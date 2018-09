'Tajna naših 60 godina braka je u mojoj torti i kremi od jagoda'

Da, za nekoliko mjeseci proslavit ćemo 60 godina braka i napravit ćemo veliku feštu, kazala nam je Edita Lovas (81) iz Koprivnice, dok je njezin 11 godina stariji suprug Vladimir promrmljao da nema nikakve proslave.

Na to je Edita kazala kako će se dogovoriti o slavlju jer je kompromis temelj za uspješan i dugotrajan brak, baš poput njihova. Vraćajući film šest desetljeća u prošlost, gospođa Edita kaže kako su se upoznali 30. svibnja 1958. u Donjim Mostima nadomak Bjelovara. Vlado je došao kako bi postavio prve električne žarulje u naselju. Kao mlada učiteljica, Edita je za svečanost pripremila kremu od šumskih jagoda koje su za tu priliku nabrali učenici.

- Pitao me: ‘Gospodična, što to kuhate?’, a ja sam izvadila kuhaču iz lonca i gurnula mu pod nos. On se malo trznuo tako da sam mu kremom namazala usnicu, ali i zamrljala brkove – priča nam bistrooka učiteljica. Poslije toga on je često dolazio u Donje Moste da “pogleda“ kako funkcionira rasvjeta.

Sljedeće školske godine mlada supruga i učiteljica dobila je posao u Koprivnici i tako okrenula novu stranicu, koja i danas traje s rođenim Podravcem. A Vladimir, koji je diljem bivše države sudjelovao u gradnji gotovo svih elektrana, najzaslužniji je što je podravska metropola staru termoelektranu na ugljen zamijenila novom.

I dok nam pričaju o tajnama braka, gospođa Edita kaže da je još od dojmom njegova nedavnog izleta po vrganje u šumu koju poznaje od djetinjstva. Nažalost, izlet se pretvorio u cjelonoćno izbivanje, a kući su ga vratili HGSS i policajci.

Rekli su nam i da je to najduže razdoblje da nisu razgovarali jer i nakon “najburnije“ svađe šutnja nije trajala dulje od dva sata.

- Kremu od jagoda mu još kuham i možda je i u njoj čarobna formula za dug suživot - zaključila je kroz smijeh Edita.

U Kini je otvoreno već 70.000 škola za starije i sve je veća potražnja

Navala na škole i sveučilišta za starije je tolika da pred nekim školama budući studenti doslovce čekaju u redovima na upis kako ne bi izgubili mjesto.

Ponuda tečajeva je široka, od plesa, stranog jezika, online shoppinga, do tjelovježbe. Lani je te škole upisalo više od osam milijuna ljudi. Primjerice u Šangaju tek se svaki treći zainteresirani uspije upisati, a u Hangzhou tek svaki 16. Procjenjuje se kako će do 2050. u Kini živjeti više od 487 milijuna ljudi starijih od 60 godina, što je gotovo 35 posto cijele populacije, navodi The Economist.

Kako bu osigurali da do 2020. bude mjesta za sve koji to žele, vlasti će organizirati učilišta za starije u svakome okrugu. Učenje je u starijoj dobi izuzetno važno da smanjivanje usamljenosti (koja potiče brojne kronične bolesti i depresiju), kao i u borbi protiv demencije, iako to ne rješava pitanje lošeg zdravstvenog sustava i nedostatka radne snage. (ad)

Tema: Kap iskustva