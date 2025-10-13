Obavijesti

Preminuo Cesare Paciotti: Svijet mode u žalosti zbog odlaska legendarnog dizajnera cipela

Piše Bruno Serdar,
Foto: Profimedia.hr

Cesare Paciotti iza sebe je ostavio dvoje djece iz prvog braka, Ludovicu i Giuseppea, te trogodišnju kćer iz drugog braka. U trenutku smrti, bio je okružen svojom obitelji i najbližima

Svijet mode oprostio se od jedne od svojih najvećih ikona. Cesare Paciotti, proslavljeni talijanski dizajner obuće čiji je bodež postao globalni simbol odvažnosti i luksuza, preminuo je u nedjelju, 12. listopada 2025., u 68. godini života. Paciotti je umro u svom domu u Civitanovi Marche, gradiću u središnjoj Italiji koji je bio ne samo njegovo rodno mjesto, već i srce njegovog modnog carstva. Iako uzrok smrti nije službeno objavljen, talijanski mediji navode da je riječ o iznenadnoj bolesti. Njegov odlazak ostavlja duboku prazninu u industriji koju je desetljećima oblikovao svojom jedinstvenom vizijom.

Od obiteljske radionice do globalnog carstva

Priča o brendu Cesare Paciotti počinje puno prije nego što je Cesare preuzeo kreativno vodstvo. Njegovi roditelji, Giuseppe i Cecilia Paciotti, osnovali su 1948. godine obrtničku radionicu za izradu cipela u srcu talijanske regije Marche, poznate po obućarskoj tradiciji. Njihova filozofija temeljila se na beskompromisnoj kvaliteti, ručnoj izradi i posvećenosti detaljima.

Prijelomni trenutak dogodio se 1980. godine kada su Cesare i njegova sestra Paola naslijedili obiteljski posao. Dok je Paola preuzela operativno vođenje, Cesare je postao kreativni direktor, preimenovavši tvrtku u "Paciotti" i unoseći u nju revolucionarnu energiju. Pod njegovim vodstvom, brend je doživio transformaciju, evoluirajući od klasičnih muških cipela do širokog portfelja koji je obuhvaćao provokativnu žensku obuću, tenisice, modne dodatke i prepoznatljive komade koji su definirali jednu eru. Paciotti je tradicionalnu talijansku izradu spojio s modernim, pomalo buntovničkim dizajnom, stvarajući stil koji je bio istovremeno elegantan i opasan.

Bodež kao oružje zavođenja

Zaštitni znak brenda, ikonični bodež, postao je puno više od logotipa. Bio je to, kako je navedeno u službenoj izjavi, "deklaracija identiteta i hrabrosti". Sam Paciotti često je govorio: "Svaka cipela je oružje zavođenja", a oštri, elegantni bodež savršeno je sažimao tu filozofiju. Njegove kreacije – od vrtoglavo visokih stiletto potpetica i sandala ukrašenih krznom ili kristalima do skulpturalnih čizama – bile su namijenjene ženama i muškarcima koji se ne boje istaknuti.

Njegov stil bio je prepoznatljiva mješavina glamura i rocka, klasične elegancije i suvremene drskosti. Koristeći najfiniju kožu, metalne detalje i inovativne forme, Paciotti je stvorio obuću koja je bila poput umjetničkog djela. Proširio je svoj utjecaj i na ležerniju liniju Paciotti 4US, koja je ciljala mlađu publiku, te na kolekcije torbi, naočala i nakita, dokazujući da njegov osjećaj za estetiku nadilazi granice obuće.

Omiljeni dizajner svjetskih zvijezda

Dalibor Urukalović/Pixsell
Dalibor Urukalović/Pixsell | Foto: Dalibor Urukalović/Pixsell

Paciottijev odvažan i prepoznatljiv stil brzo je osvojio srca najvećih svjetskih zvijezda. Njegove cipele postale su nezaobilazan dio garderobe na crvenim tepisima, pozornicama i naslovnicama modnih časopisa. Lista slavnih koji su nosili njegove kreacije je impresivna i uključuje glazbene dive poput Beyoncé, Nicki Minaj i Demi Lovato, ikone stila kao što su Paris Hilton i Eva Longoria, pa čak i suvremene zvijezde poput talijanske rock senzacije Måneskin i pjevača Blanca.

Kako navodi WWD, brend je postao neizostavan dio Tjedana mode u Milanu i Parizu, a zvijezde je privlačila upravo ta sposobnost brenda da utjelovi nekonvencionalnu, ali profinjenu Italiju. Svaki komad s potpisom Paciottija bio je izjava za sebe, simbol moći i samopouzdanja.

Cesare Paciotti iza sebe je ostavio dvoje djece iz prvog braka, Ludovicu i Giuseppea, te trogodišnju kćer iz drugog braka. U trenutku smrti, bio je okružen svojom obitelji i najbližima. Njegov odlazak nije samo gubitak za modni svijet, već i za zajednicu Civitanova Marche, koja u njemu vidi čovjeka koji je obiteljsku tradiciju pretvorio u globalni jezik stila. Nasljeđe Cesarea Paciottija, satkano od baršuna i čelika, umjetnosti i zanatstva, ostat će neizbrisivo upisano u povijest talijanske i svjetske mode.

