Bili smo s Hrvatima u Asizu pred relikvijama sveca: 'Sveti Franjo daje nam snagu i blagoslov'

Bili smo s Hrvatima u Asizu pred relikvijama sveca: 'Sveti Franjo daje nam snagu i blagoslov'
24sata Mnogobrojni hodočasnici pohodili su grad Assisi povodom obljetnice smrti Franje Asiškog | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

• Stotine Hrvata busevima se voze i po 24 sata do svetišta • Ture stoje oko 500 eura

Proželi su me trnci, blagi osjećaj strahopoštovanja čim smo zakoračili u baziliku Svetog Franje Asiškog. I dok sam stajala u redu, primičući se relikvijama ovog, meni toliko bliskog sveca, osjetila sam uzvišeni mir. A tad, pred samim relikvijama potpuno... Ma, neopisivo. Poniznost, potvrda svega u što vjerujem i nastojim pretočiti u svakodnevicu, molitva, nakana za moju obitelj, moje najbliže... Ovo cijelo hodočašće nešto je neopisivo - priča nam gospođa Dijana, jedna od šezdesetak hodočasnika iz Dubrovnika koje smo proteklog tjedna susreli u Asizu, biseru središnje talijanske regije Umbrije.

