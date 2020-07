Ovo je njezina ispovijest:

'Svojeg zaru\u010dnika sam upoznala dvije godine prije vjen\u010danja na bejzbol utakmici. Bio je visok i sladak. \u017divjela sam u Torontu, a on je bio dva sata vo\u017enje od mene, ali smo svejedno po\u010deli izlaziti. Vozila sam se svaki vikend do njega da bi bili zajedno. Bili smo opijeni. Zaprosio me \u0161est mjeseci kasnije na pla\u017ei tijekom zalaska sunca. Nisam smatrala da srljamo u brak ili da je on po\u017eurio \u00a0s prosidbom. Ljudi su nam znali govoriti da smo savr\u0161en par. Oboje smo aktivni i ambiciozni, a on se super slagao s mojom obitelji. Kupili smo zajedno i ku\u0107u dok smo planirali vjen\u010danje.

Odlu\u010dili smo se vjen\u010dati na Havajima, a on se jako puno anga\u017eirao oko organizacije. Na dan vjen\u010danja stajali smo na prozoru hotela i zajedno gledali mjesto na pla\u017ei gdje je trebala biti ceremonija. Nisam bila nervozna dok sam se pripremala za vjen\u010danje i obla\u010dila haljinu. Zato sam vjerojatno bila toliko zate\u010dena s onim \u0161to se sljede\u0107e dogodilo.

U\u0161ao je u sobu i rekao da bi \u017eelio razgovarati sa mnom nasamo. Plakao je. Mislila sam da su ga preplavile emocije zbog vjen\u010danja. Tad je rekao: 'Ja to ne mogu u\u010diniti.'. Pitala sam ga: 'Je l' se ti \u0161ali\u0161?'. Odmahnuo je glavom. Stajala sam tamo s velom u kosi i gledala ga. Mu\u0161karac koji je trebao biti ljubav mojeg \u017eivota mi govori da opoziva na\u0161e vjen\u010danje, i to manje od sat vremena prije po\u010detka. Bila sam toliko \u0161okirana da ga nisam pitala za\u0161to to radi. Samo sam mu rekla da ode. Hotelska soba odjednom se \u010dinila tako malom.

Moja sestra i kuma su pojurile za njim, ali pobjegao je od njih. \u010cak nije ni organizatorima rekao da ni\u0161ta od vjen\u010danja. Gledala sam kroz prozor kako sestra svima obja\u0161njava da vjen\u010danja nema. Pomislila sam da ga je mo\u017eda uhvatila trenutna nervoza i panika, ali pokazalo se da nije tako, otvorila sam ormar, a njegovih stvari nije bilo, \u010dak ni putovnice. Shvatila sam tad da me stvarno ostavio. Slomio mi je srce. Bila sam tako poni\u017eena i devastirana.

Osjetila sam potrebu da moram pobje\u0107i, iza\u0107i iz hotela. Oti\u0161la sam pro\u0161etati uz pla\u017eu. Pola sata kasnije nazvala sam ga, a on je samo rekao da je oti\u0161ao. To je sve. Ni sama ne znam kako sam pre\u017eivjela tu no\u0107. Bila sam o\u0161amu\u0107ena. Oti\u0161la sam na ve\u010deru, ali nisam mogla jesti. Sestra mi je dala tablete za spavanje, no ipak sam se probudila u \u010detiri sata ujutro. Prisje\u0107anje svega o nama mi je u po\u010detku bilo najte\u017ee pre\u017eivjeti.

Ono \u0161to je ote\u017ealo cijelu situaciju je to \u0161to je on na otoku ostao ostatak tjedna, a bili smo u istom odmarali\u0161tu. Vidjela sam ga na parkirali\u0161tu dva dana kasnije i viknula sam mu da je kukavica. Tad je ve\u0107 ljutnja zamijenila tugu. Bavila sam se raznim aktivnostima na otoku samo da ne razmi\u0161ljam o tome \u0161to mi se dogodilo. Cilj mi je bio zaspati svaku ve\u010der bez razmi\u0161ljanja. Ali, do\u0161lo je vrijeme za povratak. Vratila sam se u Kanadu okrutnoj stvarnosti. Preselila sam nazad svojim roditeljima, a oni su se pobrinuli za prodaju ku\u0107e. Osje\u0107ala sam se kao da sam ponovo u pubertetu.

Nekoliko tjedana kasnije sam ga srela, a on je predlo\u017eio da budemo zajedno, ali bez vjen\u010danja. To mi je bilo jako \u010dudno. Razlog za\u0161to se nije htio o\u017eeniti bio je, barem je on tako rekao, to \u0161to ja \u017eelim djecu, a on ne. Nije mi nikada objasnio za\u0161to je to postalo toliko bitno ba\u0161 na dan na\u0161eg vjen\u010danja. S vremenom smo izgubili kontakt jedno s drugim. Sada, 11 godina kasnije, to \u0161to mi se dogodilo je dovoljno daleko u pro\u0161losti da me ne mo\u017ee vi\u0161e toliko povrijediti. Ba\u0161 sam rekla prijateljima kako se sad mogu bez problema smijati svemu tome', prenio je The Guardian.\u00a0