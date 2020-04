Ovih 15 stvari iz hotela možete ponijeti kući sasvim besplatno

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'COVID-PUTOVNICA' ZA STRANCE I STROGA DEZINFEKCIJA APARTMANA

Sitne boce šampona, kreme i sapuni - uvijek je lijepo sačuvati uspomenu na zanimljivo putovanje uzimajući neke korisne stvari iz hotela u kojem ste boravili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ispada da postoji puno zanimljivih i korisnih stvari koje vam je dozvoljeno ponijeti sa sobom iz svoje hotelske sobe.

Bright Side je otkrio koje stvari hoteli dopuštaju svojim gostima da uzmu:

1. Sapun, šampon, regenerator

Foto: Dreamstime

Predmeti poput mini bočica šampona, balzama za kosu, gela za tuširanje i sićušnih sapuna su klasika. Nema ništa loše u tome što ih uzmete sa sobom! Njihova mala veličina savršena je za putnike i mogu se prevoziti bez ikakvih ograničenja u ručnoj prtljazi tijekom leta kući. Dezodoranse također možete uzeti, i to besplatno.

2. Losioni i kreme

Foto: Dreamstime

Možda će vas u hotelu dočekati i male boce sa losionima za tijelo ili kremama za ruke. Slobodno ih ponesite sa sobom. Možete ih držati u torbi i koristiti kad vam je suha koža.

3. Zubna pasta, sredstvo za ispiranje usta i četkice za zube

Foto: Dreamstime

Čak i ako ste donijeli svoje vlastite proizvode za oralnu njegu, ne može nauditi da pokupite dodatnu pastu za zube ili sredstvo za ispiranje usta koju nudi vaš hotel. Četkice za zube obično dolaze i u manjim pakiranjima, pa je lijepo imati to kod sebe. Možete ih koristiti na sljedećem putovanju ili ih jednostavno stavite u torbu za neku situaciju kad vam treba osvježiti dah.

4. Brijači i kreme za brijanje

Čak i ako posjedujete električnu britvicu, to ne znači da ne možete iskoristiti besplatnu jednokratnu, koju vam je ostavilo hotelsko osoblje. Ako zaboravite napuniti električni britvicu, onda će vam biti dobra ona iz hotela! Uz britvicu obično dolazi i krema za brijanje, pa nemojte zaboraviti ni na to.

5. Komplet za šivanje

Kompleti za šivanje obično dolaze u kompaktnoj veličini, što ih čini savršenim za nošenje u vašoj prtljazi. Ako niste sigurni, uvijek možete pitati osoblje hotela je li vam dopušteno uzeti ga, a obično im to ne smeta.

6. Set za čišćenje cipela

Foto: Dreamstime

Ovo je još jedan vrlo koristan predmet za mnoge putnike koji se ponekad može naći u hotelskim sobama. Ako ga nemate, možete ga zatražiti na recepciji hotela. Većina hotela pružit će svojim gostima spužve za cipele, salvete ili čak setove koje gosti mogu zadržati.

7. Žlica za cipele

Foto: Dreamstime

Ako ga ju pronađete u svojoj sobi, uvijek možete pitati recepcionera može li vam dati jednu, a usput ga možete pitati smijete li ju zadržati.

8. Češljevi i četke za kosu

Foto: Dreamstime

Neki će hoteli stavljati jednokratne četke za kosu i češljeve u sobe za svoje goste. Nakon što odete, rabljeni se bacaju. Tako možete zadržati ove besplatne predmete za sebe i svoja buduća putovanja!

9. Olovke, kemijske i omotnice

Hotel vam neće prigovarati ako uzmete njihov pribor z apisanje ili omotnice. Na sebi imaju njihov logotip i mogu poslužiti kao dobra reklama. Iako su za vas, ti su predmeti besplatni i praktični.

10. Kava, čaj i šećer

Foto: Dreamstime

Vrećice s kavom i čajem možete pronaći u gotovo svakoj hotelskoj sobi. Gosti ih mogu uzimati bez ikakve naplate.

11. Šalice

Foto: Dreamstime

Inače ne možete sa sobom ponijeti posuđe iz svoje hotelske sobe. Ako to doista želite, možete pitati na recepciji možete li zadržati njihovu šalicu. Obično im neće smetati. Kad to osoblje odobri, znat ćete da ne kradete ništa.

12. Voda u boci

Morate biti sigurni da voda u bocama nije dio mini bara. Prvo pitajte svoje hotelsko osoblje o tome, a ako nije, to znači da ju možete uzeti besplatno.

13. Ogrtači

Foto: Dreamstime

U jeftinijim hotelima ogrtače nije dopušteno odnijeti kući. Ako ih pokušate uzeti, naplatit će vam. Ali u nekim skupljim hotelima, ogrtači su uključeni u cijenu vaše sobe. Neki od hotela mogu na njih čak utisnuti vaše inicijale ili logotip hotela. To znači da su oni vaši i slobodno ih ponesite sa sobom.

14. Papuče

Foto: Dreamstime

Obično se papuče koje pružaju hoteli mogu jednokratno iskoristiti. Ako ove rabljene papuče ostavite u svojoj sobi, one će se baciti nakon što vi odete. Dakle, nema štete ako ih odnesete kući. Međutim, to se odnosi samo na jeftinije papuče za jednokratnu upotrebu. U skupljim hotelima ponekad se koriste skupe papuče koje čiste i dezinficiraju nakon što gosti odu - a one se ne mogu uzeti.

15. Kišobran

Foto: Dreamstime

Kišobrane možete dobiti na recepciji nekih hotela. Iako ih obično ne možete uzeti, možete razgovarati s recepcionerom i pitati ga možete li ih uzeti. Ponekad im ne smeta. Na kraju krajeva, suncobrani imaju logotip hotela i mogu poslužiti kao dobra reklama.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: KORONA CIMERFRAJ: HOĆEMO LI KORNETE UZIMATI U RUKAVICAMA?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA:

Tema: Putovanja