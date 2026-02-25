Svaki projekt brata i sestre Visković nastoji ostaviti trajni dojam, ne samo u obliku zgrade, već u načinu na koji korisnici doživljavaju prostor, potičući refleksiju i otkrivanje svijeta oko sebe
JEDINSTVENA ARHITEKTURA PLUS+
Svjetski, a naše! Ove luksuzne projekte rade brat i sestra na našim otocima - Šolti, Hvaru...
Čitanje članka: 2 min
Brat i sestra, Zrinka Visković i Vatroslav Visković, razvili su arhitektonski pristup koji spaja lokalni mediteranski identitet sa suvremenim prostornim iskustvima. Njihov profesionalni senzibilitet oblikovao se kroz odrastanje u Dalmaciji, na relaciji Split - otoci, često provodeći vrijeme na brodu te promatrajući kontraste prirodnog okoliša i izgrađenog prostora. Ti kontrasti - svjetlo i sjena, kamen i voda, povijest i suvremenost - postali su ključni elementi njihova stvaralačkog jezika i odredili način na koji pristupaju svakom projektu.
