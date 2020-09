Smiruju\u0107i efekti izazvani no\u0161enjem smatraju se evolucijskom mjerom za pove\u0107anje vjerojatnosti pre\u017eivljavanja dojen\u010deta u hitnim slu\u010dajevima bijega majke i djeteta, i tako u kona\u010dnici djeluju na ja\u010danju odnosa majke i djeteta. Ovo pona\u0161anje primje\u0107uje se i u odnosima njegovatelja i dojen\u010deta, a sve u svrhu ve\u0107ih \u0161ansi za pre\u017eivljavanje dojen\u010dadi.

Studija je otkrila da su u\u010dinci no\u0161enja na parasimpati\u010dki \u017eiv\u010dani sustav novoro\u0111en\u010deta bili zna\u010dajni.

Uzimanje u obzir fiziolo\u0161kog odgovora dojen\u010deta pri no\u0161enju mo\u017ee dovesti do ve\u0107eg strpljenja roditelja i njegovatelja te smanjene frustracije.

Svi razlozi za nošenje bebe u naručju: Tako se najbrže smire

Studija je pokazala da će se beba puno prije smiriti ako ju primite u naručje i nosite je, umjesto da je samo pridržavate u kolijevci ili sjedite s bebom u stolici

<p>Roditelji, nosite svoje bebe i to dok stojite. Studija objavljena u časopisu Journal of Current Biology prvi put je pokazala da je smirujući efekt koji na bebu ima kada ga roditelj drži u naručju koordinirani skup raznih tjelesnih funkcija te da se radi o urođenoj interakciji roditelja i novorođenčadi u sisavaca.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Koristeći EKG za praćenje otkucaja srca dvanaest zdravih ljudskih beba, zajedno s njihovim ponašanjem i vokalizacijom, pratili su bebe i majke tijekom različitih radnji. Prvo je majka držala bebu rukom dok je bila u kolijevci, a onda je majka hodala s bebom u naručju, piše <a href="https://www.facebook.com/neurochildHQ/photos/a.370667300058053/768980370226742" target="_blank">Neurochild Community</a>. </p><p>Otkriveno je da se djetetovo bilo usporava kada ga majka nosi, a to nije moglo biti objašnjeno nikakvim srčanim procesima za koje znamo, što sugerira da nošenje izaziva trajno smanjenje otkucaja srca u skladu s brzim promjenama ponašanja kod dojenčadi putem novog mehanizma.</p><p>Nadalje, istraživači su otkrili da se isti efekt ponavlja i kod okota miševa, iako se metoda na koji mišica nosi podmladak razlikuje od ljudske. To povlači paralele između stanja smirenosti izazvanog nošenjem kod ljudskih beba i ostalih sisavaca, poput mačaka ili vjeverica.</p><p>Smirujući efekti izazvani nošenjem smatraju se evolucijskom mjerom za povećanje vjerojatnosti preživljavanja dojenčeta u hitnim slučajevima bijega majke i djeteta, i tako u konačnici djeluju na jačanju odnosa majke i djeteta. Ovo ponašanje primjećuje se i u odnosima njegovatelja i dojenčeta, a sve u svrhu većih šansi za preživljavanje dojenčadi.</p><p>Studija je otkrila da su učinci nošenja na parasimpatički živčani sustav novorođenčeta bili značajni.</p><p>Uzimanje u obzir fiziološkog odgovora dojenčeta pri nošenju može dovesti do većeg strpljenja roditelja i njegovatelja te smanjene frustracije.</p>