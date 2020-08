Svi razlozi zašto je dobro imati ljubimca: Uz njih živite dulje...

<p>Dodir je jedna od osnovnih ljudskih potreba, a upravo psi i mačke to ispunjavaju te tako djeluju terapeutski na svoje vlasnike. Radi se o obostranoj ljubavi koja je fantastična za fizičko i psihičko zdravlje.</p><p>Brojna istraživanja pokazuju da kućni ljubimci, posebno psi i mačke, smanjuju osjećaj tjeskobe kod svojih vlasnika i ublažavaju depresiju. Ljudi su uz njih manje usamljeni, posebno stariji koji žive sami, životinje ih potiču da se pokrenu, izađu i prošeću.</p><p>Kućni ljubimci posebno su dobri za djecu, uče ih suosjećanju, odgovornosti, uz njih su aktivnija i sigurnija u sebe. Postoji teorija da, ako dijete poželi psa, a ne mačku, to pokazuje da se u njemu skriva veliki kreativni kapacitet.</p><p>Pas poboljšava kreativne sposobnosti tijekom odrastanja i u odrasloj dobi. Također, povezanost čovjeka i psa može biti nevjerojatno duboka jer se međusobno imaju sposobnosti dobro razumjeti.</p><p>Još neke činjenice zašto je dobro imati ljubimca kraj sebe:</p><h2>Kućni ljubimci sa duhovnog aspekta</h2><p>I mačka i pas osjećaju energiju svojih vlasnika. Ukoliko je ta energija negativna, upijat će je, a ako je pozitivnija - bit će jednostavno sretni. Ipak, postoji razlika u duhovnom značenju tih životinja i u tome na koji način reagiraju na lošu energiju kojom vlasnik zrači ili okruženje oko njega.</p><p>MAČKA</p><p>Mačka predstavlja blagost Mjeseca, a to je planet koji predstavlja tajne svijeta, daje mentalnu mekoću i dobrotu. Ljudi je često biraju kao ljubimca kada u njihovim životima vlada neravnoteža, ako se osjećaju emocionalno praznima, kada trebaju duhovnu potporu.... Naime, mačke posjeduju organiziranu osobnost i mogu voditi ljude svojim primjerom.</p><p>Također, odrasli ljudi znaju početi razmišljati o mački kada osjećaju emocionalnu prazninu i silno im je potrebna snažna duhovna podrška. Kada malo dijete poželi mačića, to može otkriti njegovu želju za osjećajem kozmičke bliskosti sa drugim bićem ili čak nedostatak emocionalne podrške u životu, a mačka ima moć tu prazninu ispuniti.</p><p>Za ovu životinjicu se kaže kako ima gotovo magičnu sposobnost ukloniti loše vibracije iz čovjeka. Ona vraća vitalnost.</p><p>Kada osjeti da joj je vlasnik pun negativne energije, sjedit će blizu njega sve dok ta energija ne prijeđe u nju. Potom će ustati i otići, i tada je dobro ne zaustavljati ju jer zna što radi. Mačka odlazi dalje od vlasnika kako bi tu negativnu energiju izbacila i ponovo se napunila pozitivnom. Vratit će se tek kada to obavi.</p><p>PAS</p><p>On predstavlja energiju Sunca, a kada čovjek poželi psa, lako je moguće da žudi za nekim promjenama u životu. Za ove umiljate dlakavce se kaže da su anđeli čuvari koji su uz nas u dobru i zlu. Također, postoji teorija da ukoliko sanjate psa, vrijeme je da promijenite nešto u svojem životu.</p><p>Psi, kao i mačke, na sebe preuzimaju negativnu energiju vlasnika, upijaju je kao spužva. Ali, apsorbiraju i svu lošu energiju kojom je vlasnik okružen, a koja dolazi od drugih ljudi. No, za razliku od mačke, pas neće otići kako bi se riješio lošeg i napunio dobrom energijom, već ostaje uz čovjeka. Tako se negativnost u njemu, ako je okruženje loše, nagomilava pa može postati boležljiv ili depresivan.</p><p>Psi su izuzetno usklađeni s energijom vlasnika pa, ako vidite da psu psihički ili fizički nije dobro, to može biti zato što vi živite u okruženju koje vas čini nesretnim, otkriva portal <a href="https://consciousreminder.com/2017/10/29/know-dog-cat-deep-spiritual-meaning/" target="_blank">consciousreminder.com</a>.</p>