Svekrva je željela s nama na medeni mjesec. Naježila sam se od njezinih riječi kad sam odbila

Neimenovana se mladenka šokirala kad je njezina svekrva zahtijevala da se pridruži njoj i suprugu na medenom mjesecu. Iako su ona i budući suprug pokušali postaviti granice, situacija je nakon toga postala još gora, podijelila je anonimno na Redditu, zatraživši savjet. Priču je prenio The Sun.

Objasnila je da njezin zaručnik još odmalena ima problema s postavljanjem granica u odnosu s majkom.

- On je na terapiji, kaže da imaju emocionalno incestuoznu vezu koja je toksična za njih oboje pa pokušava postaviti granice s njom kako bismo nas dvoje mogli uspostaviti zdravu vezu. Unatoč brojnim pokušajima da postavimo granice, čini se da svekrva još uvijek ne razumije zašto ga više ne može zagrliti ili poljubiti. Stjerala me u kut na proslavi useljenja mog budućeg šogora i rekla mi da se osjeća kao da veza između nje i mog zaručnika zbog mene više nije ista, napisala je buduća mladenka.

Rekla je da želi popraviti njihov odnos pa je odlučila otići s njima na njihov medeni mjesec, kako bi tada mogla razgovarati sa svojim sinom o tome.

- Rekla sam 'ne, to se neće dogoditi' i ta je žena bila šokirana mojim odgovorom. Stalno je pitala zašto, što ćete tamo raditi pa da ona ne bi mogla biti s nama – pojasnila je žena.

Foto: Dreamstime

Kad je shvatila da nema ništa od okolišanja, dala je konkretan odgovor:

- Rekla sam joj da ću se seksati s njezinim sinom cijeli dan, svaki dan, iskoristit ćemo svaki centimetar te vile u kojoj ćemo odsjesti, tako da zapravo nećemo imati vremena za stvari koje ona želi raditi s mojim zaručnikom – piše buduća mlada. Na žalost, njena taktika pokazala se pogrešnom.

- Bila sam u krivu, rekla je da seks nije toliko uzbudljiv da bismo se njime bavili cijeli medeni mjesec, jer 'postoji samo nekoliko poza'. Rekla je i neke druge stvari od kojih se još uvijek naježim čak i tjedan dana nakon razgovora – ispričala je. Kako joj je netko predložio da ponudi zaručnikovoj majci da isplaniraju zajednički odmor iduće godine i to je pokušala no buduća svekrva nije to dobro prihvatila.

Većina ljudi u komentarima na njenu ispovijest piše kako nikako ne treba odustati od svojih odluka, makar to značilo i odgodu vjenčanja.

Foto: Dreamstime

- Situacije je doslovno recept za katastrofu. Vaš bi se zaručnik trebao baviti svojim ludim roditeljima, a ne vi – piše jedan komentator.

- On treba osnažiti kako bi postavio jasne granice i provodio ih. Ne bih se udala za njega dok se roditelji ne pomire s time – komentirala je jedna žena.

- Vjerojatno se ne bih udala u ovu obitelj dok mladoženja ne postavi neke vrlo stroge granice. Ili bih barem u zadnji tren promijenila mjesto na kojem ću provesti medeni mjesec – piše još jedna komentatorica.