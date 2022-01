Ovan

Pripadnike ovog znaka pokreće snažan natjecateljski duh. Uvijek žele biti prvi u svemu pa makar to značilo napraviti i nešto što je pogrešno. Također, kad ih netko pokušava izostaviti, oni to doživljavaju kao osobnu uvredu i znaju se jako naljutiti.

U 2022. godini Ovnovi bi trebali naučiti kako raditi u timu.

Bik

Bikovi vole novac i glase kao jedan on najviše materijalno nastrojenih znakova Zodijaka. Također, veliki su i perfekcionisti, posebno žene koje su u stanju puno vremena provoditi ispred ogledala. Pripadnice ovog znaka vole trošiti ogromne količine novca na odjeću i kozmetiku.

U 2022. Bikovi bi trebali naučiti kako trošiti manje i ne rasipati novac na nepotrebne stvari.

Blizanci

Blizanci su skloni druge ljude promatrati očima kritičara, a tamna strana im je i upućivanje zajedljivih, neugodnih komentara koji druge mogu jako povrijediti. Nisu svjesni da ljudi riječi zaborave, ali ne zaboravljaju neugodan osjećaj koji se u njima stvorio u prisustvu jednog Blizanca.

Žele li održati dobre, bliske odnose s obitelji u 2022. godini svakako bi trebali biti suzdržaniji i tolerantniji, i svakako se suzdržati od kritiziranje.

Rak

Predstavnici ovog znaka skloni su pretjerivati s negativnim pesimističnim pogledima na život. Također, izuzetno su osjetljivi, i najmanji problem može ih izbaciti iz 'tračnica'.

Ukoliko priželjkuju mirniju i sretniju 2022. godinu, tad bi trebali poraditi na tome da svije oko sebe gledaju iz drugog, pozitivnijeg kuta. Također, trebaju imati na umu da će im pravi prijatelji uvijek pomoći.

Lav

Lavovi su izuzetno šarmantni i brižni ljudi, no skloni su svoju ljubav često usmjeravati sami na sebe. Oni silno žude za pažnjom i napravit će sve da se istaknu u masi. Uvjereni su da se svijet vrti oko njih i da su bolji, ljepši, pametniji...

Žele li ispunjeniji i smisleniji život, u ovoj bi se godini morali više okrenuti ljudima oko sebe i pomoći im bude li potrebno.

Djevica

Djevice su poznate očekivanju da drugi ljudi rade ono što one želite. U suprotnom se znaju jako naljutiti. Također, ima li netko drugačije mišljenje od njih, sklone su smatrati ga pogrešnim bez promišljanja i analize. Pripadnici ovog znaka djeluju izvana toliko samopouzdano da to graniči s arogancijom, no zapravo nisu takvi - puno su nesigurniji nego se to čini.

U 2022. godini bi trebali početi uzimati u obzir mišljenja drugih ljudi i prihvatiti pomoć dragih ljudi.

Vaga

Ljudi rođeni u ovom znaku skloni su birati pogrešne ljubavne partnere, a kad vide da veza ne funkcionira kako treba, nemaju hrabrosti prekinuti je, već okolišaju i smišljaju 'dječje' izgovore. Osim toga, na glasu su kao najveće lijenčine Zodijaka.

U 2022. godini Vage bi trebale sebe staviti na prvo mjesto u smislu da sami sebe dovedu u red i dobro razmisle što žele od života, a tek tad krenu tražiti partnera koji će ih cijeniti.

Škorpion

Škorpioni su skloni gubiti vrijeme na pokušaje da sve bude savršeno pa time zamaraju i sebe i druge. Skloni su u svemu tražiti mane i prigovarati. S druge strane, nikako ne podnose grubost s druge strane. Pripadnici ovog znaka vole imati kontrolu i znaju kako savršeno tempirati napad na nekoga ili nešto.

Ukoliko nešto ne promijene, do kraja 2022. godine će se potpuno iscrpiti, i fizički i psihički.

Strijelac

Pripadnicvima ovog znaka ništa nije važnije od vlastitih želja i prohtjeva. Žele da sve bude po njihovom, čak i ako to znači da će ugroziti dobrobit drugih ljudi. U takvim situacijama ih tuđa patnja ne pogađa previše. Skloni su pregaziti one koji im se nađu na putu i nije ih briga što tko misli o tome.

U ovoj godini bi im bilo mudro da to promijene i više vode brigu o ljudima oko sebe, to je jedini način da žive bolje i mirnije.

Jarac

Ljudi rođeni u znaku Jarca nemaju previše smisla za humor. Osim toga, znaju biti jako nezadovoljni svojom nesposobnošću da vole ili budu voljeni. Previše su usredotočeni na posao i karijeru nego na drage i bliske ljude.

U 2022. godini bi trebali malo usporiti i izbalansirati privatni i poslovni život, jer bi se u suprotnom mogli pretvoriti u tiranine jedinom kad dođu do vrha poslovne piramide.

Vodenjak

Vodenjaci su uvjereni da su superiorniji nad drugim ljudima i da im rijetko tko može parirati. Skloni su naporno raditi kako bi ostvarili ono što su si zamislili i žrtvovati puno toga, uključujući i odnose s prijateljima. A druge strane, kad dođu do cilja, vrlo brzo im postane dosadno.

Ali, ova 2022. će za njih biti vrlo izazovna i sigurno im neće biti dosadno, no morali bi pripaziti na održavanje bliskih odnosa dragim ljudima.

Ribe

U pripadnicima ovog znaka kao da živi desetak kontradiktornih ljudi pa su ponekad na rubu sloma u pokušajima da to prikriju od drugih. U svojoj nutrini vode brojne sukobe, imaju mnoštvo dilema i sve teže se s tim nose.

U ovoj godini bi morali prestati sve to držati u sebi i porazgovarati sa nekim o tome. Nije dobro baš uvijek izbjegavati teške teme, ponekad je lakše podijeliti teret s drugima i prihvatiti dobar savjet, prenosi Atma.