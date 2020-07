Zbog pada populacije mnoge ku\u0107e ondje zjape prazne, a upravo \u0107e turistima omogu\u0107iti boravak u tim ku\u0107ama. Gosti mogu birati izme\u0111u tri ku\u0107e, a besplatni boravak mogu protegnuti na najvi\u0161e tri tjedna u razdoblju od srpnja do rujna.

- Zbog desetlje\u0107a emigracije iz Molisea u sredi\u0161tima sela postoje ku\u0107e koje stoje prazne godinama. To su predivna sela, no uop\u0107e nemaju turisti\u010dki smje\u0161taj. Stoga smo razmi\u0161ljali kako o\u017eivjeti te povijesne lokalitete i istovremeno, unato\u010d te\u0161kim vremenima, ohrabriti turiste da nas posjete - poja\u0161njava autor ideje Enzo Luogo.

Regija je poznata po pitoresknim krajolicima i izvrsnom siru. Kad vam dojadi pejza\u017e i najedete se raznih vrsta sireva, posudite automobil i istra\u017eite okolno podru\u010dje, uklju\u010duju\u0107i Nacionalni park Abruzzo i obalu koja se mo\u017ee pohvaliti predivnim pje\u0161\u010danim pla\u017eama.

Nakon \u0161to su objavili poziv, dobili su preko 5000 emailova. Prva grupa turista ve\u0107 je stigla, a do\u0161li su iz Turina, Padove i Latine. Sve do listopada projekt \u0107e biti aktivan. Nove grupe stizat \u0107e svake subote, pi\u0161e Morutto.\u00a0

Talijansko selo nudi besplatan smještaj na tri tjedna svima koji ih žele posjetiti sve do rujna

Putovanja u ovoj godini zbog korona virusa mnogima nije na listi prioriteta, no san o nekoliko dana odmora u inozemstvu ipak su daleko bliži nego što se čini na prvi pogled

<p>Zbog gubitaka koje je turističkom sektoru prouzročila pandemija, maleno selo na jugu Italije odlučilo je napraviti iskorak i pozvati turiste k sebi kako bi spasili makar nešto od sezone, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/06/29/italian-village-offers-free-accommodation-anyone-visiting-july-september-12916374/">Metro.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Doživotna prijateljstva iznajmljivača i gostiju</p><p>Selo San Giovanni u južnoj talijanskoj regiji Molise godinama se bori protiv propadanja, a ono je uzelo tolikog zamaha da su lokalne vlasti ponudile iznos od 22.000 eura svakome tko se odluči ondje trajno nastaniti.</p><p>Zbog pada populacije mnoge kuće ondje zjape prazne, a upravo će turistima omogućiti boravak u tim kućama. Gosti mogu birati između tri kuće, a besplatni boravak mogu protegnuti na najviše tri tjedna u razdoblju od srpnja do rujna.</p><p>- Zbog desetljeća emigracije iz Molisea u središtima sela postoje kuće koje stoje prazne godinama. To su predivna sela, no uopće nemaju turistički smještaj. Stoga smo razmišljali kako oživjeti te povijesne lokalitete i istovremeno, unatoč teškim vremenima, ohrabriti turiste da nas posjete - pojašnjava autor ideje<strong> Enzo Luogo.</strong></p><p>Regija je poznata po pitoresknim krajolicima i izvrsnom siru. Kad vam dojadi pejzaž i najedete se raznih vrsta sireva, posudite automobil i istražite okolno područje, uključujući Nacionalni park Abruzzo i obalu koja se može pohvaliti predivnim pješčanim plažama.</p><p>Nakon što su objavili poziv, dobili su preko 5000 emailova. Prva grupa turista već je stigla, a došli su iz Turina, Padove i Latine. Sve do listopada projekt će biti aktivan. Nove grupe stizat će svake subote, piše <a href="http://www.morrutto.com/2020/07/07/partite-loperazione-regalati-il-molise-san-giovanni-in-galdo-accoglie-i-primi-turisti/">Morutto. </a></p>