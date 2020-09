Odlu\u010dila je isprobati ne\u0161to novo te napraviti 'nered'. Umjesto uobi\u010dajene \u0161minke, svom izgledu dodala je crne agresivne poteze kistom, zelene zmije, naran\u010daste usne i \u0161iljaste razdvojene trepavice.\u00a0

- Znala sam da izgledam grozno, ali Instagram je poludio - ka\u017ee.\u00a0

Meikle tada to nije shva\u0107ala, ali\u00a0pridru\u017eila se pokretu koji je polako dolazio do izra\u017eaja, a to je ru\u017ena revolucija \u0161minkanja. Termin je osmislila Eszter Magyar iz Berlina,\u00a0viza\u017eistica i aktivistkinja koja je po\u010dela raditi na projektu 2018. godine pod nazivom ''Ru\u017ena revolucija \u0161minkanja je zajednica', \u010desto se koristi i hahstag\u00a0'makeupbrutalism'.\u00a0

- \u017delim da i drugi\u00a0vide zahtjevnu ljepotu u 'ru\u017enom \u0161minkanju' - ka\u017ee Meikle.

Zeleno sjenilo u kombinaciji s plavim usnama, groteskni i neobi\u010dni dodaci poput crnih tragova na licu ili bisera na trepavicama samo su neki od stilova \u0161minkanja koji ozna\u010davaju ru\u017enu revoluciju makeupa.

- Rad ovih umjetnika je kontradiktoran, jer su istovremeno previ\u0161e ru\u017eni i nisu dovoljno ru\u017eni. Radi se o nepravilnosti, a ru\u017eno je samo rije\u010d koja izaziva pozornost - ka\u017ee Magyar.\u00a0

- \u017divimo u svijetu u kojem je definicija\u00a0ljepote svugdje ista. Ravne, pravilne linije koje isti\u010du vrline, a skrivaju nedostatke. 'Ru\u017eno \u0161minkanje' je razli\u010dito, kaoti\u010dno i nesta\u0161no. Cilj nije preslikati taj kaos na drugoga, ve\u0107 mu se diviti i cijeniti njegovu viziju. \u0160minkanje nije ni\u0161ta drugo nego umjetnost, a ona nije nu\u017eno lijepa\u00a0- ka\u017ee Magyar.\u00a0

Smatra se da pokret ru\u017enog \u0161minkanja ima i svoju politi\u010dku stranu. Poku\u0161ava uni\u0161titi svrhu \u0161minkanja koja je nametnuta u dru\u0161tvu, u kojoj se nagla\u0161ava privla\u010dnost i seksualnost, pi\u0161e The Guardian.\u00a0