'Svemirsko' sklonište u BiH s pogledom koji mami uzdahe...

Ovo planinsko sklonište izgrađeno je pod vodstvom projektnog tima iz Bosne i Hercegovine: Kenana Vatrenjaka, Nedima Mutevelića, Amira Mutevelića, Ibrice Jašarevića i Vedada Islambegovića. Voditelj projekta je Kenan Vatrenjak koji nam je otkrio neke zanimljive detalje oko izgradnje ovog bivka, odnosno skloništa.

- Za razvoj ove ideje bilo je važno moje dugogodišnje planinarsko iskustvo i razumijevanje ove specifične oblasti, a za razvoj konkretne ideje najvažnija je bila reakcija i shvaćanje lokacije ispričao je Vatrenjak. Naime, radi se o izuzetnoj lokaciji na ivici kanjona Rakitnice, koja se prostire između planina Bjelašnica i Visočica. To je izuzetno zabačeno područje i upravo je namjera ovog projekta aktivirati ga, odnosno privući posjetitelje.

Izgradnja ovog projekta započela je početkom 2019. godine kada je planinarski savez Bosne i Hercegovine uputio poziv planinarskim društvima u BiH za dostavu projekata bivka. Planinarsko društvo 'Željezničar' prijavilo se sa projektnom studijom Filter i dobilo dozvolu za izgradnju bivka na planini Visočici.

- S obzirom na projektantsku zamisao, projekt je bio neizvediv bez helikopterskog prijevoza, koji je u osiguran u kolovozu. Pošto smo se morali prilagoditi slobodnim terminima helikopterske jedinice, kompletna izgradnja je tekla veoma brzo; izrada konstrukcije u radionici, transport i montaža trajali su tri tjedna – objašnjava voditelj projekta.

Što se tiče kvadrature, Vatrenjak kaže da ona iznosi bruto 14 metara kvadratnih, a objekt je planinsko sklonište i služi najnužnijoj zaštiti svih planinara ili posjetitelja ovog područja.

- Mislim da smo unoseći kvalitetu dizajna u tipologiju skloništa napravili i jednu dodatnu funkciju, a to je promocija ove planine, napravili smo jedno mjesto koje već ima novu dimenziju svog života na Instagramu – naglasio je.

Što se tiče materijala izrade, konstrukcija bivka je napravljena od čeličnih profila. Vatrenjak tvrdi kako je bilo jako važno napraviti što lakšu konstrukciju koja može podnijeti ekstremne visoko-gorske uvjete; a lakšu zbog ograničenja nosivosti helikoptera do 500 kilograma u jednom transportu. Unutrašnjost bivka je u potpunosti obložena jelovim podom, a izvana je objekt presvučen limom.

- Objekt je u potpunosti završen, te neće biti nikakvog namještaja, kakva je i praksa u ovakvim objektima. On ima tri platforme za spavanje, odnosno krevete sa pogledom i krovom – priča Vatrenjak i dodaje kako u bivku nema čak ni ložišta, jer na lokaciji nema drveta koje bi se moglo upotrijebiti, a i praksa je da sve izbjegava mogućnost požara.

Također, planinari koji dolaze ili će doći na ovu lokaciju uglavnom su dobro opremljeni i spremni na ekstremne uvjete. Tako da je ovaj objekt prije svega namijenjen planinarima, no Vatrenjak napominje i da se bivak nalazi na crvenoj liniji Vučko traila, najveće planinske, trail utrke u BiH, tako da će bivak i jednom godišnje biti okrjepna stanica na utrci.

Ovaj bivak ističe i zanimljiv oblik koji podsjeća na svemirsku građevinu, ali takav oblik zapravo ima svoju svrhu i nije takav slučajno, tvrdi Vatrenjak.

- Oblik je rezultat rasporeda unutrašnjih platforma za spavanje. Platformama smo htjeli proizvesti specifično iskustvo boravak u bivku, u kojem će izuzetni pogledi na pejzaž uvijek biti prisutni, gdje se posjetitelji mogu probuditi s tim pogledom. Ali, u arhitektonskoj sintezi, proizveli smo i oblik koji reducira na minimum iskopavanje terena, što nam je olakšalo izgradnju, ali i umanjilo destrukciju pejzaža – objašnjava.

Bivak je otvoren za sve posjetitelje, nema bravu i ne zaključava se. No, Vatrenjak kaže da postoji kućni red, prema kojem se ne bi trebalo zadržavati duže od jedne noći i očekuje se da svako prostor ostavi u stanju u kojem je zatečen: očišćen.

- Ovo je već postalo jako posjećeno mjesto, kao jednodnevni izlet iz Sarajeva. Dolazi se putem preko Bjelašnice, to jest skijališta na Babinom Dolu, pa cestom prema Bjelimićima. Dio puta od sela Sinanovići do Bjelimića je asfaltiran tek prije dvije godine, što je promijenilo pristup planinama u ovom području – tvrdi.

Naime, nekada je dolazak do ove lokacije bio moguć samo iskusnim i vrlo izdržljivim planinarima. Vatrenjak priča da je to bio pohod pješačenja od dva dana. Danas je od puta Sinanovići‐Bjelimići, markiranom stazom moguće doći do bivka Zorana Šimić za jedan sat i 30 minuta hoda.

- Na planini Prenj, u dolini Barni do, iste godine izgrađeno je još jedno planinsko sklonište kao dio ove strategije, a nama je svakako namjera nastaviti ovaj razvojni projekt – zaključio je.

