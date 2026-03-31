TIHA ODBOJNOST U BRAKU

Sve više žena srednjih godina gubi želju za seksom u braku - evo koji su najčešći razlozi

Piše Karolina Krčelić,
Foto: 123RF

Sve veći broj žena u srednjim godinama priznaje ono o čemu se rijetko govori naglas: osjećaj odbojnosti prema vlastitom partneru. Prema britanskoj stručnjakinji za odnose, Tracey Cox, riječ je o trendu koji nije izoliran slučaj, već sve češća pojava u dugotrajnim vezama

Admiral

Ovaj fenomen, često nazvan 'midlife ick' (odbojnost srednjih godina), ne dolazi naglo zbog jedne velike svađe ili izdaje, već se razvija postupno – kroz sitnice koje se godinama gomilaju. Žene koje su nekad osjećale privlačnost sada, kako Cox opisuje, počinju partnera doživljavati kao iritantnog, pa čak i odbojnog.

Sitnice koje ubijaju privlačnost

Prema Cox, problem nije samo u muškarcima – i žene i muškarci razvijaju navike koje s vremenom postaju 'nepodnošljive' partneru. Riječ je o desecima svakodnevnih ponašanja koja postupno nagrizaju odnos.

Među najčešćim razlozima odbojnosti izdvajaju se:

  • loša osobna higijena i zapušten izgled
  • negativnost i stalno prigovaranje
  • gubitak smisla za humor i bliskost
  • emocionalna udaljenost
  • nezainteresiranost za seks ili partnerove potrebe
  • pasivnost i nedostatak truda u vezi

Kako ističe Cox, mnogi partneri s godinama 'postanu netko drugi' – manje pažljivi, manje zabavni i manje zainteresirani za odnos nego na početku.

Zašto se to događa baš u srednjim godinama?

Stručnjaci upozoravaju da srednja dob donosi niz promjena koje utječu na dinamiku odnosa: stres, hormonske promjene, roditeljske i poslovne obaveze, ali i osjećaj stagnacije.

Šire gledano, istraživanja pokazuju da žene u ovoj životnoj fazi često prolaze kroz emocionalne i psihološke izazove, uključujući osjećaj iscrpljenosti i nezadovoljstva životom.

U takvom kontekstu, partner koji ne pruža podršku ili dodatno frustrira – postaje okidač za odbojnost.

Foto: 123RF

Ne radi se o jednoj stvari – nego o svemu pomalo

Jedna od ključnih poruka Cox jest da odbojnost rijetko ima jedan uzrok. Umjesto toga, riječ je o nakupljanju malih problema koji nikada nisu riješeni.

Kako navodi, žene često ne gube interes preko noći – već polako prestaju osjećati privlačnost dok se ne pojavi trenutak kada shvate da ih partner jednostavno 'više ne privlači'.

Može li se odnos spasiti?

Iako zvuči beznadno, stručnjaci naglašavaju da ovakav razvoj nije nužno kraj veze. Ključ je u prepoznavanju problema i aktivnom radu na odnosu:

  • otvorena komunikacija bez optuživanja
  • povratak fizičkoj i emocionalnoj bliskosti
  • rad na osobnim navikama
  • zajedničko ulaganje u odnos

Cox ističe da je najopasnije ignorirati problem – jer tada odbojnost prelazi u ravnodušnost, a to je, kako kaže, 'točka bez povratka'.

Fenomen odbojnosti u dugim vezama otvara neugodno, ali važno pitanje: koliko svakodnevne navike i zanemarivanje odnosa mogu promijeniti način na koji vidimo osobu koju volimo?

U svijetu gdje se o ljubavi često govori idealizirano, ova tema podsjeća na realnost – da privlačnost nije trajna, već zahtijeva kontinuiran trud s obje strane.

