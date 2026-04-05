Dirnut je atmosferom

Svećenik u Asizu otkriva tajne sv. Franje: 'Ako je sina poslao na križ, Bog nas zaista voli'

Piše Ana Grabić,
Neposredno nakon što je s hodočasnicima iz Hrvatske slavio misu u srcu Asiza, svećenik Ivan Marković podijelio je s nama svoja razmišljanja. Služenje svete mise u katedrali svetog rufina za naše hodočasnike

Neposredno nakon što je predvodio misu na hrvatskom jeziku za hodočasnike iz Širokog Brijega u crkvi svetog Rufina, svećenik Ivan Marković stao je s nama kako bi podijelio razmišljanja i iskustva. Njegov glas nosi mir i iskustvo, a riječi odišu dubokom povezanošću s Asizom, svetim Franjom i svetom Klarom.

- Jedna ekipa naših ljudi iz Londona, iz katoličke misije, ali i Zagrepčana i drugih uspjela je doći i susresti se s mojima. Sad ste bili, ali možda i mi isto kod Franje uspijemo se ‘usrediti’ - započeo je Ivan i nastavio: “Ja sam u Asizu bio već puno puta. Još tijekom bogoslovskih studija, između 1993. i 1995. godine, dva ljeta boravio sam u Umbriji, u biskupiji Spoleto-Norcia, i puno puta smo bili u Asizu. Za mene ovo mjesto nije nepoznanica”.

Ova jubilarna godina smrti svetoga Franje posebna je, kaže, jer mu pruža priliku da otkrije nove spoznaje o svetom Franji i svetoj Klari: “Poznajem ih iz života svetaca i života Crkve. Odrastao sam uz milosrdne sestre svetoga Križa, koje su dio franjevačke obitelji, pa je Franjo za mene uvijek bio prisutan. Osobito kad sam krenuo putem svećeništva, u svetom Franji prepoznao sam ljepotu i jednostavnost života i evanđelja - život radosti, slobodan, radostan za Krista, radostan za one kojima je mogao pomoći, radostan za crkvu”.

EKSKLUZIVNI INTERVJU 'U grobu svetog Franje sam ugledao datum svog rođenja. Emocije su me oborile...'
Marković ističe i posebnu poruku Asiza: grad čuva ne samo povijest, već i ozračje dobrote, ljubavi i mira: “Pozdrav Pax et bonum - mir i dobro - ono je što nam je potrebno: mir sa samima sobom, mir s ljudima oko sebe i mir u svijetu. Osobito u trenucima kad vidimo nasilje i ratove, važno je prvo pronaći dobro u sebi, u Bogu, i to darivati drugima, živjeti s drugima”.

O hodočasnicima govori s posebnim razumijevanjem: “Oni dolaze tražiti dublju vjeru, veće iskustvo, suočavaju se s poteškoćama koje svi nosimo u životu. Molite se za obitelj, za bližnje. To su trenuci osobnog ohrabrenja i rasta. Naravno, ponekad su to i teški trenuci, bolesti, gubici... Svatko nosi svoje teškoće, ali ono što oni traže jest iskustvo vjere koje ih jača. Normalno je da svaki čovjek nosi u srcu svoju obitelj. Ako su obitelji zdrave, sve drugo u životu može biti zdravo. Najviše molitvi ide upravo za to - da obitelji budu dobre, da djeca budu dobra, da mladi budu dobri. A živimo u svijetu različitih i teških bolesti koje često završavaju smrću. Ali Bog nas vodi putevima koji su za nas najbolji. Hoćemo li ih prepoznati poput Franje, Klare i tolikih drugih? To je na nama. Ali ako je sina, kojega je najviše volio, poslao na križ, time pokazuje da nas voli. Imam sintagmu: kad boli, Bog najviše voli. I to me vodi kroz život i nosi”.

Svećenik naglašava i značaj mladih hodočasnika koji borave u Asizu radi duhovnog iskustva: “Pripravnici su ovdje da, na izvorima, malo dalje od obitelji, prijatelja i svakodnevnih obveza, uđu u sebe, u evanđelje i smisao svoga života i poslanja. Biti redovnik ili svećenik, posebno u duhu svetoga Franje, znači doživjeti ovo na vrhunski način, ako se otvore Božjoj milosti. Svi to možemo ako dopustimo da Bog djeluje u nama”.

EKSKLUZIVNO Bili smo s Hrvatima u Asizu pred relikvijama sveca: 'Sveti Franjo daje nam snagu i blagoslov'
Na kraju razgovora svećenik sažima srž svega što Asiz i Franjo znače: “To je ono što sveti Pavao jasno kaže - svucimo sa sebe staroga čovjeka i odjenimo se u Novoga, u Isusa Krista. To je put obraćenja, cijela korizma, naš život, sva nastojanja oko dobra, ljubavi i radosti. Cijeli život zapravo. Ja, kao pravi neprofesionalac, nastojim da ljudi to upiju, dožive i od toga žive”. 

Frizure koje vas mogu postarati i do 10 godina - izbjegavajte ih!
LOŠ IZBOR

Frizure koje vas mogu postarati i do 10 godina - izbjegavajte ih!

Loše odabrana dužina kose, šiške koje ne odgovaraju vašem licu, precrna ili izbijeljena kosa, tapiranje ili sušenje na zraku - sve to može završiti tako da izgledate starije nego što jeste, kažu stilisti
Evo što prvo slovo imena može otkriti o karakteru i osobnosti
OD A DO Z

Evo što prvo slovo imena može otkriti o karakteru i osobnosti

Prema prvom slovu imena možete otkriti puno toga. Primjerice saznati tko je uvijek u ljubavnim problemima, čije je prijateljstvo dragocjeno, za koga se kaže da je vrijedan
Evo zašto Uskrs svake godine pada na drugi datum i kako se obilježava diljem Hrvatske
BLAGDAN ISUSOVOG USKRSNUĆA

Evo zašto Uskrs svake godine pada na drugi datum i kako se obilježava diljem Hrvatske

Uskrs je najveći kršćanski blagdan, a pisanice su njegov simbol! Od bojenja jaja do raskošnih ručkova, običaji se razlikuju diljem Hrvatske, ali veselje je svuda isto

