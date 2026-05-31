Tajna zavođenja: Evo kako pridobiti svaki znak Zodijaka

Povjerenje je ključ svake zdrave veze, no nije ga od svakoga lako zadobiti. Dok nekima samo treba malo više vremena, drugi će u vama tražiti određene kvalitete kako bi procijenili mogu li vam zaista vjerovati
Saznajte što je važno svakom od znakova kada je u pitanju povjerenje.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Saznajte što je važno svakom od znakova kada je u pitanju povjerenje. |
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Saznajte što je važno svakom od znakova kada je u pitanju povjerenje.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
OVAN - Zauzmite se za njih: Uvijek se moraju braniti od svijeta i pripremaju se za najgore kako ih ne bi iznenadili. Kad vide da javno stajete na njihovu stranu, imate na umu njihov najbolji interes i povlačite crtu u njihovu korist, bit će vam zauvijek zahvalni. Rijetko im netko priskoči u pomoć, jer samo disanjem odaju vibraciju "mogu se nositi s tim". Ali saznanje da je netko u njihovom kutu, nepozvan, otključat će razinu povjerenja i odanosti kakvu nitko drugi ne može postići.
| Foto: Fotolia
BIK - Pokažite im dokaze: Ne ulaže u ništa bez dokaza o porijeklu, stoga ih morate uvesti u svoj element i dati do znanja odakle točno dolazite. Želite da znaju da ste orijentirani na karijeru? Pozovite ih na onu networking aktivnost koju ste vidjeli na LinkedInu. Dobar prijatelj? Upoznajte ih sa svojim najstarijim najboljim prijateljima koji mogu dati najtočnije preporuke. Koliko ste orijentirani na obitelj i veze? Upoznajte ih sa svojim roditeljima.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI - Dajte im vrijeme: Žele da im pokažete da su vam prioritet. Uklapanje u njihov zauzeti raspored ne događa se tek tako bez razmišljanja, već vas moraju aktivno odabrati između svih stvari na svom popisu obaveza. Stoga, kada odustanete u zadnji čas ili se izgubite 20 minuta nakon što ste se dogovorili da se negdje nađete, to im pokazuje da niste vrijedili truda. Ali kada ih već čekate u kinu s kokicama ili sjedite za šankom restorana s njihovim omiljenim pićem, znaju da ste osoba na koju se mogu osloniti.
| Foto: Fotolia
RAK: Morate zatražiti: Rak neće organizirati otvorenu audiciju, pa ako želite sudjelovati u izboru za poziciju najbližeg povjerenika, morat ćete to izravno zatražiti. Navikli su biti samostalni, sami rješavati svoje probleme i emocije, pa ako želite postati rame na koje se oslanjaju, morat ćete platiti za prilično velik plakat na kojem piše: "Bok, ovo je rame. Dostupno je posebno za tebe da se na njega osloniš." Možda će im trebati sekunda da shvate, ali kad vide da su vaša inicijativa i upornost iskreni, prihvatit će vašu ponudu.
| Foto: Fotolia
LAV - Dobro se odnosite prema drugima: Lav zna da osobnosti imaju način da se probiju u svako područje nečijeg života. Stoga neće poslovati s nekim tko vara supružnika, započeti vezu s nekim tko izostavlja prijatelje i neće dijeliti tajne s najvećim tračerima. Ako želite zaslužiti njihovo povjerenje, morat ćete pokazati pouzdanost. Ne radi se o tome da nikada ne izgovorite negativnu riječ, već o tome da ne prelazite granicu namjernog nanošenja štete.
| Foto: Fotolia
DJEVICA - Slijedite njihova pravila: Vidite li savršeno ravnu liniju cipela kraj vrata? Izujte svoje kada uđete u dom Djevice. Jesu li vam nedavno rekli o svom užurbanom rasporedu? Nemojte im slati poruke prekasno ili prerano. Jesu li ponosni roditelji krznenog ljubimca? Pozdravite njihovog psa i nemojte ga samo ignorirati poput nekog neandertalca. Primijetite znakove koje vam ostavlja njihov vrlo jasan i metodičan način komunikacije. Nakon što vide da ih poštujete, njihove potrebe i interese, smatrat će vas vrijednima njihovog povjerenja.
| Foto: Fotolia
VAGA - Uzvratite istom mjerom: Najbrži način da zaslužite povjerenje jest da joj povjerite nešto svoje. Možda je to osobna priča, traženje pomoći u pregledu vašeg životopisa ili davanje ključeva od vašeg stana kako bi zalijevali biljke dok ste na odmoru. Nakon što vide da ih smatrate bliskom i pouzdanom osobom, počet će vas vidjeti na isti način. Znat će da im dugujete i da se na njih može računati kada im zatreba netko kome će se otvoriti, netko kome će zatražiti savjet, netko tko će im pomoći.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION - Vrijeme i prostor: Treba vas treba vidjeti kao nježnog i strpljivog. Kao nekoga tko ih neće prisiljavati prije nego što su spremni ili im dosadi pa odu jer zadovoljstvo nije došlo dovoljno brzo. Samo trebate biti tu. Smireni i dosljedni. Promatrati njihova promjenjiva raspoloženja i izraze lica, interesirati se o njihovom trenutnom emocionalnom stanju i potrebama. Nakon što ste izrazili pravu količinu interesa, ne previše ni premalo, dopustit će si da povjeruju da ste tu iz pravih razloga.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC - Vi im dajete osjećaj posebnosti: Strijelac želi biti zapažen zbog onoga što jest, a ne zbog traženja pažnje kojom pokušava probiti led. Želi da mu se prilazi u mirnijim trenucima, da ga se traži zbog njegova uma i srca. Nakon što osjeti da ste se istinski zainteresirali za njega, za njegovo unutarnje ja, otvorit će vam enciklopediju svojih interesa i iskustava.
| Foto: Fotolia
JARAC - Kopirajte njegove kvalitete: Pouzdan je, predan, odlučan i motiviran. Stoga je na vama da dokažete da možete parirati njegovoj razini. Jeste li dosljedno prisutni bez obzira na to jesu li stvari lake ili teške? Aktivno im pokazujete koliko vam je važna veza? Jeste li s njim prevladali neke prepreke? Imate li krajnji cilj na umu s njim? Doživotno prijateljstvo ili romansu? Jarac želi robustan plan za vaš odnos i o njemu treba razmisliti. Usavršite detalje i bit ćete na konju.
| Foto: Fotolia
VODENJAK - Imajte svoje mišljenje: Ne vjeruju nikome tko nema vlastita uvjerenja ili moralni kompas. Žele vidjeti da možete biti svoj vlastiti filozof, a ne samo ponavljati teme iz omiljenih podcasta. Žele znati da se ne bojite uhvatiti u koštac s moralnim sivim područjima ili duboko istražiti najkontroverznije teme. Nakon što potvrde da ste dovoljno promišljeni i samouvjereni, znat će da se na vas može računati.
| Foto: Fotolia
RIBE - Emocionalni vokabular: Činjenice su sjajne, ali kada dođe do problema, većina međuljudskih sukoba odnosi se na subjektivna iskustva i kako se oni sami osjećaju. Riba će vam vjerovati ako ste u stanju jasno artikulirati vlastito iskustvo, posebno ono što se odnosi na njih. Ako im možete ležerno reći nešto što su učinili i što vas je uznemirilo, znat će da dovoljno cijenite vezu da ne dopustite da vas male nesuglasice razdvoje. I sljedeći put kada budu imali slične osjećaje, osjećat će se ugodno pristupajući vam na isti način.
| Foto: Fotolia