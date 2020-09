No usredoto\u010duju\u0107i se na svoj dru\u0161tveni \u017eivot, mo\u017eda ne\u0107emo samo \u017eivjeti du\u017ee nego \u0107emo biti i sretniji.\u00a0

Tajna duljeg života je lagana: Toplo tuširanje i dobro društvo

Zaboravite na najnovije preparate protiv starenja ili znojenje u teretani, wellness stručnjakinja Marta Zaraska otkrila je tajnu dugovječnosti - i lakše je nego što mislite

<p>Istraživanje je pokazalo da je ključ dugog i sretnog života jednako vezan uz provođenje vremena s prijateljima i obitelji, kao i uz dobru prehranu i vježbanje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Mnogo je bioloških veza između našeg društvenog života i zdravlja, a razlog tome je što smo društvena vrsta. Najbolje funkcioniramo kada smo okruženi drugima - kaže wellness stručnjakinja Marta Zaraska.</p><p>Marta vjeruje da se, kad je riječ o zdravlju, previše oslanjamo na brza rješenja, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/health/secret-longer-life-simple-having-22675676" target="_blank">Mirror</a>. </p><p>- Mi smo društvo koje voli laka rješenja, a tablete su savršene za to. Nešto progutate i odjednom, čudom, živite duže ili ste zdraviji. Ali nažalost, to je iluzija. ne postoje čudotvorne tablete - kaže ona.</p><p>No usredotočujući se na svoj društveni život, možda nećemo samo živjeti duže nego ćemo biti i sretniji. </p><p>- Dugoročne blagodati razvijanja vašeg zdravlja kroz prijateljstvo, optimizam i dobrotu utoliko su korisnije jer vas to također čini sretnijima - kaže Marta.</p><p><strong>Ovo su njezini savjeti za dug i sretan život:</strong></p><h2>Nazovite prijatelja</h2><p>Danas se često koristimo tekstualnim porukama ili društvenim mrežama za povezivanje s drugima. Ali češće telefoniranje moglo bi biti od koristi za naše zdravlje. To je zato što kada čujemo glas voljene osobe, tijelo oslobađa oksitocin, često poznat i kao hormon ljubavi, u većim količinama nego kad šaljemo poruke ili koristimo društvene mreže. Stoga je mnogo važnije čuti glas druge osobe za naše zdravlje.</p><h2>Tuširajte se u toploj vodi</h2><p>Usamljenost nije samo neugodna, ona povećava i naš rizik od bolesti. Ali ako je druženje s drugima otežano, pogotovo kad se suočite s karantenom, postoje stvari koje možete učiniti da biste se osjećali povezanije. Istraživanja pokazuju da držanje nečega toplog ili tuširanje u toploj vodi može aktivirati dio mozga koji se naziva insula, a koji povezuje osjećaj društvene povezanosti s našom percepcijom temperature. To je zato jer naš mozak povezuje toplinu s bliskošću s drugima.</p><h2>Budite dobri susjedi</h2><p>Ljubaznost nevjerojatno utječe na sveopću dobrobit, a može i smanjiti krvni tlak. Postoji puno načina da budete ljubazni prema drugima. Zašto ne ispečete kekse za svog susjeda ili ne ponudite internetsku kupnju nekome tko ima problema s pristupom Internetu?</p><h2>Zagrlite najmilije</h2><p>Poznato je da raznolik spektar bakterija u crijevima jača zdravlje pa čak i sprječava depresiju, ali jeste li znali da kontakt s drugima može biti jednako koristan? To je zato što ljudi izmjenjuju mikrobe dok se grle. Zato zagrlite bližnje.</p><h2>Pridružite se virtualnom zboru</h2><p>Istraživanja pokazuju da bavljenje stvarima s drugima povećava dobrobit više nego da sami radite iste aktivnosti. Pjevanje u zboru ili ples u grupi potiču osjećaje povezanosti i proizvode više endorfina nego kad sami pjevamo ili plešemo.</p><p>Endorfini su izvrsni za naše zdravlje jer su prirodna sredstva protiv bolova. Pa zašto se ne biste pokušali pridružiti virtualnom zboru ili otići na tečaj plesa?</p><h2>Provodite vrijeme s voljenima</h2><p>Druženje s voljenima ne samo da nas čini sretnijima, već nam može pomoći i da živimo duže. Usamljeni ljudi imaju i do tri puta veću vjerojatnost da će prerano umrijeti. Imaju kraće telomere, zaštitne kapice na kraju kromosoma koje sudjeluju u procesu starenja.</p><h2>Prestanite se brinuti</h2><p>Kad su istraživači proučavali francusku stogodišnjakinju Jean Calment, otkrili su iznenađujuću tajnu njezinog dugog života, osim što je imala dobre gene, nije se brinula. Studije pokazuju kako optimizam može produžiti život za čak 10 godina, dok izbjegavanje razmišljanja o prošlim pogreškama jača imunološki sustav starijih osoba. Možda je to bila tajna njezinog preživljavanja do 122. godine.</p><h2>Volontirajte</h2><p>Konzumacija mediteranske prehrane smanjuje rizik od smrti za 22 posto. Ali jeste li znali da volontiranje može imati isti učinak? Ne pokušavajte izračunati vrijedi li pet porcija brokule tjedno jednako kao dva sata volontiranja. Bitan je općeniti duh - biti društven i pažljiv poboljšava zdravlje barem jednako kao i tradicionalni faktori zdravog načina života.</p><h2>Pronađite svrhu</h2><p>Često kad pomislimo na Japance, najdugovječniju naciju na svijetu, fokusiramo se na prehranu. No u Japanu se na svrhu u životu gleda kao na pokretača zdravlja. Istraživanja pokazuju da ljudi žive duže ako imaju čemu težiti, bilo da je to uspjeh u karijeri, pružanje pomoći djeci, dobrotvorni rad ili nešto drugo što je njima važno.</p><h2>Usredotočite se na ljubav</h2><p>Ako želite živjeti duže, pokušajte pronaći romantičnog partnera ili poradite na svojoj trenutnoj vezi, jer sretan brak može smanjiti rizik od smrti za 49 posto.</p><p>Mnogo je bioloških veza između našeg društvenog života i zdravlja. Oksitocin čini da se osjećate ugodno kad ste s voljenima, ali ujedno smanjuje bol i ima protuupalna svojstva. Također pomaže rast kostiju što potencijalno može spriječiti osteoporozu.</p>