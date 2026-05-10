Svi je primijete! Ovih 11 osobina ženu čine itekako elegantnom

2. Pažljivo slušanje - Istinska pažnja dok netko govori pokazuje iznimnu eleganciju. Mnogi ljudi čekaju svoj red za govor umjesto da stvarno slušaju. Kad slušate punom pažnjom, činite da se drugi osjećaju važnima i cijenjenima. Odložite telefon, održavajte kontakt očima i klimnite glavom kako biste pokazali da pratite. Postavljajte pitanja koja pokazuju da ste slušali, a ne samo čekali da kažete svoje. Ova jednostavna navika izdvaja vas u svijetu u kojem svi žele biti saslušani. Ljudi pamte one uz koje su se osjećali shvaćeno.