Tajna morskog naroda: Ovi ljudi ispod vode drže dah 13 minuta!

Doslovno imaju genetske promjene koje im omogućavaju da žive i love u moru, zahvaljujući čemu su doista rekorderi u ronjenu na dah, a živući su dokaz kako se ljudi doista mogu prilagoditi na svoj okoliš

<p><strong>Bajau ili Sama-Bajau</strong> narodi pripadaju austronezijskoj skupini naroda, koji potječu sa juga Filipina. Njihove ribolovne "flotile" putuju diljem Malezije, Filipina i Indonezije. Tijekom godina, prakticiranje takvog životnog stila djelovalo je na evoluciju jedne cijele etničke skupine.</p><p>Kad razmišljate o tome koliko možete držati zrak pod vodom, najčešće se zamišljate mirujući u kadi ili bazenu, a sada to isto zamislite aktivno plivajući duboko ispod površine oceana dok se krećete. Bajau narod s <strong>Filipina</strong>, navodno, je u stanju aktivno se kretati podmorjem, držeći zrak punih 13 minuta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Akcija čišćenja morskog dna</strong></p><p>Nije to samo pitanje uvježbanosti i treninga kroz koji prolaze. Bajau su generacijama živjeli doslovno na moru, toliko da su razvili posebne adaptacije na oceanski život.</p><p>Tradicionalni Bajau životni stil je provođenje vremena na barkama organiziranim u<strong> flotile </strong>koje meandriraju oko voda Filipina, Malezije i Indonezije. Tamo se bave ribolovom, do te mjere i na način da provedu do pet sati ispod vode dnevno kad se sve zbroji, a tamo se snalaze jednako kao na kopnu. </p><p>Jedina oprema koju koriste su ručno sačinjene drvene naočale i posebni samostreli za ubijanje riba. Neki članovi Bajau zajednice idu tako daleko da namjerno probuše svoje bubnjiće kako se ne bi morali nositi s dubinskim pritiskom. </p><p>"Krvariš iz uha i nosa, i moraš provesti tjedan dana ležeći zbog vrtoglavice", kaže<strong> Imran Lahassan </strong>za Guardian, a prenosi <a href="https://bigthink.com/culture-religion/sea-nomads?rebelltitem=3#rebelltitem3" target="_blank">Big Think</a>.</p><p>"Nakon toga možete roniti bez bolova". Problem je u tome što oni koji to učine imaju problema sa sluhom u starijoj dobi.</p><p>Toliko plivaju i rone da su im dijafragme rastegnutije kao i "zid" pluća i abdomen. Ali imaju i korisnu genetsku crtu, a to je posebna varijanta<strong> PDE10A i BDKRB2</strong> gena, kojih nema kod njihovih najbližih susjeda, Saluana, koji ne žive na moru.</p><p>Promjena se manifestira na nekoliko načina. Za početak, Bajau imaju slezene koje su 50 posto veće od onih kod Saluanaca. Nisu nužne za život, ali igraju ulogu u imunitetu i djeluju kao filter za krv - uklanjaju <strong>stare eritrocite</strong> i recikliraju željezo. Ali krucijalno, sadržavaju rezerve krvi.</p><p>Kada sisavci rone pod vodom, slezena se steže, i distribuira rezerve kisikom bogate krvi diljem tijela. Dakle što veća slezena, to više kisika tijekom ronjenja.</p><p>Nadalje, genetske varijante koje Bajau posjeduju povezane su s još jednom značajkom ronilačkog odgovora: <strong>periferna vazokonstrikcija.</strong></p><p>Jedinstveni genetski profil Bajaua može im omogućiti da bolje im se bolje stisnu nekritična područja vaskularnog sustava. U biti, to znači da se koristi manje krvi u više vanjskih dijelova njihovih tijela kao što su njihovi udovi, a više se krvi šalje na kritična područja kao što su srce, pluća i mozak, što omogućuje dulje <strong>ronjenje.</strong></p><p>Nažalost, nomadski način života ljudi iz Bajaua već godinama<strong> izumire</strong>. Mnogi faktori rade protiv njih. Prvo, sam nomadizam nije kompatibilan s modernim državama kojima su važne granice. Štoviše, neki Bajau se bave ribolovnim praksama koje izravno štete okolišu na koji se oslanjaju.</p><p>Neki ronioci gnječe tablete kalijevog cijanida u plastične boce pune morske vode, koje se potom puštaju ribama kako bi ih omamile radi lakšeg hvatanja. Praksa lako oštećuje osjetljive<strong> koraljne grebene</strong> koji tvore okoliš za mnoge vrste riba na koje se oslanjaju za hranu. I industrijski ribolov iscrpljuje riblje zalihe koje su preživjele. Sve u svemu, svijet koji se mijenja brzo briše način života kojim živi pleme Bajau.</p>