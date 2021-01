Čak 40 posto žena ima poteškoća u postizanju orgazma tijekom heteroseksualnog partnerskog seksa, pokazala je studija iz 2019. godine, kojom se ispitivalo postoji li veza između masturbacijskih navika i zadovoljstva partnerskim seksom.

Pokazalo se da učestalost masturbacije žena nije u korelaciji s tim, no istraživači su primijetili da su zadovoljnije one žene koje ponavljaju aktivnosti koje ih uzbuđuju i vode do orgazma u 'solo' akciji i u partnerskom odnosu. One imaju manje poteškoća s postizanjem orgazma u seksu s partnerom.

Studija je objavljena u časopisu Journal of Sexual Medicine.

- Mnoge žene, možda čak i 30 do 40 posto njih, imaju poteškoće u postizanju orgazma tijekom heteroseksualnog partnerskog seksa, posebno ako se primarni oblik stimulacije dogodi vaginalnim odnosom – kaže autor studije David L. Rowland, profesor psihologije na sveučilištu Valparaiso.

Ovo je pitanje relevantno, kaže, jer se masturbacija ženama ponekad 'propisuje' kao rješenje ako imaju problema s postizanjem orgazma tijekom seksa s partnerom. No, ponekad se smatra da masturbacija ometa orgazam tijekom partnerskog seksa, pa i zbog toga vrijedi istražiti to pitanje, pojašnjava.

Učestalost

Za studiju je anketirano preko 2000 žena iz SAD-a i Mađarske, koje su putem Interneta popunjavale anketu. Pokazalo se da u prosjeku masturbiraju jednom u dva tjedna, a one koje imaju partnerski seks imaju ga u prosjeku dvaput tjedno.

Većina žena izvijestila je da si tijekom masturbacije voli stimulirati klitoris, no tek polovina žena čini to i u seksu s partnerom. Gotovo sve žene koje su prijavile da tijekom masturbacije stimuliraju klitoris to čine i tijekom partnerskog odnosa. Također, omiljeni položaj u seksu s partnerom ženama je omiljena poza i u masturbaciji, pokazalo se.

Tako 53 posto žena koje preferiraju određeni položaj tijela (i 48 posto onih koje vole analnu stimulaciju tijekom masturbacije), to ponavljaju i tijekom partnerskog seksa. Uz to, 38 posto žena koje su se bavile seksualnom fantazijom (i 36 posto žena koje su koristile seksualne igračke, poput vibratora) tijekom samozadovoljavanja, uključuje te aktivnosti i u seks s partnerom.

Učestalost masturbacije ne utječe na zadovoljstvo u seksu s partnerom

Pokazalo se da učestalost masturbacije žena nije u korelaciji s iskustvima orgazma s partnerom. Međutim, istraživači su primijetili da – što je veće preklapanje aktivnosti tijekom ženske masturbacije i partnerskog seksa – to je vjerojatnije da žena neće imati problema s orgazmom. Žene koje rjeđe usklađuju aktivnosti češće su zadovoljnije masturbacijom nego partnerskim seksom.

- Žene koje masturbiraju ne doživljavaju nikakve posebne prednosti ili nedostatke ukoliko postignu orgazam tijekom partnerskog seksa. Međutim, žene koje pokazuju veću sličnost između ponašanja i tehnika koje koriste za stimulaciju tijekom masturbacije i tijekom seksa s partnerom imaju manje poteškoća s postizanjem orgazma od žena koje aktivnosti iz 'solo' seksa rjeđe ponavljaju u krevetu s partnerom – rekao je Rowland.

Vodi li zadovoljstvo vezom do boljeg seksa?

Zadovoljstvo vezom ključna je varijabla u razumijevanju toga koliko su žene bile zadovoljne i u partnerskim i u solo seksualnim aktivnostima. Općenito, žene koje su zadovoljnije svojim odnosom s partnerom imale su manje poteškoća s postizanjem orgazma.

- To je dvosmjeran odnos. Žene koje imaju veće seksualno zadovoljstvo tijekom partnerskog seksa uživaju u bliskosti s partnerom, poboljšavajući tako svoj odnos. Istodobno, žene koje imaju bolji odnos s svojim partnerom vjerojatno im bolje prenose svoje seksualne potrebe, povećavajući tako svoj potencijal da se uzbude i postignu zadovoljstvo – dodaje.

Kako komunicirati s partnerom o masturbaciji i seksualnim željama?

Razgovor s partnerom o seksu ključan je za bolji seks. Savjetnica za odnose Kate McCombs kaže da se u tim razgovorima ne treba usredotočiti samo na želju i zadovoljstvo. Treba razgovarati o seksualnom zdravlju općenito, o tome koliko često želite imati seks i kako se nositi s vremenima kad vi i partner želite i trebate različite stvari tijekom seksa.

Započnite s jednostavnim pitanjima kako biste bliže upoznali svog partnera.

Megwyn White, direktorica edukacije u Satisfyeru, vodećoj marki seksualnog wellnessa sa sjedištem u Njemačkoj, kaže kako partneru trebamo postaviti nekonfliktna i zabavna pitanja, koja mogu pomoći da se zbližite i pružiti dobru osnovu za komunikaciju o seksualne želje, prenosi portal Big Think.

To može uključivati pitanja poput:

- Postoje li stvari koje ne radim [tijekom seksa] a koje bi željela/želio da radim?

- Koje je tvoje omiljeno seksi sjećanje na nas?

- Postoji li neki trenutak našeg seksualnog života u prošlosti koji bi željela/želio ponoviti?

Čitanje erotike (ili razgovor o erotskoj priči koju ste pročitali) može pomoći.

Čitanje erotskih priča i sadržaja ne samo da može pomoći u raspoloženju, već i da otkrijete više o svojoj seksualnosti i komunicirate s partnerom o svojim potrebama.