Svi dijetetičari se slažu: Ovo je najbolje vrijeme za večeru

Nakon cjelodnevnih obaveza i brzog ritma života, večera često dolazi na sam kraj liste prioriteta pa jedemo kad stignemo, što stignemo. No nutricionisti upozoravaju da vrijeme večere nije nevažno: može utjecati na probavu, kvalitetu sna, pa čak i na tjelesnu težinu.

Foto: 123RF

Postavlja se pitanje, postoji li idealan trenutak za večeru?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Dečki iz kvarta otvorili burger bar: 'Naši burgeri su pravi 'smash'!' | Video: 24sata/pixsell

Između 17 i 19 sati – optimalan razmak za probavu i san

Nutricionistica Marissa Karp ističe da je najbolji period za večeru između 17 i 19 sati, odnosno najkasnije tri sata prije odlaska na spavanje. Taj vremenski razmak omogućuje tijelu da započne probavu dok je još aktivno, a želudac se do noći dovoljno isprazni.

Slično mišljenje dijeli i dijetetičarka Elizabeth Brown, koja dodaje da takav raspored smanjuje rizik od žgaravice i refluksa, problema koji su česti kad se večera neposredno prije spavanja.

Brown napominje i da nije svejedno što jedemo: masniji i teži obroci mogu se probavljati i do šest sati, što opterećuje organizam i otežava uspavljivanje.

Ni prekasno, ni prerano – pronađite svoj ritam

Večera u 15 sati može se činiti kao zdrava navika, ali bez međuobroka kasnije tijekom dana može dovesti do noćne gladi i nemirnog sna. Ako znate da idete kasno spavati, preporučuje se lagani međuobrok, primjerice jogurt s orašastim plodovima ili jabuka s maslacem od kikirikija.

Foto: RossandHelen

Takva kombinacija ugljikohidrata i proteina pomaže tijelu da održi stabilnu razinu šećera u krvi i potiče proizvodnju melatonina, hormona sna.

S druge strane, kasna večera neposredno prije spavanja otežava rad probave. Tijelo tada još uvijek obrađuje hranu umjesto da se odmara, što može uzrokovati težinu u želucu, loš san i umor ujutro.

Ako vam posao ili dnevni raspored ne dopuštaju raniji obrok, pokušajte rasporediti kalorijski unos tijekom dana kako ne biste do večeri ostali pregladnjeli.

Redovitost je ključ zdravog ritma

Naše tijelo voli predvidljivost, uključujući i stalno vrijeme obroka. Kada jedemo otprilike u isto vrijeme svaki dan, pomažemo svom cirkadijalnom ritmu, unutarnjem biološkom satu koji upravlja metabolizmom, razinom energije i kvalitetom sna.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Znanstvena istraživanja pokazuju da poremećaj tog ritma, bilo zbog preskakanja obroka ili neredovitog rasporeda, može povećati rizik od metaboličkih poremećaja, poput dijabetesa i srčanih bolesti.

Ako vam je teško održavati dosljedan ritam, pokušajte unaprijed planirati obroke. Priprema večere dan ranije ili kuhanje većih količina hrane za nekoliko dana može značajno smanjiti stres i pomoći vam da zadržite zdrave prehrambene navike i nakon dugog radnog dana.