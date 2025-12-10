Svemirska legenda Chris Hadfield: 'Dobre su vam škole, imat ćete i vi astronauta'

Vedar, slatkorječiv, elegantan u sivom odijelu, s brčićima koji su postali njegov “zaštitni znak”. Rekao bi čovjek, “jedan od nas”. Ali nije. Riječ je o Chrisu Hadfieldu (66), astronautu koji je tri puta bio u svemiru, nekadašnji zapovjednik Međunarodne svemirske postaje, glazbenik i autor. Sa svojim showom “A Journey Into the Cosmos” gostovao je u ponedjeljak u zagrebačkoj dvorani “Vatroslav Lisinski”.

- Lijepo je bilo, lebdiš cijelo vrijeme - našalio se Chris.

Slike su se mijenjale na velikom ekranu dok je Kanađanin govorio o svojim počecima i bogatoj karijeri. Na jednoj od fotografija, crno-bijeloj, na kojoj Chris ima četiri ili pet godina, sklupčan je u kartonskoj kutiji...

- Tu su počele moje pripreme za svemir - još je jednom nasmijao dvoranu.

U jednom je času prikazao snimku lansiranja, ta je buka u Lisinskom bila zaglušujuća.

- A vjerujte, uživo je to još puno glasnije - dodao je i nastavio s predavanjem.

Govorio je koliko su neudobna odijela koja nose kad moraju izaći “na zrak”. Pripreme su bile dugotrajne, u golemom bazenu s vodom. No teško te, kako je rekao, na zemlji mogu pripremiti na ono što te čeka gore. Vidi se to i na snimci njegova izlaska u svemirsku šetnju.

- Ovo sam ja i malo sam zastao na izlasku jer teško je opisati taj osjećaj kad vidite to sve oko sebe. Nije to dugo trajalo, pa ipak sam došao tamo raditi - dodao je Hadfield.

Udaljenosti i brzine teško je opisati, kao i osjećaj koji je u ponedjeljak vladao u “Lisinskom”. Svemirska prostranstva, fascinantne priče i fotografije čovjeka koji je tamo bio, a nalazi se nekoliko metara od vas...

Chris je predstavio rijetko viđene fotografije Zemlje, Mjeseca, Marsa i šire koje je osobno uslikao tijekom boravka u svemiru, u zadivljujućem istraživanju otkrića u svemiru. Snimio je tad i hrvatsku obalu pa nam je u razgovoru prije nekoliko tjedana rekao kako se "veseli što će Hrvatsku sad vidjeti izbliza".

Svirao je na nastupu, odgovarao i na pitanja iz publike. Jedan mladić ga je pitao gdje da pošalje životopis.

- Budite uporni. Imate dobre škole, vjerujem da i Hrvatska može imati astronauta - rekao je Hadfield.

Ono s početka teksta, da je "jedan od nas", najbolje se vidjelo u ponedjeljak uoči samog nastupa. Nekolicina obožavatelja imala je priliku postavljati mu pitanja, fotografirati se s njim ili mu dati knjigu na potpis. Jedan dječak malo se "zaledio" kad je stao pred njega. Hadfield ga je utješio, odveo na stranu.

- Nemaš se čega bojati, sve je u redu - rekao mu je astronaut i smirio dječaka.

Lijepa gesta koju će pamtiti cijeli život.

Pričao je i o posebnom odnosu astronauta, koliko su povezani. Kad je jedan od njih na misiji, drugi, oni na Zemlji, brinu o obitelji.

Naveo je primjer kad mu je majka umrla dok je bio u svemiru, a za sve su se pobrinuli kolege. Ima Hadfield i sam puno reći o tome. Uz njega je ovdje, kao i na predavanjima, kao i zadnjih 40 godina, njegova supruga Helene. Imaju troje djece.

- Upoznali smo se kad je meni bilo 15, a njemu 16 godina. Oduvijek smo zajedno, on nije samo moj muž ili otac moje djece, on mi je i najbolji prijatelj - rekla nam je simpatična Helene, pa otkrila kakav je osjećaj kad ti je suprug u svemiru.

- Uopće se nisam bojala jer znam koliko je sposoban. A i da sam imala straha, on bi to osjetio i pokvarila bih mu taj doživljaj - objasnila nam je Helene.

Pripreme su za sve bile dugotrajne. Osim savršenog fizičkog stanja, jako je važno i mentalno.

- Na tome morate raditi, godinama uvježbavate stvari za to putovanje, to je gomila podataka koje morate pamtiti, da budete spremni na sve situacije. Ja sam si stvorio poseban sustav pamćenja - rekao je pa nastavio:

- Bio sam astronaut 21 godinu, ali u svemiru sam bio samo šest mjeseci. Dakle, sve 'okolo' bila je priprema.

A gospođa Helene otkrila nam je kako je izgledalo kad su mu prvi put javili da ide u svemir.

- Tad smo živjeli u Americi i bila je to neopisiva sreća. Radili bismo salto da smo mogli od sreće. Tek sam kasnije saznala da je prošao između više od 5300 kandidata, a Chrisu su svi u komisiji dali maksimalne ocjene.