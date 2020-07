Svekrva iz pakla: Došla je na vjenčanje u crnini, očijukala sa svima pa tražila moju haljinu

Danas se više ne zamaram time, ali ipak mi je jako čudno što je tražila haljinu koju sam nosila taj dan, dan koji je ona zapravo upropastila jer je svu pažnju privlačila na sebe, rekla je mladenka

<p>Anonimna žena iz Portugala opisala je u Facebook grupi 'That's It I'm Wedding Shaming' kako se njezina svekrva ponašala na vjenčanju. Rekla je i da ju je kasnije pitala može li joj posuditi svoju vjenčanicu, iako je teža od djevojke oko 30 kilograma i viša oko osam centimetara.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Na vjenčanje je došla u crnoj haljini i već u startu začudila mnoge, posebno mladenke. Neposredno prije toga odbila je pomoći ovoj djevojci oko šminke uz komentar ' da prvo mora srediti sebe'.</p><p>Na samom vjenčanju i kasnijoj proslavi, svekrva se ponašala 'kao razmaženu derište' pokušavajući svu pažnju privući na sebe, besramno je koketirala dok su se njezina kćer i snaha crvenile od srama.</p><p>- Ponašala se kao derište cijelo vrijeme i zbog toga smo se osjećale grozno veći dio dana, tako da smo kući otišle ranije, a haljinu sam samo skinula i stavila u ormar - ispričala je ova žena.</p><p>Prokomentirala je i svekrvino traženje da joj posudi haljinu.</p><p>- Danas se više ne zamaram time, ali ipak mi je jako čudno što je tražila haljinu koju sam nosila taj dan, dan koji je ona zapravo upropastila - dodala je.</p><p>Kaže kako nakon vjenčanja nisu razgovarale mjesecima. </p><p>- Uvijek sam imala osjećaj kao da je njezina mama jako posesivna i čudna. Stalni se nekako nadmetala sa mnom zbog pažnje moje supruge - prisjetila se.</p><p>Kaže kako je njezino vjenčanje bilo vrlo malo jer joj je brat homofobičan pa na kraju nikoga nije pozvala, jer ako bi pozvala druge, a njega ne, imala bi s njim problema do kraja života, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8491791/Mother-law-slammed-asking-wear-brides-wedding-dress.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>U komentarima su joj pružali podršku govoreći da je to njezina haljina i da može učiniti s njom što želi. </p><p>'Čak i kad bi joj odgovarala vjenčanica, ona nema pravo na nju', bio je jedan od komentara. </p><p> </p>