Tajnu Ohridskog jezera samo 2 obitelji znaju i nose je u grob

<p>U samom srcu sjeverne Makedonije, u malenom i prekrasnom gradiću Ohridu, leži jezero koje svojom ljepotom, ali i skrivenim bogatstvom fascinira sve posjetitelje.</p><p>Naime, Ohridsko jezero, koje se smatra najstarijim u Europi, dom je proslavljenog bisera. Ohridske bisere nosila je i kraljica Elizabeta II, danska kraljica Margrethe II, Giovanna Savojska od Italije, ali i pokojna princeza Diana, a ne postoje biseri na svijetu s kojima biste ih slučajno mogli zamijeniti.</p><h2>Tajnu znaju samo muški nasljednici</h2><p>U čemu je tajna? Na to pitanje odgovor imaju tek rijetki - dvije obitelji koje čuvaju gradsku tajnu generacijama, a daju i zakletvu da će je ponijeti sa sobom u grob.</p><p>Sam način izrade bisera poznat je jedino članovima određenih obitelji, a tajna se uspješno čuva od dvadesetih godina 20. stoljeća. Biseri se rade od ljuski ribe plašice, endemskoj vrsti jezera Ohrid, a zanimljivo je da se 'recept' za izradu prenosi samo muškim nasljednicima.</p><p>Osim plašice, u Ohridu živi još čak 212 endemskih vrsta.</p><p>Priča počinje 1924., kad je ruski vojnik koji je boravio na Ohridu znao tajni recept izrade bisera iz svoje obitelji u domovini, gdje se nalazi jezero sa sličnim ribama.</p><p>Obitelji Talev i Filev su jedine dvije obitelji koje rade prave i originalne ohridske bisere. Do današnjeg dana su uspjeli zadržati ručnu proizvodnju, a rade samo s prirodnim materijalima. </p><p>Još jedna zanimljivost je kako biseri inače imaju vijek trajanja 150 godina, no oni s Ohrida su vječni.</p><p>Biseri su izrađeni od sto posto organskog materijala, od školjke, dok je druga važna karakteristika je zaštita bisera od soli iz znoja, koja se izrađuje od ljuski ribe iz jezera. Tajna ohridskih bisera je u emulziji, čija receptura je ono što se smatra strogo čuvanim podatkom.</p>