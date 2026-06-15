Sveučilište Algebra Bernays pokreće novi sveučilišni studij

Prijediplomski studij traje šest semestara, nosi 180 ECTS bodova, izvodi se uživo na hrvatskom jeziku, a njegovim završetkom studenti stječu akademski naziv sveučilišnog prvostupnika / prvostupnice psihologije.

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Sveučilište Algebra Bernays pokreće sveučilišni studij psihologije, nakon uspješno završenog postupka izdavanja Dopusnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje i uz suglasnost Hrvatske psihološke komore. Sveučilište Algebra Bernays tako se pridružuje hrvatskim sveučilištima koje izvode ovaj specifičan i tražen studij za kojim postoji izražena potreba u društvu. Nastava na prijediplomskom studiju psihologije počinje već ove jeseni, od akademske godine 2026./2027.

Studij je kreiran na čvrstim znanstvenim temeljima i konkretnim vještinama potrebnima za rad u obrazovanju, zdravstvu, organizacijama, ljudskim potencijalima, istraživanjima, civilnom sektoru i drugim područjima u kojima se psihološka znanja sve snažnije primjenjuju. Diplomanti po završetku stječu naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica psihologije (univ. bacc. psych.) i imaju mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju psihologije. Studij je u potpunosti usklađen s europskim kurikulumom i EuroPsy standardom, čime se studentima daje širi međunarodni okvir obrazovanja i dodatna prepoznatljivost kvalifikacije u europskom prostoru.



- Pokretanje studija psihologije za Sveučilište Algebra Bernays predstavlja važan strateški iskorak i prirodan nastavak razvoja naših studijskih programa. S obzirom da već danas na studijima dizajna, digitalnog marketinga, ekonomije, komunikacija i razvoja računalnih igara izvodimo desetak kolegija iz područja primijenjene psihologije, ovaj je studij logičan nastavak razvoja naših kapaciteta, znanja i istraživanja u polju psihologije. Uzevši u obzir razvoj umjetne inteligencije i rapidnu digitalizaciju poslovanja i čitavog društva, ovim studijem u fokus stavljamo razumijevanje čovjeka i njegove interakcije u suvremenom svijetu, sve kako bismo za svoje diplomante osigurali održive karijere i visoku konkurentnost na tržištu rada - istaknuo je prof. dr. sc. Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays.

Foto: Algebra

Kolegiji iz temeljnih i primijenjenih područja psihologije uz integraciju AI-a

Studij sadržava širok raspon kolegija iz ključnih područja psihologije, poput biološke, razvojne, socijalne, kognitivne, kliničke, zdravstvene, školske i organizacijske psihologije. Važan dio programa su i metodologija istraživanja, statistika, psihološko mjerenje, psihološki testovi, intervjuiranje, grupni rad te komunikacijske i savjetodavne vještine. Uz obvezne kolegije, program sadrži i velik broj izbornih kolegija, sve što će studentima omogućiti da istraže područja koja poput potrošačkog ponašanja, psihologije medija, pozitivne psihologije, forenzičke psihologije, poduzetničke psihologije i ergonomijske psihologije.

Studij sadrži i brojne sadržaje povezane s primjenom umjetne inteligencije i razumijevanjem njezina utjecaja na pojedince, organizacije i društvo. Brzina tehnoloških promjena koje donosi AI stvara sve veću potrebu za stručnjacima koji razumiju ljudsko ponašanje, donošenje odluka, prilagodbu promjenama, mentalno zdravlje i kvalitetu međuljudskih odnosa te je stoga uključivanje ovih sadržaja u studij bilo ne samo potreba, već i nužnost.

„Psihologija je među profesijama čija će vrijednost u budućnosti dodatno rasti jer se temelji na dubokom razumijevanju čovjeka, empatiji, etičkom prosuđivanju i složenim interpersonalnim vještinama koje tehnologija teško može zamijeniti. Vjerujem da je danas više nego ikada važno obrazovati stručnjake koji će razumjeti čovjeka u njegovoj cjelovitosti: emocije, ponašanje, razvoj, odnose, mentalno zdravlje, ali i digitalno i tehnološki ubrzano društvo u kojem živimo. Program smo gradili s jasnom idejom za pružanje snažne znanstvene osnove studentima, uz značajan prostor za praktičan rad, mentorstvo i upoznavanje stvarnih okruženja u kojima psiholozi djeluju – želimo im predstaviti psihologiju nove generacije. Zato važan dio studija čine praksa, suradnja s više od 30 partnerskih institucija i razvoj vještina koje su ključne za budući rad u obrazovanju, zdravstvu, organizacijama, istraživanjima i drugim područjima primjene psihologije“, istaknula je izv. prof. dr. sc. Ana Havelka Meštrović, pročelnica Sveučilišnog odjela za psihologiju Sveučilišta Algebra Bernays.

Psihologija u interdisciplinarnom okruženju

Jedna od posebnosti studija je snažan naglasak na praktičnoj primjeni znanja. Praksa je obvezni dio programa već na prijediplomskoj razini, a studenti će je obavljati uz mentorstvo licenciranih psihologa u stvarnim profesionalnim okruženjima. Suradnja s partnerskim institucijama uključuje škole, klinike, bolnice, organizacije, HR odjele i druge sustave u kojima psihološka znanja imaju konkretnu primjenu. Uz praksu, važan dio studija čini i rad s modernom opremom. Studenti će imati priliku upoznati se s različitim suvremenim tehnologijama poput EEG-a, eye trackera i psihofizioloških mjerenja, čime se teorijska znanja povezuju s istraživanjem pažnje, percepcije, emocija, stresa i drugih aspekata ljudskog ponašanja.

Takav pristup otvara prostor za projekte koji psihologiju povezuju sa suvremenim izazovima, od korisničkog iskustva, istraživanja ponašanja i mentalnog zdravlja do obrazovanja, razvoja organizacija i primjene tehnologije u razumijevanju čovjeka.

Prijave su otvorene putem službenih stranica Sveučilišta Algebra Bernays.



