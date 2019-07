Sve više žena želi razdvojene zube, po uzoru na May Jagger

Nakon što je manekenka Georgina May Jagger je u Rimmelovoj reklami 'Get the London look', pokazala svoje nesavršene zube, sve više žene je 'poludjelo' za takvim osmjehom.

- Počeli su mi se javljati uglavnom žene u 20-tim koje su tražile različite kozmetičke postupke kako bi uljepšale svoj osmjeh - rekao je dr. Mark Hughes za Daily Mail.

Žene u 20-tim žele pratiti ovaj trend, a neke žene u tridesetim i četrdesetim godinama koje su prije popunile tu rupu sada je žele opet imati, kaže Hughes.

Glumica Uzo Aduba, manekenka Lily Aldridge i zvijezde TV emisije 'Love Islanda', Francesca Allen i Arabella Chi, svi vole svoju rupicu između dva prednja zuba - koja je obično uzrokovana malim zubima ili širokom vilicom.

- Prije tri godine, četiri od pet mojih pacijenata koji su imali praznine, rupe između zubiju, željeli su ih potpuno zatvoriti. Ali, sada najmanje 50 posto mojih pacijenata rupu ne želi zatvoriti ili je žele samo djelomično zatvoriti, odnosno smanjiti. Ponekad je ta rupa asimetrična, a zubi neravni, pa trebam učini sve kako bi to izgledalo što bolje i atraktivnije - rekao je dr. Hughes.

Postoje različiti načini da se praznina između zubiju smanji, što ovisi o prirodnom uzroku zašto su zubi razdvojeni. Na primjer, Invisalign, prozirni aparatić, ispravit će zube i dovesti ih na željenu udaljenost.

Kompozitno lijepljenje, vrsta kozmetičkog materijala kao što je lažna caklina, i glazure, koji se koriste za izglađivanje teksture i stvaranje željenog oblika, tradicionalne su metode za stvaranje širih zubi.

- Često vidim puno loših primjera zatvaranja ovih rupa, pa mi pacijenti dolaze sa željom da to popravim. Imao sam pacijenticu koja je zatvorila rupu pomoću kompozitnog lijepljenja, ali je to uzrokovalo da njeni zubi izgledaju samo dosta šire. Zube je u ovom slučaju prvo trebalo spojiti, vratiti ih u normalni položaj. Ako je razmak između zubiju prevelik, to izgleda ružno, ali promjene trebaju biti suptilne - kaže dr. Hughes.

Iako je ovaj trend zaludio mnoge žene, ipak nije preporučljivo stvarati rupu između zubiju ako ona već prirodno ne postoji, kaže Hughes. Fizički je to moguće napraviti uklanjanjem cakline, ali se nikako ne preporučuje jer uklanjate nešto što više ne možete vratiti. Ponekad se za ovaj postupak koristi čitav niz tehnika, ali se preporučuje prvo postupno pomaknuti zube s Invisalignom, prozirnim aparatićem ili nečim sličnim.

Ovaj trend je manje popularan kod muškaraca jer se kod njih rupa između dva zuba ne smatra toliko privlačnom koliko kod žena.