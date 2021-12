Ovan

Pripadnici ovog znaka smatraju da ako oni mogu nešto napraviti, mogu i svi ostali. Impulzivni su i nikad ne gube vrijeme. Ovnovi pokušavaju svaki posao odraditi što je brže moguće i odlučno koračaju prema cilju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bik

Bikovi su stabilni, promišljeni, marljivi, opušteni i strpljivi. Ne odustaju od svojih ciljeva i rijetko mijenjaju mišljenje. Ako ih netko izazove, lako se pretvore u tornado. Ipak, pripadnici ovog znaka se ne naljute lako i za svaku sitnicu. Njihov bijes upoznat ćete samo ako se radi o nečemu njima jako važnom.

Blizanci

Blizanci se ne trude pretjerano ostaviti dobar prvi dojam, jer su uvjereni da bi se onaj tko ih dobije trebao smatrati sretnikom. Prilično su racionalni i nisu skloni prepuštati se emocijama.

Rak

Pripadnici ovog znaka uvijek su tu za drage ljude, čak i kad se s njima posvađaju. Rakovi ne odustaju tako lako od ljudi s kojima su uspostavili dobar odnos. Ako se posvađaju s nekim do koga im je jako stalo, to ih muči po čitave dane i noći, sve dok se situacija ne popravi.

Lav

Lavovi nisu laki za život, jer je sve vezano za njih izazov. Pripadnici ovog znaka nisu prikladni za slabije ljude koji se s njima ne bi znali nositi. Također, Lavovima je ponos jako važan i ne praštaju lako onome tko taj ponos povrijedi.

Djevica

Djevice su pravi primjer ljudi koji znaju da sretan život čine male stvari koje drugima uglavnom prođu nezapaženo. One su marljive, pedantne i drže se svoje riječi, na to možete računati. Kad nešto planiraju, napravit će to do najsitnijeg detalja.

Vaga

Ljudi rođeni u znaku Vage su neodlučni, a sukobe izbjegavaju pod svaku cijenu. Priznat će kad pogriješe i gledati kako da to isprave. Vagama treba dugo da donesu neku odluku i sklone su žestoko se boriti za ono što žele.

Škorpion

Škorpioni znaju kako čuvati intimne detalje iz života za sebe i duboko vjeruju da im znanje daje moć. Odani su kao partneri i prijatelji, ne podnose neiskrenost i spremni su žrtvovati sve za osvetu, čak i ako će time uništiti i sebe.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka žude za uzbuđenjem i novim iskustvima. Nemaju problema iskreno iznijeti svoje mišljenje, čak i ako se nitko u društvu s tim ne slaže. Kad se zaljube, napravit će baš sve za voljenu osobu.

Jarac

Ljudi rođeni u znaku Jarca vole biti okruženi s malom grupom prijatelja koje će dobro ugostiti. Međutim, ako smatraju da ih je netko izdao, to će teško oprostiti i zaboraviti. Nije im potrebno puno za sreću.

Vodenjak

Vodenjaci uživaju kad su neovisni i žive tempom koji njima najbolje odgovara. Posebno uživaju kad educiraju nekoga tko za sebe misli da zna sve. U životu im je važna kvaliteta, a ne kvantiteta, i toga se drže.

Ribe

Pripadnici ovog znaka će oprostiti, ali nikad zaboraviti da im je netko napravio nešto loše. Ribe ne vole slušati šale vezane za vlastite probleme i potrebna im je podrška okoline da bi se osjećale sretno. Za prave ljude će dati i napraviti sve, prenosi Atma.