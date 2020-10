Stručnjaci tvrde: Ljudi će uskoro moći doživjeti čak 145 godina

Nitko još nije otkrio lijek za smrt, no zahvaljujući napredovanju tehnologije i medicine, bližimo se tom trenutku. Studije su pokazale da pojedini lijekovi produljuju životni vijek miševa za 30 posto

<p>Istina je da ćemo svi umrijeti. Naime, za razliku od pojedinih bolesti, za smrt nema lijeka, piše <a href="https://www.businessinsider.com/how-humans-are-trying-to-live-forever-2019-3?utm_campaign=sf-insider-main&utm_source=facebook.com&utm_medium=social">Businessinsider.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Naši liječnici presadili srce tijekom korone</p><p>No zahvaljujući posljednjim otkrićima u medicini, bliže smo tom cilju nego ikad prije. Zapravo, pojedini stručnjaci čak predviđaju kako ćemo kroz 100 godina produljiti životni vijek za 20 posto. To znači da će današnja djeca moći doživjeti 145 godina. A besmrtnost? Pa čak ni to nije nemoguće.</p><p>Kroz povijest znanstvenici su na neobične načine pokušavali doskočiti smrti. Primjerice, 1920. godine ruski znanstvenik je mislio da može produljiti život ako čovjekovu testisu prišije majmunov testis. Da stvar bude gora, ideju su mnogi dočekali s oduševljenjem. Najmanje 300 ljudi dobrovoljno se javilo za tu operaciju.</p><p>Danas se pitanje dugovječnosti ipak promatra sa puno znanstvenije strane. Neki novi lijekovi, poput, primjerice, rapamycina, mogu produljiti životni vijek miševa za 30 posto. Rapamycin djeluje tako što usporava rast stanica koje doprinose starenju. Stručnjaci predviđaju da će isti učinak imati i u ljudskoj uporabi te da će sadašnjem životnom vijeku pridodati 15 godina. No čak i ako su takvi lijekovi učinkoviti, nema jamstva da nam srce odjedanput neće prestati raditi. Ili možda jetra. Postoji rješenje i za to. Samo isprintate novi organ.</p><p>Znanstvenici su 2013. godine objavili kako su uspjeli isprintati na 3D printeru prvi živi bubreg. Do 2018. godine su toliko napredovali da su u stanju zahvaljujući naprednoj tehnologiji sad isprintati ljudsku rožnicu od tinte izrađene od matičnih stanica.</p><p>Ovom brzinom tehnologija bi uskoro mogla pomaknuti granice i očekivanu životnu dob ljudi od 72 ili 86 godina na maksimalnih 145 godina. Naravno, zvuči impresivno. No biste li doista željeli živjeti zauvijek? Tim se pitanjem bavi projekt Initiative 2045. Naime, do te godine planiraju stvoriti ljudsko tijelo koje ima neograničeni vijek trajanja. Njihov cilj pak ovisi o nečemu što nam je u ovom trenutku nemoguće dokučiti, a to je detaljna mapa ljudskog mozga.</p><p>Znanstvenici su do sad uspjeli mapirati samo mozak crva koji ima oko 86 milijardi neurona manje od nas. Stoga bi prijenos ljudskog uma u robotski um ipak mogao potrajati više generacija, a ne više desetljeća. Inicijativa nudi i da će za oko 250.000 kuna zamrznuti vaše tijelo, a za pola cijene možete zamrznuti samo glavu. Ideja je da će vaš mozak jednog dana moći prenijeti u avatara s kojim ćete postići vječni život. Ako taj dan i stigne, preostaje vam samo jedno pitanje: Želite li to doista?</p>