Svestrani pepeo: Ne bacajte ga, njime se čisti dom, hrane biljke

Grijete li se na drva, možete uštedjeti i na gnojivu. S obzirom na to da pepeo nastaje izgaranjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata za njihov rast.

Primjerice, zbog manjka kalija povrće je osjetljivije na sušu, mraz, bolesti i štetnike, a pepeo od drva izvrstan je izvor kalija, kalcija i mikroelemenata. Zato je odličan za obogaćivanje tla, piše Agroklub.

Objašnjavaju da pepeo ima lužnat efekt i njegova je glavna zadaća smanjenje kiselosti tla. Zato se ne koristi za gnojenje biljaka koje vole kiselu sredinu nego u uzgoju mekog voća i lisnatog povrća. Najkorisnije ga je dodavati u uzgoju rajčica te za uzgoj povrća kojemu treba kalij, primjerice pastrnjaka, mrkve i celera, a vole ga i cikla, tikvice, grah i grašak. Upotrebljava se na tratini, cvijetnjacima i uz grmlje. Preporučljivo je dodavati od 230 do 450 g pepela godišnje na svaki grm. Pomiješan s kompostom može se upotrebljavati kao malč oko većine ukrasnih biljaka i povrća, osim uz maline, borovnice, azaleje, rododendrone, koji vole kisela tla.

Voćke također uspijevaju bolje u lagano kiselim tlima, pa im ne dodajite pepeo. No možete ga upotrijebiti i za zaštitu biljaka protiv bolesti i raznih štetočina. Pospite pepeo oko biljke koju želite zaštititi tako da onemogućite prilaz organizmima koji prilaze po tlu. Tako će mravi odustati od jagoda, a puževi golaći od lisnatog povrća, no samo dok se ne navlaži, jer tad gubi repelentna svojstva.

Za gnojenje i zaštitu biljaka koristite samo pepeo od drva. Izbjegavajte pepeo od paljenja kartona, ugljena, lakiranog drva ili otpada jer im može naštetiti. Najbolje bi bilo da drvo izgara na temperaturi od 500 do 900°C jer tako zadržava najviše hranjivih tvari.

Do gnojenja ga je najbolje skladištiti u zatvorenom prostoru, a skladištite li ga vani, zaštitite ga od vjetra i kiše. Jesen je najbolje vrijeme za gnojenje, no možete ga razbacivati i u rano proljeće dok je tlo još suho, a vegetacija nije počela. Odaberite dan bez vjetra i ne prije velikih kiša. Pepeo se može dodavati u povrtnjak direktno na tlo u količini od 50 do 150 g/m2. Nakon posipanja pograbljajte ga u zemlju ili ga nakon rasprostiranja na površini tla u sloju od 3 do 5 cm zamiješajte dublje u tlo. Uz pepeo, u gnojidbi treba koristiti mineralna gnojiva s dušikom i fosforom. Ne koristite istodobno herbicide jer ih pepeo može vezati. Također, prevelika uporaba pepela može imati i štetne posljedice, pa se držite preporuke da na površini od 100 kvadrata ne koristite više od 10 kg pepela godišnje, savjetuju iz Agrokluba.

Čisti metal i staklo

Pepeo je blago abrazivan te idealan za poliranje metala i mutnog stakla. Šalicu pepela i malo vode pomiješajte u pastu. Stavite rukavice i namažite po, primjerice, staklu na kaminskoj peći. Pustite da stoji nekoliko minuta pa isperite.

Upija ulje u garaži i s kolnog prilaza

Budući da drveni pepeo isušuje, možete ga koristiti za čišćenje masnoća s poroznih površina kao što su cement i asfalt. Pospite pepeo na mrlju i ostavite nekoliko minuta pa poslije samo pometite.

