi se seksualno aktiviraju s nekim tko ih privlači prije nego odluče žele li dugoročnu ljubav. Žele provjeriti postoji li seksualna kemija prije nego što uplete svoje srce.

Nemanje očekivanja smanjuje pritisak - odbacujete unaprijed stvorene predodžbe o svom tipu, zaboravite provjeriti one dugačke popise stvari koje partner mora imati. Umjesto toga, vi ste u trenutku i jednostavno se upoznajete. To je savršeno okruženje za razvoj ljubavi.

Poznata antropologinja Helen Fisher kaže da je povremeni seks legitiman put do posvećene veze.

Foto: 123RF

Minusi seksa bez obaveza

Postoji opasnost od seksualnog napada

Ako idete kući sa strancem, izlažete se opasnosti od napada. Trebali biste reći prijateljima kamo idete i biti pametni.

Što više seksualnih partnera imate, to je veći rizik od dobivanja spolno prenosivih bolesti

Čak i ako koristite kondom, on vas ne štiti od svih spolno prenosivih bolesti. Što s više njih spavate, to je veći rizik da se to dogodi. Čak i ako koristite vrlo učinkovitu kontracepciju kao što je pilula, još uvijek postoji mogućnost da ostanete trudni.

Upravljanje emocijama može biti komplicirano

Da biste uživali u neobaveznom seksu, morate biti dobri u odvajanju seksa od ljubavi. Muškarci su u tome bolji od žena jer su žene naučene vezati emocije uz seks. Studije pokazuju da su žene sklonije prijaviti negativne ishode nego muškarci, sklonije su osjećati se iskorišteno, depresivno, žaliti ili im je neugodno nakon veze za jednu noć.

Foto: Dreamstime

Oksitocin drugačije djeluje na žene

I muško i žensko tijelo tijekom seksa oslobađaju oksitocin koji čini da više vjerujemo drugima i ključ je povezivanja. Žene ga proizvode više - zbog čega su često sklonije vezivanju. S druge strane, muškarci oslobađaju dopamin tijekom orgazma. Dopamin izaziva nalet čistog užitka koji izaziva ovisnost - gdje nije potrebno 'lijepljenje'.

Nema maženja nakon 'igranja'

Ako ikada imate samo povremeni seks, može vam se činiti praznim i besmislenim ležati s nekim koga ne poznajete i ne želite osobito poznavati. Pogotovo ako se želite maziti, ali niste sigurni da je dobrodošlo.

Seks je često nezadovoljavajući

To je sebičan seks. Kakvog smisla ima pokušavati saznati što se toj osobi sviđa ili ne sviđa ako je nećete više vidjeti ili zasigurno nećete vidjeti duže vrijeme. Pogodak i promašaj - kada je riječ o tehnici onog drugog.

Seks može biti manje avanturistički

Dok je za neke vjerojatnije da će biti ludi u seksualnim odnosima sa strancem, drugi smatraju da su otvoreniji za nove avanture s partnerom kojeg poznaju i kojem vjeruju.

Foto: 123RF

Samci imaju manje seksa nego parovi

Razna istraživanja pokazuju da oni u ozbiljnim vezama imaju seks otprilike jednom tjedno. Nedavno australsko istraživanje pokazalo je da 39 posto slobodnih žena uopće nema seks, a samo devet posto ima ga jednom tjedno ili više.

Dakle, ovo su dobre i loše strane, a zaključak važi, kao i za većinu drugih stvari - svi su pojedinci sa svojim sustavima vjerovanja i vrijednostima vezanim uz seks. Neobavezni seks nekima odgovara, drugima ne. Presudno je da se u svakom slučaju ne biste trebali sramiti svoje odluke, donosi Daily Mail.

