Tablete za prekid trudnoće su napokon odobrene u Hrvatskoj

Mifegyne 200 djeluje tako da blokira učinke hormona progesterona na maternicu, izaziva kontrakcije i krvarenje - dolazi do namjerno izazvanog medicinskog pobačaja. Radi se o neinvazivnoj metodi koja se može napraviti do 10. tjedna trudnoće.

Odobrila ga je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode HALMED.

- Mifegyne tablete sadrže mifepriston, antihormon koji djeluje tako što blokira učinke progesterona, hormona potrebnog za održavanje trudnoće. Mifegyne stoga može dovesti do prekida trudnoće. Također se može primijeniti za omekšavanje i otvaranje vrata maternice - pojašnjeno je u uputi o lijeku koja se nalazi u ambalaži.

Lijekovi se uzimaju do četiri dana, a izazivaju kontrakcije i krvarenje te izbacivanje ploda iz maternice. Preporuka je na kraju napraviti kontrolu kod ginekologa kako bi se provjerilo da nešto nije ostalo u maternici, odnosno da je plod kompletno izbačen.

Ponekad se dogodi da prekid trudnoće ne uspije, a to je rizično za daljnji razvoj fetusa.

Foto: Dreamstime

- Ako nakon uzimanja ovog lijeka ili kombinacije lijekova prekid trudnoće ne bude uspješan, postoji nepoznat rizik za fetus. Ako odlučite nastaviti trudnoću, potrebno je pažljivo prenatalno praćenje u specijaliziranoj klinici i redovito provođenje ultrazvučnih pregleda, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na udove. Liječnik će vam dati daljnje savjete - stoji u uputama.

Osim za namjerno izazivanje pobačaja kod urednih trudnoća, koristi se i u slučajevima smrti ploda u maternici. Daje se u kombinaciji s lijekom Mispregnol 400 koji je HALMED odobrio lani u kolovozu. Ta dva lijeka omogućuju ženama izbor manje stresnog i manje rizično načina prekida neželjene trudnoće - žena ovako ne mora ići na kiretažu, neugodno struganje maternice i njezinog sadržaja.

U Udruzi Roda nazvali su odobrenje tih lijekova u našoj zemlji 'velikom pobjedom za sve žene u Hrvatskoj'.

Inače, medicinski abortusi već se rade u Hrvatskoj od 2015. godine u KBC-u Rijeka, a bolnica je lijek morala nabavljati interventnim uvozom. Dostupni su i u bolnici u Puli te nekim privatnim ginekološkim poliklinikama.

U KBC Rijeka ženi koja želi prekinuti trudnoću daju lijek koji ona potom pije kod kuće 24 do 48 sati. Potom ponovno odlazi u bolnicu gdje dobiva vaginalnu tabletu. U naredna četiri sata dolazi do pobačaja. Cijena ove metode je dvostruko niža od klasičnog abortusa, stoji 995 kuna.

U jedan do tri posto slučajeva žene nakon uzimanja lijeka ponovno završe na kiretaži jer pobačaj ne uspije. No liječnici u KBC-u Rijeka kažu da je postotak sličan kao neuspjeh kod klasičnih abortusa. Napomenuli su da, otkako je medicinski pobačaj uveden kod njih, čak 85 posto žena trudnoću je željelo prekinuti na taj način.

- Nadale smo se da će naša nastojanja rezultirali omogućavanjem medikamentoznog pobačaja u Hrvatskoj i konačno se to i dogodilo. To je sjajna stvar, prije svega zbog toga što se radi o vrlo sigurnom lijeku, koji omogućava sigurniji i manje stresan pobačaj za žene. Više neće morati ići na kiretažu, čime se snižava i rizik od infekcija. To je dobitak za žene, ali i za zdravstveni sustav - prokomentirala je Daniela Drandić, voditeljica Reproduktivnog programa u 'Rodama' za Slobodnu Dalmaciju.

Inače, u drugim europskim zemljama medicinski prekid trudnoće lijekovima radi se odavno. Na primjer, od 1988. godine u Francuskoj, tri godine kasnije u Velikoj Britaniji, a potom u Švedskoj 1992. godine itd. Recimo, danas u Švedskoj ovu metodu koriste u 83 posto slučajeva, a kiretaža malo po malo odlazi u povijest.