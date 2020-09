Svijet se mijenja na jesen: Iako su dani kraći, to ima i prednosti

Na jesen se ne mijenja samo vrijeme. Svijet u jesen mijenja boje, dani postaju kraći, a neki ljudi doživljavaju nagle promjene ponašanja. Ovo su još neke zanimljivosti o jeseni

<h2>1. Vjeverice postaju pametnije</h2><p>Tijekom jesenske sezone vjeverice, pokazuju 15-postotni rast veličine svog hipokampusa - centra za pamćenje i osjećaje mozga.</p><h2>2. Djeca rođena na jesen su uspješnija</h2><p>Ako niste vjeverica, nemojte se uzrujavati. Prema izvješću britanskog Ministarstva obrazovanja, djeca rođena u jesen (od rujna do prosinca) vjerojatnije će biti uspješnija u školi od one rođene u drugo doba godine. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za jak imunitet):</p><h2>3. Vjerojatnije je da će djeca rođena na jesen duže živjeti</h2><p>U međuvremenu, djeca rođena između rujna i studenoga vjerojatnije će doživjeti 100 godina u usporedbi s djecom rođenom u drugo doba godine, pokazalo je istraživanje Sveučilišta u Chicagu na 1500 stogodišnjaka.</p><h2>4. Boje jesenskog lišća zapravo su prisutne tijekom cijele godine</h2><p>Prekrasni crveni, narančasti i žuti pigmenti u jesenjem lišću zapravo su tu tokom cijele godine. Sunčeva svjetlost pomaže biljnim stanicama da sadrže kemikaliju zvanu klorofil koja daje lišću živopisnu zelenu boju. Kad se sunčeva svjetlost u jesen smanji, klorofil se razgrađuje, otkrivajući skrivene crvene, žute i narančaste nijanse biljke.</p><h2>5. Globalno zagrijavanje moglo bi utjecati na jesenske boje lišća</h2><p>Uživajte u jesenskim bojama dok možete. Znanstvenici misle da su bogate crvene, narančaste i žute boje jeseni možda jedna od mnogih žrtava globalnog zatopljenja. Lišće dijelom mijenja boju zbog pada temperature. Kako temperature ostaju toplije tijekom jesenskih i zimskih noći, mogle bi odgoditi dolazak boja jeseni. Jedno istraživanje iz 2013. pokazalo je da jesenske boje sada stižu pet dana kasnije nego 23 godine ranije.</p><h2>6. Seksualni nagon naglo raste na jesen</h2><p>Nekoliko istraživanja je otkrilo da je razina testosterona u muškaraca i žena veća na jesen nego u bilo koje drugo doba godine. Kao rezultat, povećava se spolni nagon, a muškarci žene smatraju još privlačnijima nego tijekom ljetnih mjeseci.</p><h2>7. Seksualni nagon povećava se i kod životinja</h2><p>Životinje imaju još očitiju reakciju na jesensku sezonu parenja. </p><h2>8. Jesen se nekad zvala 'žetvom'</h2><p>Do otprilike 1500. godine jesen se nazivala samo 'žetvom'. Pun mjesec najbliži jesenskoj ravnodnevici poznat je kao žetveni mjesec. Prije nego što su se gradovi elektrificirali, svijetla noć žetvenog mjeseca bila je presudna za poljoprivrednike koji su ubirali svoje plodove.</p><h2>9. Vjerojatnije je da će se polarna svjetlost pojaviti u jesen nego bilo koje drugo doba</h2><p>Geomagnetske oluje javljaju kada se nabijene solarne čestice proguraju kroz obranu naše atmosfere i sudare s plinovitim česticama na Zemljinom nebu. Zahvaljujući dužim, vedrijim noćima, ova besplatna svjetlosna emisija javlja se dvostruko češće tijekom jesenskih i zimskih mjeseci.</p><h2>10. Niže razine vitamina D mogu poremetiti vašu težinu</h2><p>Istraživači misle da je niža razina vitamina D dijelom odgovorna za jesensko i zimsko debljanje. Smatra se da nedostatak vitamina D smanjuje razgradnju masti i pokreće skladištenje masti, što dovodi do prosječnog debljanja od dva do četiri kilograma svake godine u jesen i zimi.</p><h2>11. Nijedan film koji u naslovu ima jesen nije dobio 'Oscara'</h2><p>Nijedan film s naslovom 'jesen' nikada nije osvojio Oscara. The Virgin Spring (1960) (Djevičanski izvor), Summer of ’42 (1971) (Ljeto '42), and The Lion in Winter (1968) (Zima jednog lava) su ostali godišnjim dobima donijeli jednu titulu, prenosi <a href="https://www.rd.com/list/autumn-facts-fall-facts/?trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest</a>.</p>