Finci nisu poznati kao narod koji rado pokazuje svoje osjećaje, no imaju savršenu ravnotežu poslovnog i privatnog. Što ih onda čini povezanima i zadovoljnima? Dovoljno je reći kako preko 80 posto Finaca vjeruje svojim političarima i policiji, a većina njih je zadovoljna s lokalnim zajednicama, njihovim uređenjem, zdravstvom, školstvom....

Ipak, njihovoj sreći doprinose i jutarnji rituali. Finci imaju recepturu po kojoj 30 minuta nakon buđenja oblikuje dan, stoga se trude uvijek napraviti da on započne dobro i bez nervoze. Ovo su neke njihove navike:

1. Započni dan kako treba

Popij čašu tople vode ili čaja te izađi na zrak na šetnju. Ako nemaš vremena za šetnju, svakako izađi van - važno je udahnuti svježi zrak. Pri promišljanju dana minimaliziraj svoje ciljeve jer će ih tako lakše ostvariti, a ako ne očekujemo previše - neće biti ni velikih frustracija. Dakle, fokus je na prioritetima.

2. Iskusi hladnu vodu

Finci vjeruju kako hladna voda ima terapeutske moći, no dok se ostatak svijeta nema prilike kupati u ledenim jezerima, svatko može završiti tuširanje ispiranjem hladnom vodom ili makar umivanjem. To daje organizmu energiju, snagu i razbuđuje ga.

3. Radi listu zahvalnosti

Umjesto fokusiranja na ono što je bilo loše, dobro je razmišljati o pozitivnim stvarima u danu i na njima biti zahvalan. Ne morate nužno ih zapisivati, dovoljno je na kraju dana razmisliti o tome što je bilo dobro i na čemu smo zahvalni.

4. Vježbe disanja

Disanje je najčešće nesvjesna radnja, no ono ima ogroman utjecaja na naše tijelo. Zbog toga Finci često provode vježbe disanja koje im pomažu ostati smirenima.

5. Svjesno odluči ne brinuti se

Kad nas nešto muči, znamo neprestano razmišljati o tome. No, to je ciklus koji se može prekinuti, a Finci kažu kako je 'čovjek stvoren za puno više toga od brige'. Stoga bi trebali brinuti samo o stvarima na koje možemo utjecati ili ih promijeniti, a neke vanjske okolnosti koje su van naše kontrole treba udaljiti od sebe, ili barem od svojih misli te će doći do postupnog prihvaćanja.

6. Poveži se s prirodom

Finci svaki slobodni trenutak provode u prirodi te vole šetati među drvećem, proučavati ptice, biljke, nebo. U prirodi vole voziti bicikle i baviti se raznim tjelesnim aktivnostima, što ima odličan učinak i na zdravlje i na psihu.

7. Kad god možeš, napravi nešto

Bilo to košnja trave, jednostavan kolač, pranje posteljine, izrada crteža ili neki drugi kreativan zadatak, ljudi teže zanimacijama i postignućima zbog kojih se kasnije osjećaju ispunjeno i korisno. Kad se te stvari uklope u dnevnu rutinu, tada zadovoljstvo još više raste.