Tajna najkremastije kajgane: Za pripremu vam nećete trebati ni mlijeko kao ni vrhnje ili maslac

Visoko proteinski i klasičan doručak, kajgana je uvjerljivi favorit mnogima, ali ovaj recept, koji ne zahtijeva dodatne sastojke, i njihov dodatni sadržaj kalorija, garantira jednako kremast obrok kao što ste očekivali.

Za pripremu omiljenog jela, svatko ima vlastite savjete i trikove u koje se zaklinje kada je riječ o naizgled jednostavnom jelu. Za neke je to maksimalno iskorištavanje bogatog okusa maslaca, za druge je to dodavanje bilja ili začina kako bi mu dali više okusa.

Food bloger James preporučuje pristup 'manje je više', zajedno s neočekivanom metodom kuhanja - na pari. Onima koji žele isprobati zdraviju verziju jaja, ovo će se svidjeti.

Pokušaj da jaja učinite kremastijima bez dodavanja dodatnih kalorija definitivno može biti izazov, a suha, gumenasta jaja nisu baš najukusnija.

Food bloger James smislio je genijalan način za postizanje željenih rezultata, a da jelo ostane zdravo. Metoda ne zahtijeva apsolutno nikakav dodatni sastojak poput maslaca, mlijeka, vrhnja ili ulja, ali obećava izvrsne rezultate.

- Govorimo o najkremastijim jajima, kremastijim nego što ste ikada uspjeli napraviti. Priprema je bez vrhnja i mlijeka. Bez ulja i bez maslaca. Ako se pitate kako, sve ovisi o tehnici - objašnjava James.

Njegova metoda uključuje jednostavno spremanje jaja na pari, umjesto da ih umutite ravno u tavu s uljem, kako su vas učili. Jednako tako, ova verzija jela bez dodataka zahtijevat će malo više vremena, ali ako imate nekoliko minuta slobodnog vremena viška, moći ćete uživati u ukusnim, bogatim, zdravijim jajima.

James kaže da stavite kuhati jaja kao i kako topite čokoladu na pari, ali ovaj put dopustite da zdjela postane malo toplija i polako kuhajte jaja dok ne postanu gusta, kremasta i miješajte ih kuhinjskim priborom do željene veličine kajgane. To bi trebalo potrajati oko 15 minuta, objašnjava James, i preporučuje korištenje između 4 do 6 jaja za posluživanje dvije osobe.

Napominje da ova metoda možda nije najprikladnija ako želite umutiti samo jedno ili dva jaja, piše Mirror.