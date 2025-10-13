Tajna modnog uspjeha Cesarea Paciottija: Od male radionice do globalnog simbola luksuza

Cesare Paciotti, slavni talijanski dizajner obuće i čovjek koji je pretvorio cipele u simbol moći i strasti, preminuo je 12. listopada 2025. u 68. godini života. Njegov odlazak označava kraj jedne epohe talijanske mode - one u kojoj su se elegancija, provokacija i zanatska preciznost stapale u obuću koja je osvajala svijet.

Od radionice do globalnog simbola

Priča obitelji Paciotti započela je 1948. godine u malom obalnom gradu Civitanova Marche, poznatom po dugoj tradiciji ručne izrade cipela. Njegovi roditelji, Giuseppe i Cecilia, otvorili su skromnu radionicu koja je izrađivala elegantne muške cipele od prave kože, namijenjene zahtjevnim klijentima.

Foto: ©Elisabetta Villa-PHOTOlink

Cesare je odrastao među kožom, koncem i metalnim kalupima, ali ga je umjetnost oduvijek privlačila jednako kao i zanat. Studirao je likovnu umjetnost na Akademiji u Bologni, a potom putovao svijetom – od Pariza i Londona do New Yorka – gdje je upijao različite kulturne utjecaje. Tamo je, kako je često govorio, 'naučio da elegancija bez strasti ne znači ništa'.

Rođenje brenda s bodežom

Kada je 1980. preuzeo obiteljski posao zajedno sa sestrom Paolom, odlučio je spojiti naslijeđeni zanat i svoj buntovni duh. Nastala je tvrtka Paciotti S.p.A., a s njom i novi simbol – metalni bodež, koji je postao zaštitni znak brenda.

- Bodež je moj potpis – nije agresija, nego snaga i želja da se usudiš biti drugačiji - govorio je dizajner.

Foto: Marek SLUSARCZYK

Taj je motiv obilježio eru 80-ih i 90-ih, kada su njegove cipele nosile zvijezde poput Madonne, Rihanne, Davida Beckhama i Lennyja Kravitza. Paciotti je surađivao s kućama poput Giannija Versacea, Dolcea & Gabbane i Roberta Cavallija, donoseći u njihove kolekcije dozu provokacije i seksepila. Njegov moto bio je jednostavan: 'Ljepota je u stavu, ne u formi.'

Od sjaja do borbe za opstanak

Početkom 2000-tih Paciotti je bio sinonim za luksuz. Kompanija je 2001. ostvarila promet od gotovo 50 milijuna eura, a brend je imao butike u modnim prijestolnicama poput Pariza, Milana, Tokija i New Yorka.

No, desetljeće kasnije stigla je kriza – visoki troškovi i pad prodaje prisilili su tvrtku na financijsku reorganizaciju. Umjesto da odustane, Cesare se vratio korijenima: ručnoj izradi, limitiranim kolekcijama i osobnom pristupu dizajnu. Uveo je i digitalne kanale prodaje, čime je brend ponovno privukao mlađu, modno osviještenu publiku.

Preminuo je talijanski dizajner obu?e Cesare Paciotti | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Nova generacija i digitalna transformacija

Posljednjih godina obitelj Paciotti započela je proces modernizacije. Sestra Paola i unuk Marco Calcinari preuzeli su ključne uloge u poslovanju, usmjeravajući brend prema održivim materijalima, suradnjama s influencerima i novim digitalnim tržištima. Stručnjaci smatraju da će upravo njihova sposobnost da spoje Paciottijevu estetiku moći i senzualnosti s vrijednostima suvremenog doba odrediti budućnost brenda.

Nasljeđe koje traje

Vrijednost Paciottijeva carstva procjenjuje se na desetke milijuna eura, no njegovo pravo bogatstvo leži u ideji koju je ostavio – da obuća može biti produžetak osobnosti. Njegova tvornica u Civitanovi i danas proizvodi luksuzne cipele ručno izrađene od talijanske kože, a mnogi mladi dizajneri koji su ondje započeli karijeru smatraju ga svojim mentorom.

- Cipele su poput karaktera – ako ih znaš oblikovati, one te odvedu kamo želiš ići - rekao je jednom. Cesare Paciotti je to i dokazao: od male obiteljske radionice do crvenih tepiha diljem svijeta, ostavio je trag koji nadilazi modu – priču o strasti, identitetu i umjetnosti življenja s stilom.