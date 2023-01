'Svi misle da mi je suprug tata, a on je 4 godine stariji od mene'

Carolyn Fultz (30) iz Arizone u SAD-u, navikla je da drugi misle da je dadilja ili starija sestra svojoj djeci jer su često 'šokirani' koliko mlado izgleda. Dodala je i kako neki za njenog muža Drewa (34) pomisle da joj je tata iako je razlika između njih samo četiri godine.

Carolyn ima troje djece, od osam, pet i dvije godine. Mnogi joj daju 16 godina pa kada je vide sa suprugom pomisle da su otac i kći. Carolyn i Drew zajedno su već 10 godina i ne opterećuju se s ovakvim komentarima.

- Kada sam u parku s djecom znaju me pitati u koju srednju školu idem. Baš prije nekoliko dana su radnici, koji su došli kod nas doma, pretpostavili da sam starija sestra svojoj djeci. Ljudi često pomisle i da sam kći, a ne supruga pa se iznenade kada im kažem da imam 30 godina - ispričala je Carolyn.

Carolyn i Drew započeli su vezu u kolovozu 2011., a vjenčali su se u ožujku 2014. prije nego što su u studenom dobili sina.

- Uvijek sam izgledala mlađe. U srednjoj školi sam izgledala kao da idem u osnovnu i tako dalje. Sada mi mnogi daju između 16 i 26 godina - rekla je.

I Dok Carolyn često daju manje godina, za Drewa mnogi pomisle da ima i više.

- Nije uvrijeđen zbog toga. Nije ga toliko briga. Naviknuli smo ta takve komentare - dodala je. Također je rekla kako Drewu ne smeta ni kada pomisle da mu je ona kći, a ne supruga.

- On me ne vidi na isti način na koji me vide ljudi koji me tek upoznaju. Ja sam samouvjerena 30-godišnja žena i ne osjećam da trebam više išta dokazivati - zaključila je Carolyn, a piše Daily Star.

