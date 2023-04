Svima nam je sve 'OK', ali znate li što ta skraćenica uopće znači?

'OK' je jedna od najčešćih kratica koje koristimo, ali lingvistički je relativna novost. Stara je samo 150 godina, a korijene vuče iz Bostona iz 19. stoljeća. Umjesto da je netko namjerno izmislio 'OK', to je zapravo urednička šala koja je nenamjerno postala viralna.

Sve je počelo u uredu Charlesa Gordona Greenea u Boston Morning Postu, prenosi Smithsonianmag. Godina je bila 1839., a među novinarima su kratice bile u modi. Ovaj trend proizveo je mnoge neuspješne izraze poput recimo, 'OW', izraz sličan 'OK' za 'oll wright' (u redu) koji je propao.

'OK' se prvi put pojavio kao kratica za 'Oll Korrect' (sve točno), tiskan u satiričnom članku o gramatici. Međutim, podrijetlo riječi otkriveno je tek 1960-ih, kada je etimolog Allen Read malo kopao - kroz sugestije da bi riječ mogla doći iz Europe, nadimak iz građanskog rata za kekse ili kratica za telegrafski izraz Open Key. Drugi su opet pogrešno mislili da je predsjednik Martin Van Buren izmislio taj izraz u svojoj predsjedničkoj kampanji, u kojoj je slogan 'Glasaj za OK' koristio i u odnosu na njegov rodni grad i njegov nadimak, Old Kinderhook. Ali Van Buren je samo popularizirao izraz, Read ga je pronašao, a ne izmislio.

Iako je Read pokazao kako se, fazu po fazu, 'OK' proširio Sjevernom Amerikom i svijetom, neki sumnjaju i dalje inzistiraju na tome da riječ zapravo ima mnogo ranije podrijetlo.

