- Nisam bio siguran ni \u0161to je to podcast, pa mi je trebalo vremena da sve pohvatam, ka\u017ee o trenutku kad mu je Jo sve priznala. Prije 'velikog otkri\u0107a' naoru\u017eala se lijepim komentarima koje su ljudi ispisali ispod objava o Mattu. Naravno - sve je snimila, kako bi i to podijelila sa slu\u0161ateljima.

Jo i Matt \u017eive u Tuxfordu,\u00a0u engleskoj \u017eupaniji Nottinghamshire. Ka\u017ee da joj je trebalo sat vremena da bi Matt shvatio \u0161to je napravila.

- Bio je \u0161okiran, ali i zadovoljan jer sam mu odmah pokazala\u00a0stotine sjajnih komentara o njemu.\u00a0Sve su te\u00a0poruke stizale na svim dru\u0161tvenim platformama i neke od njih su ga rasplakale - pri\u010da Jo. Naime, me\u0111u komentarima se mo\u017ee pro\u010ditati kako je Matt apsolutna 'legenda komedije', mnogi pi\u0161u kako ih je od srca nasmijao, te da su epizode u kojima se na\u0161ao pravi dragulji.\u00a0

Podcasti su veliki biznis u Velikoj Britaniji, s\u00a0oko 7,1 milijuna funti, odnosno 57 milijuna kuna prometa, ponajvi\u0161e od oglasa. Mnogi podcasti dosegnu prihode na temelju kojih se mogu osamostaliti. Jo jo\u0161 nije dosegla tu mogu\u0107nost, no na dobrom je putu. Ono \u0161to je s njenim podcastom\u00a0 dobro\u00a0jest to \u0161to je rije\u010d o stvarnim, a ne uvje\u017ebanim situacijama.

- Ne mo\u017ee\u0161 vje\u017ebati ako ne zna\u0161 da nastupa\u0161, zar ne - odgovara Matt.\u00a0Ono \u0161to je Jo - koja je Matta upoznala na web stranici za upoznavanje Plenty of Fish 2015. godine - stvorila u suradnji\u00a0s producentom sirovi su materijali, u kojoj se vidi da Matt\u00a0svijet oko sebe\u00a0ne shva\u0107a preozbiljno, ali je zapravo vrlo pametan.\u00a0\u00a0

-\u00a0 Kad sam poslu\u0161ao neke od tih emisija, stvarno sam se nasmijao vlastitim \u0161alama! - ka\u017ee Matt. No, on se ina\u010de ne smatra posebno zabavnim.\u00a0

- Ljudi su rekli da sam legenda! Ako im je ovo donijelo radost, zadovoljan sam - dodaje. I doista mo\u017ee biti, jer me\u0111u\u00a0\u00a0poznatim obo\u017eavateljima su Jeremy Vine i Goggleboxov\u00a0\u00a0Sid Siddiqui, no ima slu\u0161atelja iz cijelog svijeta.

- Nema vi\u0161e puno podcasta ili reality TV-a na kojima su ljudi stvarni. Poku\u0161avaju biti ne\u0161to \u0161to nisu. Budu\u0107i da Matt nije imao pojma da se snima, sve\u00a0je stvarno. To je klju\u010d uspjeha - ka\u017ee \u00a0Jo.

Ima onih koji misle da Mattov \u017eivot nije smjela izlo\u017eiti javnosti.\u00a0

- Razumijem za\u0161to ljudi to govore, ali htjeli smo od njega napraviti zvijezdu i uspjeli smo. - komentira Jo. Ka\u017ee kako je prolazila\u00a0kroz trenutke osje\u0107aja krivnje, ponajvi\u0161e kad joj je brat rekao da Matt to mo\u017eda nikad ne\u0107e preboljeti kad mu ka\u017ee.\u00a0No, uvijek je imala jasne granice oko toga \u0161to mo\u017ee objaviti, ka\u017ee.\u00a0

- Naravno da imamo i neugodnih stvari, no to ne bi bilo fer objaviti - obja\u0161njava te dodaje kako joj je najte\u017ee bilo to \u0161to uspjeh nije mogla podijeliti s njim.\u00a0Ina\u010de, Matta je u emisiji nazivala\u00a0'mojim de\u010dkom' ili 'va\u0161im de\u010dkom' i njegovo je ime otkrila\u00a0tek tijekom 100.\u00a0epizode.

Jo se nada stvoriti jo\u0161 jednu seriju emisija prije Bo\u017ei\u0107a, prihva\u0107aju\u0107i da Matt sada zna za to, te da postoji \u0161ansa da emisija ne\u0107e biti tako dobra. No, ona ne misli da \u0107e Matt\u00a0promijeniti na\u010din na koji se pona\u0161a, jer on\u00a0nije dio tog 'javnog' svijeta niti to \u017eeli biti.

- Ne, ne\u0107u se promijeniti, i dalju \u0107u biti onakav kakav jesam. Ne bih znao biti nitko drugi. - ka\u017ee on, a prenosi Metro..\u00a0\u00a0

Tajno snimala dečka: Nasmijao je 1,4 milijun ljudi, sad je i njemu - smiješno

Kad je Jo počela tajno snimati svog dečka Matta i odlučila to objaviti na svom podcastu, nije ni slutila da će prikupiti 1,4 milijuna pratitelja kojima je on bio nevjerojatno zabavan

