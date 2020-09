'Naše kobilje mlijeko pomaže u liječenju bronhitisa i psorijaze'

Obitelj Rebić živi u Velikom Trojstvu pored Bjelovara, bavi se konjima i proizvodnjom kozmetike od kobiljeg mlijeka. Na Facebooku hvale njihovu kozmetiku, a oni se nadaju i proširenju proizvodnje...

<p>Problemi dišnog sustava naših sinova Jana i Frana uvjerili su nas koliko je kobilje mlijeko dobro. U početku proizvodnje za mlijeko su nas uglavnom pitali prijatelji i poznanici.</p><p>Danas je potražnja toliko porasla da u nekim razdobljima u godini imamo i listu čekanja, govore nam supružnici Tamara (32) i Zoran Rebić (34), voditelji OPG-a Rebić u Velikom Trojstvu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, udaljenog samo desetak minuta od Bjelovara.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Sve više ljudi, kažu, uviđa da su prirodni proizvodi poput kobiljeg mlijeka puno bolji od svih umjetno proizvedenih dodataka prehrani koji se danas daju djeci.</p><p>- Još kad uz to spojite i dolazak na imanje po mlijeko, druženje s našim konjima, boravak u prirodi na svježem zraku, rezultati ne mogu izostati. Sve naše proizvode šaljemo i poštom na kućnu adresu. Puno naših kupaca je iz Dalmacije i inozemstva - govori nam Tamara rodom iz Varaždina, koja od kobiljeg mlijeka radi i kozmetiku. Inače je i trenerica jahanja, a njihove arapske i engleske punokrvne pasmine osvajaju najsjajnije nagrade. Cijeli njihov dan vezan je uz konje, od kojih obitelj živi.</p><p>- Konjima se bavimo svi. Imamo ih 20. Naši su sinovi još mali, ali vole konje i uvijek su s nama u štali, no trenutno ih najviše zanimaju traktori i igranje u kućici na drvetu - objašnjavaju Tamara i Zoran.</p><p>Tamara i Zoran na svom gospodarstvu sami su se počeli baviti poljoprivredom. Oboje su odrasli na selu, vole prirodu i želja im je bila baviti se konjima te ostati živjeti na selu. U poslu im pomaže obitelj i prijatelji koji rado dolaze na njihovo imanje koje se prostre na tri hektara.</p><p>- Upravo zbog kobiljeg mlijeka i proizvoda od kobiljeg mlijeka na imanje rado dolaze roditelji sa svojim mališanima. Naši sinovi piju kobilje mlijeko redovito, a roditelji koji se odluče za kobilje mlijeko uglavnom nas preporuče svojim prijateljima i danas imamo divne kupce s kojima dugo surađujemo. Preporuke ljudi koji su probali naše proizvode najbolji su put do kupaca. Na Bilogoru inače dolaze turisti iz susjednih zemalja, uglavnom u lov. Dio njih redovito svrati po naše proizvode koje rado nose kući. Kvalitetom ne zaostajemo za stranim proizvođačima, pratimo sve trendove u proizvodnji prirodne kozmetike, cijenom smo pristupačni, pogotovo strancima koji imaju puno veći standard od nas. I domaći kupci vole posjetiti imanje, vidjeti kako nastaju naši proizvodi, prošetati prirodom, jahati. Količina proizvoda koje proizvedemo je ograničena, a izuzev odlazaka na sajmove - sve naše proizvode prodamo na kućnom pragu - kažu.</p><p>Zbog situacije s virusom ove su godine ipak propustili mnoge sajmove, ali im zato raste online prodaja.</p><p>Na OPG-u Rebić kobilje mlijeko može se i kušati. Ono djeluje protuupalno, ublažava svrbež, ekceme, iritaciju kože i crvenilo te vraća koži elastičnost i mekoću, a bogato je vitaminom C, omega 3, 6 i 9 masnim kiselinama i djeluje umirujuće na kožu. Kobilje mlijeko oduvijek je bilo cijenjeno zbog svojih svojstava. Konzumacija kobiljeg mlijeka pomaže u održavanju vitalnosti, sportašima služi kao odličan energetski dodatak, blagotvorno djeluje na zdravlje i ljepotu kože. U povijesnim izvorima navodi se da mlijeko kobila povoljno djeluje na pomlađivanje kože, sanaciju dermatitisa, psorijaze i drugih kožnih oboljenja.</p><p>- U Europi i starom Rimu poznavali su ljekovite i regenerirajuće učinke kobiljeg mlijeka na zdravlje i ljepotu. Kleopatra, jedna od najranijih ikona ljepote, kupala bi se u kobiljem mlijeku kako bi joj koža i kosa bili svilenkasto meki. Kobilje mlijeko koristi se diljem svijeta, a njegove dobrobiti opisuju znanstvene studije koje ga preporučuju djeci, starijima i sportašima. Izvrsno je za sve koji imaju probleme dišnog sustava, kašalj, bronhitis, astmu, hripavac - govori Tamara i dodaje da se kobilje mlijeko konzumira u količinama od 100 do 250 ml dnevno. Zbog svog jedinstvenog sastava i lake probavljivosti pruža posebno olakšanje u periodu oporavka od bolesti.<br/> Od kad su Tamara i Zoran registrirali OPG još 2007. u njega su ulagali vlastita sredstva.</p><p>- Javljamo se na natječaje, a primamo i poticaje za konjogojstvo u posljednje četiri godine i oni nam puno znače. Nadamo se da će se kroz potpore i dalje poticati rast i razvoj poljoprivrednih gospodarstva koja su definitivno visokokonkurentna na velikom tržištu Europe. Svi teže domaćim i kvalitetnim proizvodima, a ruralni kraj poput Bilogore idealan je za razvoj obiteljskih imanja poput našeg. Život na selu je ono što volimo i u čemu uživaju naši sinovi, vjerujemo da mlade obitelji poput naše imaju budućnost na selu - govori Zoran.</p><p>Prošle godine imali su priliku predstavljati našu zemlju u Bruxellesu u okviru programa Izbor za najboljeg mladog poljoprivrednika, te da općina Veliko Trojstvo njihove proizvode rado poklanja poslovnim partnerima i suradnicima.</p><p>Na Facebooku hvale njihovu kozmetiku s kobiljim mlijekom. Koriste je i odrasli i djeca.</p><p>- Sve više mladih uzima kremu upravo zbog akni i crvenila na koži koje ostavlja šminka. Krema od kobiljega mlijeka pomaže u ublažavanju specifičnih problema kože, vraća joj elastičnost, štiti i dugo održava vlažnost kože. Osobito je pogodna za osobe preosjetljive na industrijske kozmetičke preparate - objašnjava Tamara. Kobilje mlijeko ima pH koji je sličan onome u ljudskom tijelu, pa održava kožu uravnoteženom i njegovanom.</p><p>Kozmetika od kobiljeg mlijeka, nastavlja, potiče proizvodnju kolagena, pomaže onima koji imaju ozbiljnijih problema s atopijskim dermatitisom ili neurodermatitisom i psorijazom.</p><p>- Radimo sapun obogaćen kokosovim, palminim i maslinovim uljem. Sapun od kobiljeg mlijeka posebno je dobar za suhu kožu jer ima umirujuće djelovanje, sprječava crvenilo kože i nadraženost. Šampon od kobiljeg mlijeka pogodan je za sve tipove kose, posebno za osobe s ljuskavom ili osjetljivom kožom sklonom svrbeži. Kosu čini mekom i podatnom, dajući joj svilenkastu teksturu uz savršen i pažljivo biran omjer kokosovog i bademovog hladnoprešanog ulja s dodatkom eteričnog ulja melise - objašnjava Tamara i nastavlja:</p><p><br/> </p><p>- U našoj ponudi još imamo i balzam za usne, melem i scrub. Idealni saveznici za hladne zimske dane koji će zaštiti kožu od vjetra i loših vremenskih uvjeta. Sve svoje proizvode radimo ručno, s puno ljubavi i truda na našem OPG-u, s posebnom brigom o kvaliteti svakog pojedinog proizvoda - zaključuje Tamara koja je kao predstavnica Bjelovarsko-bilogorske županije sudjelovala na 20. Izboru za najuzorniju seosku ženu u Ozlju.</p><p>- Divna prilika za upoznati sjajne žene iz cijele Hrvatske, žene koje uistinu drže u svojim rukama tri ćoška kuće, često i sva četiri. Trudimo se predstaviti naš kraj kad god imamo priliku. Na taj način puno ljudi ima priliku vidjeti naše proizvode, lakše se odlučiti za dolazak na naše imanje. </p><h2>Za što je dobro kobilje mlijeko?</h2><p>Kobilje mlijeko je vrlo zdrava namirnica koja može ublažiti ili potpuno spriječiti široki spektar simptoma, također se može piti preventivno da bi ostali zdravi i vitalni na prirodan način. Za zdrave osobe preporučuje se povremena kura od 4 tjedna koja je dovoljna za održavanje zdrave crijevne flore. Pakirano je u bočice od 2 dl, a može stajati dva dana u hladnjaku ili 9 mjeseci u zamrzivaču.</p><p>Kobilje mlijeko se preporučuje kod:</p><p>- poremećaja metabolizma, stimulira unutarnje čišćenje</p><p>- poremećaja rada crijeva</p><p>- problema s probavom, nadutosti, podrigivanja i mučnine </p><p>- problema s kožom, osipa i alergija, bronhitisa, laringitisa, hripavca</p><p>- ukočenih zglobova i drugih oboljenja kod starijih </p><p>- bržeg oporavka poslije operativnih zahvata </p><p>- umora ili stresa </p><p>- kao energetski dodatak sportašima</p><h2>'Namjeravamo i dalje širiti proizvodnju'</h2><p> </p><p>Sve što se događa na imanju - od potkivanja, jahanja, izrade kozmetike - redovito objavljujemo na društvenim mrežama, sudjelujemo na svim manifestacijama u našem okruženju, idemo na sajmove...</p><p>- Želja nam je ostati u Velikom Trojstvu, namjeravamo dalje širiti proizvodnju i naš OPG. Naša je želja postati vodeće seosko imanje koje se bavi ruralnim turizmom i proizvodnjom prirodne kozmetike na Bilogori. </p><h2>Galopski klub Troja</h2><p>Galopski klub Troja, čiji smo jedni od osnivača, broji više od 50 članova. Sudjelujemo na natjecanjima i revijama. Imamo arapske i engleske punokrvne pasmine. Naši konji osvojili su niz nagrada, a arapski pastuh 218 Mabrouk Amor ponos je kluba s 13 startova i 13 pobjeda u galopskim utrkama, kažu supružnici. </p><h2>Ruralna etno kuća</h2><p>Imanjem kojim dominira ruralna etno-kuća Bilogorska čarolija. Sama kuća je spoj suvremenog i tradicionalnog dizajna, a ono što ju čini iznimnom jest zbirka od čak 300 eksponata starih zanata. Eksponati su sakupljani dugi niz godina, a danas tvore jedinstvenu zbirku koja prikazuje život i običaje našeg bilogorskog kraja. U zbirci se nalazi veliki broj uporabnih predmeta, od poljoprivrednih alata do kuhinjskog pribora, ručnih radova i ostalih uporabnih predmeta. Kuću okružuje eko-vrt u kojem raste autohtono ljekovito i ukrasno bilje našeg podneblja koje svi posjetitelji mogu ubrati kad posjete imanje.</p><p><br/> </p>