Sve više putnika želi drugačija iskustva i održiviji odmor: Evo kako se mijenjaju navike turista

Uoči Međunarodnog dana biološke raznolikosti, Booking.com objavio je svoje 11. godišnje Izvješće o putovanjima i održivosti, provedeno među 32.500 ispitanika iz 35 zemalja. Čak 85 posto putnika navodi da im je održivije putovanje važno ili vrlo važno, dok njih 69 posto želi ostaviti mjesta koja posjećuju boljima nego što su ih zatekli.

S druge strane, stanovnici turističkih destinacija imaju podijeljena iskustva. Iako 60 posto ispitanika smatra da turizam pozitivno utječe na mjesto u kojem žive – ponajviše kroz gospodarski rast, nova radna mjesta i bogatiju ponudu sadržaja – istodobno upozoravaju na prometne gužve, više otpada te rast troškova života i prenapučenost.

Izvješće zato donosi šest preporuka kako putovati odgovornije i pritom rasteretiti najpopularnije destinacije.

Putovanja izvan najpoznatijih ruta

Sve više putnika želi izbjeći prenapučene turističke atrakcije, a gotovo trećina lokalnog stanovništva smatra da bi trebalo više promovirati manje gradove i alternativna odredišta.

Primjerice, umjesto Pariza, putnicima se preporučuju gradovi poput Bordeauxa ili Lyona, koji nude bogatu arhitekturu i gastronomiju uz manje gužve i niže troškove. Sličan trend vidljiv je i u Bangkoku, gdje pojedini putnici umjesto turistički razvikanih četvrti biraju mirnije lokalne zajednice.

Odmor izvan špice sezone

Stanovnici popularnih destinacija sve više zagovaraju ravnomjerniju raspodjelu turista tijekom godine. Četvrtina ispitanika smatra da bi gradovi trebali aktivnije promovirati putovanja izvan vrhunca sezone.

Putovanja tijekom predsezone ili posezone putnicima donose manje gužve i niže cijene, dok lokalnim zajednicama omogućuju lakše upravljanje turističkim pritiskom. Kao primjeri izdvajaju se australska Noosa tijekom zime te Amalfijska obala u jesenskim mjesecima.

Više hodanja, manje automobila

Način kretanja kroz destinaciju također igra važnu ulogu. Čak 41 posto ispitanika smatra da bi bolji javni prijevoz pridonio održivijem turizmu, dok gotovo polovica putnika planira koristiti ekološki prihvatljivije oblike prijevoza tijekom putovanja.

Hodanje, vožnja biciklom ili korištenje tramvaja i podzemne željeznice ne samo da smanjuju emisije i prometne gužve, nego putnicima omogućuju autentičnije iskustvo grada.

Podrška lokalnim obrtnicima i restoranima

Sve više putnika bira lokalne trgovine, tržnice i obiteljske restorane umjesto globalnih lanaca. Time novac ostaje u lokalnoj ekonomiji, a mali poduzetnici dobivaju dodatnu podršku u vrijeme rastućih troškova života.

Prema istraživanju, 45 posto putnika planira više kupovati u nezavisnim trgovinama tijekom svojih putovanja.

Manje otpada i više brige za prirodu

Više od trećine stanovnika smatra da je povećana količina otpada jedan od najvećih problema koje donosi turizam. Istodobno, 52 posto putnika želi smanjiti količinu otpada tijekom putovanja, primjerice korištenjem boca i torbi za višekratnu upotrebu.

Izvješće upozorava i na potrebu zaštite osjetljivih ekosustava, posebno na popularnim prirodnim lokacijama i safari destinacijama, gdje se putnicima preporučuje biranje manje posjećenih alternativa.

Poštovanje lokalne kulture

Stanovnici turističkih destinacija očekuju i veće razumijevanje lokalnih običaja, pravila ponašanja i kulturnih vrijednosti. Gotovo trećina ispitanika smatra da je potrebno više ulagati u očuvanje lokalne baštine i educiranje posjetitelja.

Od učenja nekoliko riječi lokalnog jezika do poštivanja pravila odijevanja i fotografiranja, male geste mogu pridonijeti kvalitetnijem odnosu između turista i lokalne zajednice.

Iako održivi turizam često zvuči kao veliki izazov, poruka istraživanja prilično je jednostavna: male promjene u načinu putovanja mogu imati velik učinak – i za destinacije i za ljude koji u njima žive.