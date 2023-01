Čak i celibat može biti seksi: Evo kako u raznim godinama života iskoristiti njegove blagodati

Pretraživanje pojma 'celibat' poraslo je na Googleu 90 posto samo u proteklom mjesecu. Parovi u dvadesetima se seksaju u prosjeku tri puta tjedno, pokazuju najnovije statistike YouGova. Ako eksperimentirate s celibatom, to je puno sati za popuniti, pa predlažem da ih iskoristite tako da saznate što doista želite u krevetu, kaže stručnjakinja za seks Kate Taylor.

- Kad ste mladi, slučajne veze mogu ugušiti vaš seksualni razvoj. Nitko ne eksperimentira u vezi za jednu noć, a to niti ne morate, jer biti s nekim novim je već uzbudljivo samo po sebi - dodaje.

Njezini savjeti kako učiniti celibat seksepilnim u raznim godinama života:

20-e godine života

Za parove

Za samce

- Seks odmah na početku veze je najgori način da pronađete pravog partnera. Iako možda mislite da je važno testirati svoju seksualnu kompatibilnost, hormoni onemogućuju da ostanete objektivni. Svaki put kad imamo seks, oslobađamo hormon vezivanja oksitocin, a to može povećati vjerojatnost da ćemo oprostiti loše ponašanje, previdjeti loše navike ili prebrzo vjerovati ljudima - pojašnjava ova stručnjakinja.

- Žene oslobađaju do osam puta više oksitocina nego muškarci, zbog čega ćemo se nakon seksa vjerojatnije emocionalno vezati. A što je muškarčev testosteron veći, to će nakon orgazma biti manje posvećen. Sve to znači da je teško držati noge na zemlji nakon što ih omotate jedno drugome oko vrata - dodaje.

Ljubljenje je dovoljno da otkrijete hoćete li se seksualno dobro uklopiti. To je također sjajan način da izgradite emocionalnu vezu bez da se zaglavite s oksitocinom.

30-e godine

Za parove

- Ovo je desetljeće zatrpano poslom za većinu parova. Tu su bebe, selidbe, karijere, prijatelji... pa može postati lako koristiti seks kao brz način ponovnog povezivanja, umjesto da pokušavate pronaći vrijeme ili energiju za dubinski razgovor - kaže Kate Taylor.

- Predlažem da se mjesec dana fokusirate na otkrivanje svojih osjećaja bez otkrivanja donjeg rublja. Svatko od nas ima drugačije načine davanja i primanja ljubavi, a samo jedan od njih je fizički dodir. Ostali su riječi ljubavi, djela služenja, darovi i kvalitetno vrijeme. Otkrijte svoj jezik ljubavi primjećujući zbog čega se vi osjećate voljeno - savjetuje.

- Je li to kad vam partner kupi poklon, ili vam zagrije auto, ili vam da kompliment, ili vas odvede na neko zabavno mjesto? Naučite svoje i partnerove, a zatim ih obasipajte ljubavlju na njihov omiljeni način - pojasnila je.

Za samce

- Ovo je doba kada češće počinjete izlaziti sa željom da pronađete pravog partnera. Pokušavate ići na što je moguće više spojeva, užasnuti da će vrijeme proletjeti. Ili čak možete početi gubiti vjeru, posebno ako neki od vaših prijatelja počnu osnivati obitelj s nekim. Obje te činjenice dovode vas u opasnost od izgaranja na spojevima - rekla je pa podijelila nekoliko savjeta za samce:

40-e godine

Za parove

- Seks postaje rjeđi za parove ove dobi, otprilike jednom tjedno. Možda mislite da je to dovoljno za celibat. Ali ne, savjetovala bih da potpuno zabranite seks na mjesec dana ili isprobate pravilo od dvotjedne pauze. Zašto? Da opet bude intrigantno, da opet žudite za partnerom. Dopamin je glavna kemikalija za uzbuđenje u vašem mozgu, vitalna za seksualnu želju - objasnila je.

- Tjedni izlasci ključni su za sretnu vezu. Započnite tako što ćete zamisliti kako je to spoj iz vremena prije nego ste postali intimni. Nosite odjeću koja ističe vaše tijelo. Sastanite se na određenom mjestu, razgovarajte lagano i koketno. Ponovno se upoznajte i svedite dodirivanje na minimum. Kada ste kod kuće, recite laku noć dugotrajnim poljupcem - kaže stručnjakinja.

Za samce

- Ovo je dob u kojoj ćete najvjerojatnije imati prijatelje s povlasticama, budući da se možda mučite pronaći nekoga za vezu s punim radnim vremenom vezanim za druge obveze, poput posla i djece. Ja ne preporučujem prijateljstva s povlasticama, jer mislim da mogu na kraju uništiti vaše ambicije za ozbiljniju ljubavnu vezu - kaže Kate Taylor.

- Također, drže vas usredotočenima na seksualnu privlačnost, dok je kompatibilnost izvan spavaće sobe ono što dugoročno održava vezu - dodaje i savjetuje.

50-e godine

Za parove

- Nakon što su ušli u te godine, parovi često otkriju da mogu doživjeti seksualni preporod. Menopauza može zaustaviti taj proces na neko vrijeme, ali stariji parovi obično nastavljaju uživati u najboljem seksu u životu. No, to nije strastveno i brzinsko, već sporo, senzualno, intimno istraživanje tijela onog drugog - kaže stručnjakinja.

- Umjerena apstinencija će pomoći da se pojača toplina. Poznata tehnika koju često koriste seksualni terapeuti zove se 'Sensate Focus'. Ovdje se zabranjuje puni seks, mjesto toga se trebate koncentrirati na predigru i dodire - pojasnila je.

- Ova tehnika se često koristi za rješavanje problema poput preuranjene ejakulacije, slabog libida ili problema sa slikom vlastitog tijela. Ali, stvarna moć 'Sensate Focusa' je u tome što može ponovno probuditi intimnost kod parova i trgnuti ih iz seksualne kolotečine - dodaje

'Sensate Focus' je pristup seksu u pet faza:

Za samce

- Vjerovanje da se samci u ovoj dobnoj skupini kreću umirenim seksualnim tempom je pogrešno. Istraživanje web stranice za upoznavanje starijih od 50 godina 'Ourtime' otkrilo je da su stariji ljudi, koji su s nekim izašli, brzo završili s tom osobom u krevetu. Za usporedbu, samcima u tridesetima je trebalo više vremena da se emocionalno otvore i uvedu partnera u svoj život - kaže stručnjakinja.

- Želim da ovdje malo preokrenete scenarij. Umjesto pokazivanja svojeg donjeg rublja i skrivanja emocija, napravite obrnuto. Iskoristite rane, čedne spojeve kako biste se otvorili i pokazali osjećaje i ono čemu stvarno težite. Ljudi stariji od 50 godina imaju više samopouzdanja i bolji osjećaj za partnera kakvog traže, stoga se nemojte bojati otvoriti - pojašnjava.

- Također, rano uvedite nove partnere u svoj život. Umjesto da ih skrivate na intimnim večerama u dvoje, razmislite o dvostrukim spojevima ili dovedite partnera neka se pridruži vašim društvenim aktivnostima. Dugoročno gledano, tražite nekoga tko se savršeno uklapa u vaš život, a ne samo u vaše tijelo - savjetuje, a prenosi The Sun.





