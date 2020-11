Kad se vratila ku\u0107i, sjetila se da je primijetila neke \u010dudne poglede, ali nije obra\u0107ala pa\u017enju.

Svi joj gledali u stražnjicu - nije znala da su joj hlače poderane

<p>Katt je tog je jutra, kao i obično, vodila svoje dječake Georgea (4) i Alfia(3) u vrtić. Iako se susrela s drugim roditeljima i učiteljima nitko joj nije ništa rekao.</p><p>Tek kad je gotovo završila svoju kupovinu u lokalnoj trgovini, ljubazna zaposlenica joj je rekla da su joj traperice rasparale po sredini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Hrvati kupuju za vrijeme pandemije?</strong></p><p>- Ustala sam ujutro, odjenula se i otišla odvesti djecu u vrtić, kao i uobičajeno.Obično parkiram na parkiralištu koje je odmah pored škole, ali budući da smo kasnili, parkirala sam uz cestu pa me tako i puno više ljudi vidjelo. Ostavila sam djecu i otišla do trgovine. Vjerojatno sam barem pet minuta stajala na samom ulazu gledajući neke svijeće tako da su me vidjeli svi koji su u tom trenutku ulazili ili izlazili. Mislim da sam bila u trgovini barem dvadesetak minuta dok me ljubazna zaposlenica nije upozorila na moje rasparane hlače - ispričala je Katt.</p><p>Na njeno iznenađenje, to nije bilo samo mala rupa, nego cijela crta, otkrivajući taku njezinu stražnjicu.</p><p>- Srećom, imala sam mali kaput i uspjela sam ga vezati oko struka kako bih mogla izaći iz trgovine - rekla je i dodala kako se zapitala zašto je nije nitko upozorio u vrtiću.</p><p>Kad se vratila kući, sjetila se da je primijetila neke čudne poglede, ali nije obraćala pažnju.</p><p>Umjesto da se brine jesu li joj se ljudi smijali, odlučila se i sama našaliti svojoj 'nesreći' i fotografiju je objavila na Facebooku, piše Mirror.</p>