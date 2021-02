Ne možete postići orgazam redovnim seksom i mislite da ste jedini? Ne brinite, niste. Da, neke žene redovnim seksom dolaze do vrhunca, ali dosta žena mora koristiti druge vrste stimulacija kako bi došle do orgazma.

Psihologinja i seksologinja Dania Schiftan kaže za The Sun da je moguće da žene postignu orgazam tijekom penetrativnog seksa. Ono što trebaju učini je usavršiti vještine.

- Najčešći mit je da žene mogu doći do orgazma ili vaginalno ili klitorisno. Neke su blagoslovljene sposobnošću da dosegnu orgazam seksom, a druge nisu. Je li to samo sreća? Anatomija? Je li to mentalno? Stvar opuštanja? Ako se ne možete opustiti, nećete doživjeti vrhunac? Sve su to gluposti. Otprilike 60 posto žena smatra da penetracija nije seksualno uzbudljiva. To je sramota, jer vaginalna stimulacija može biti ugodna. Orgazam nije stvar dobre ili loše sreće, sudbine ili prave vrste opuštanja, već prije sposobnosti koje imaju sve žene, ali tu sposobnost treba razviti - govori Dania.

Ona otkriva tehnike uz koje možete postići vrhunac:

1. Početne stimulacije

Ni jedna žena ne dolazi na svijet sa usađenim seksualnim znanjem. Za to vam treba dosta vježbe. Vaši spolni dijelovi imaju mnogo živčanih završetaka. Neki od njih reagiraju na trljanje, maženje, neki na pritisak, a drugi na vibracije. Kada dodirnemo dio tijela koji nije naviknut na stimulaciju, možemo se osjećati nelagodno. Mozak još nije stvorio asocijacije s tom vrstom dodira.

Što više mozak uspostavi vezu s nekim dijelom tijela, to područje će bolje reagirati na dodire.

2. Promijenite tok

Promijenite jedan detalj tijekom seksa ili masturbacije i promatrajte kakav je osjećaj. Ako obično koristite prilično brze pokrete, pokušajte ići polako i nježnije. Ili pokušajte promijeniti količinu napetosti u tijelu ili promijeniti tempo.

Pokušajte se kretati i napinjati mišiće, a zatim ih opustiti.

Kad se vaše uzbuđenje smanji kao što će vjerojatno i biti vratite se svom pouzdanom obrascu i upotrijebite ga za povećanje uzbuđenja. S vremenom ćete primijetiti da vaše uzbuđenje traje duže i osjećati ćete ga sve više i više. Ako ne doživite orgazam, u redu je. Ponovite ovu vježbu nekoliko puta tjedno.

3. Pripremite svoj pelvični dio

Kad žena napne dno zdjelice, osjećati će više uzbuđenja tijekom seksa. S druge strane, muškarci vole kada imaju osjećaj da je vagina uža. Međutim, ako se cijelo vrijeme napinjete, osjećati ćete manje uzbuđenja. Ako se napinjete pa se opustite, povećavate si uzbuđenje.

Igra s naprezanjem i otpuštanjem također povećava cirkulaciju, a time i osjetljivost u zdjelici. I osigurava da je rodnica više vlažna tijekom seksa.

Nekoliko puta dnevno napnite mišiće dna zdjelice na tri sekunde, a zatim ih polako otpustite. Ovo je pouzdan način da se mišići zdjelice opuste.

4. Smanjite vibraciju vibratora

Korištenje vibratora učinkovita je metoda za brzo povećanje uzbuđenja, ali penisi ne mogu vibrirati. Dakle, ako dolazite do orgazma samo s vibratorom, razumljivo je da s penisom to isto nećete moći.

5. Koncentrirajte se na tijelo i osjećaje uz pornografiju

Pornografija može biti izvor uzbuđenja, ali ako je to vaš glavni izvor, stvari mogu postati teže nego što to mislite, jer kada gledate pornografiju, fokus vam je izvan tijela i nećete moći obraćati toliko pažnje na to što se događa iznutra.

Kada gledate pornografiju na trenutke zatvorite oči. Okrenite zaslon na duže vrijeme. Slušajte i koncentrirajte se sve više na svoje tijelo i svoje osjećaje.

6. Raznolikost i pokreti

Statistički gledano, parovi su puno aktivniji u seksu na početku veze. Više kretanja tijekom seksa može vam pomoći da dođete do orgazma. Zamahujte se naprijed-natrag, pomičite zdjelicu u krugovima, ispružite se, mijenjajte položaje i mijenjajte tempo - ponekad nježno, ponekad intenzivnije.

Imajte na umu da bi bilo kakve promjene mogle privremeno preokrenuti vaš spolni život. Ali s vremenom ćete osjećati sve više uzbuđenja i primijetit ćete da vaše uzbuđenje i uživanje dosežu sasvim novu razinu.

Koliki je vaš seksualni potencijal, znat ćete tek kad uvidite razliku.

7. Tijekom seksa koncentrirajte se na ono što vi osjećate

Što se više koncentrirate na svoje zadovoljstvo, to vašem partneru onemogućuje da se koncentrira na vlastite senzacije i na to da vas zadovolji. Pokušajte se ne pitati sviđa li se vašem partneru ono što radite zajedno. Umjesto toga, zapitajte se sviđa li se vama to što radite.

Ako se prvenstveno brinete za ono što je dobro za drugu osobu, smanjit će se vaša sposobnost opažanja vlastitih osjeta. Koncentrirajte se na svoje tijelo, ili čak na jedan određeni dio i na to kako se osjećate.

8. Iskusite seks razgovor

Razgovor o seksu stvar je prakse i što ga više prakticirate, to se više navikavate, a uskoro bi to za vas moglo postati erotično i uzbudljivo iskustvo. Nemojte reći partneru što vam se nije svidjelo odmah nakon seksa. Ako ste nezadovoljni ili frustrirani, razgovarajte o tome drugi put.

Ako zamjerate partneru, on ili ona se mogu osjećati napadnutima, a mogu uzvratiti napad ili se povući. Isprobajte nešto poput: 'Svidjelo mi se to i to. Također bih volio da mi radiš to i to' ili 'Sljedeći put, trebamo li to pokušati više?' a ne 'Pogriješio si'.

Prvo nešto pozitivno, zatim kritika, a zatim opet nešto pozitivno za zaključiti.

9. Uzbudite se bez seksa

Nemojte uvijek razmišljati o seksu, masirajte se ili mazite, a da se nakon toga ne upuštate u seks. Time ćete povećati strast jedno prema drugom i produbiti odnose.

10. Seksajte se kada ste nervozni ili ljuti

Neke žene kažu da se mogu seksati sa svojim partnerima samo kad je sve u redu. Pokušajte to napraviti kada ste isfrustrirani ili ljuti. Vidjeti ćete koliko ćete se onda tek uzbuditi.