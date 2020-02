Podcasti za tijelo i um: Jačaju vjeru u sebe i potiču na vježbu

Ulaskom u novu godinu mnogima su potrebni savjeti za trening i stručnu motivaciju kako bi se vratili na put. Srećom, danas se može pronaći puno trenera i nutricionista čiji su savjeti dostupni u audio formatu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Postoji i mnoštvo emisija koje prepričavaju individualne priče o transformaciji tijela zamjenom nezdrave, brze hrane za zdravu. Ali mnoge priče su prepričane i kroz iskrene intervjue u kojima se gosti emisije osvrću na svoje psihološke borbe. Međutim, priče drugih ljudi i njihovo iskustvo od velike su pomoći onima koji prolaze kroz teško razdoblje.

Prema stručnjacima, ovih šest emisija pružiti će vam bolju fizičku i emocionalnu formu:

1. Vježbanje pomaže u borbi s tjeskobom

Svaki fitness trener treba originalnu, emocionalnu priču. Svoju priču ali i priče drugih, prepričala je Emily Abbate, zdravstvena spisateljica i trenerica, u svojem podcastu 'Hurdle' ili Prepreka. Hurdle se emitira dva puta tjedno, a priče se baziraju na to kako se u današnje vrijeme lakše boriti s tjeskobom i pritiskom te kako u svakodnevne aktivnosti ubaciti vježbanje.

Također, u podcastu Emily dijeli savjete o fitnessu iz vlastitog života jer je upravo ona, kao studentica, bila 'drastično preteška' te je odlučila promijeniti svoj život. Tako je krenula trčati. Na njenoj stranici eabatte.com možete poslušati emisije, ali i pogledati i videa u kojima Emily pokazuje kako se izvode mnoge vježbe.

Iako su mnogi gosti iz svijeta fitnesa, uključujući trenera Jillian Michaelsa i nogometaša Alexandera Morgana, drugi su jednostavno uspješni ljudi za koje je fitness osnovno sredstvo, a njihove priče nude obilje korisnih lekcija za svakodnevni život.

2. Mentalno zdravlje

Iako se mentalno zdravlje još uvijek često zanemaruje u kulturnom razgovoru, to se polako mijenja kako stigma oko ove teme odmiče.

Komičar Paul Gilmartin već godinama priča o ovakvim taboo temama u svojoj tjednoj emisiji 'The mental illness happy hour'. To je emisija koja kada ju slušate imate osjećaj da ste u jako artikuliranoj grupi podrške. Paul vodi intimne razgovore s gostima koji dijele sirove spoznaje o svojim najdubljim strahovima, kompulzivnom ponašanju i traumatičnim trenutcima.

Paulov cilj je prikazati koliko se ljudi danas bori sa depresijom, tjeskobom i ostalim mentalnim preprekama. On želi ukazati na to kako niste sami, daje savjete, vraća osmijeh na lice i ulijeva dašak nade. Iako emisija može biti teška za slušanje, protkana je i humorom i nadom.

3. Zdravom prehranom do zdravog tijela

Ova podcast mreža ‘The Nutrition Diva’s Quick and Dirty Tips for Eating Well and Feeling Fabulous’ za brze savjete nudi razne vrste savjeta. Nutricionistica Monica Reinagel, poznata kao 'nutricionistička diva', koristi 'zdrav, znanstveni' pristup prehrambenim savjetima. Bilo da pokušavate odabrati neku alternativu mlijeku ili želite brzo smršaviti. Govori o tome koje namirnice treba izbaciti ili zamijeniti sa zdravijim te daje razne savjete kako kombinirati prehranu i vježbanje.

4. Iznenađujuće priče iz stvarnog života

Ova emisija osmišljena je da bude zabavna, osnažujuća i korisna. Dan Weissmann kao novinar svoje vještine iskorištava u pronalaženju, otkrivanju i prepričavanju iznenađujućih priča. Njegova emisija 'An arm and leg' fokusira se na pitanja zdravstvene skrbi. No, glavni fokus projekta je rješavanje problema, zajedno. Možete poslušati razne priče o tome kako je zdravstvo prevarilo nekolicinu, jesu li savjeti koji mnogi stručnjaci preporučuju uistinu relevantni i slično. Prepričavaju se priče o tome kako su pacijente tužile njihove bolnice, a njihovo osiguranje neobjašnjivo je odbacilo platiti troškove za njihovo liječenje.

5. Intuitivno jedenje

Intuitivno jedenje, filozofija koja odbacuje razne dijete u zamjenu za slušanje vlastitog tijela, u posljednjih nekoliko godina, postalo je sve popularnije. Inspirativni show od Christy Harrison 'Food Psych' jedan je od najboljih izbora ako vas zanima intuitivno jedenje. Emisija promovira odmak od tradicionalne dijetne prehrane i nudi intervjue s gostima koji razgovaraju o tome kako se godinama uče intuitivno jesti i odmaknuti se od nezdrave hrane i loših dijeta.

6. Priče i inspiracije za aktivan stil života

Iako se prvenstveno ne fokusira na fitness, ova emisija pripovijeda zanimljive ljudske priče i teme, od zdravlja, pustolovina, putovanja, kulture i slično. U jednoj od epizoda, voditelj emisije 'Outside' Peter Frick-Wright prepričava svoje iskustvo loma noge usred pješačenja kanjonom. Njegov cilj je potaknuti aktivno sudjelovanje u svijetu pa tako priča i inspirira o sportovima, ljudima, mjestima, avanturama, otkrićima, zdravlju i fitnessu, opremi i odjeći, trendovima i događajima koji čine aktivan stil života.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: